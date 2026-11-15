Αντώνης Καρυστινός: Έκανα κάποτε ξυλοπόδαρα στην Ερμού, τα παιδάκια με κοιτούσαν και έλεγαν «τι είναι αυτός εκεί πάνω;»
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Αντώνης Καρυστινός Ξυλοπόδαρα Ερμού

Αντώνης Καρυστινός: Έκανα κάποτε ξυλοπόδαρα στην Ερμού, τα παιδάκια με κοιτούσαν και έλεγαν «τι είναι αυτός εκεί πάνω;»

Ήταν κυρίως παντομίμα και ακροβατικά, ακόμα και ισορροπία σε σχοινί, θυμήθηκε ο ηθοποιός

Αντώνης Καρυστινός: Έκανα κάποτε ξυλοπόδαρα στην Ερμού, τα παιδάκια με κοιτούσαν και έλεγαν «τι είναι αυτός εκεί πάνω;»
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Μια άγνωστη πτυχή της επαγγελματικής του ζωής μοιράστηκε ο Αντώνης Καρυστινός. Ο ηθοποιός υπήρξε μέλος μιας ομάδας θεάτρου δρόμου, συμμετέχοντας σε παραστάσεις με παντομίμα, ακροβατικά και ξυλοπόδαρα. Ανατρέχοντας στα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα, αναφέρθηκε στην εκπαίδευση που απαιτούνταν αλλά και στην έκπληξη των παιδιών, όταν τον έβλεπαν να περπατά σε τόσο μεγάλο ύψος.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», το Σάββατο 14 Νοεμβρίου ο Αντώνης Καρυστινός θυμήθηκε εκείνα τα χρόνια, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έκανα κάποτε ξυλοπόδαρα στην Ερμού, όταν τα βλέπανε και λέγανε “τι είναι αυτό;”. Ήταν ο Ζαν Ζακ Τεσόν, έκανε στο Γαλλικό Ινστιτούτο θέατρο δρόμου και είχε ερωτευτεί την Ελλάδα και έμενε εδώ. Είχε φτιάξει αυτή την ομάδα και ξετρελάθηκα. Κάναμε μαζί παραστάσεις».

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Στη συνέχεια, εξήγησε πως η εκπαίδευση περιλάμβανε κυρίως παντομίμα και ακροβατικά, ακόμη και ασκήσεις ισορροπίας σε σχοινί. «Ήταν κυρίως παντομίμα και ακροβατικά, όχι τσίρκο, αλλά ακόμα και ισορροπία σε σχοινί κάναμε στο πλαίσιο της εκπαίδευσης», περιέγραψε ο ηθοποιός.

Παράλληλα, θυμήθηκε τις αντιδράσεις των μικρών παιδιών όταν τον έβλεπαν να περπατά πάνω στα ξυλοπόδαρα. «Ήταν εντυπωσιακό. Στο δικό μου ύψος συν τα ξυλοπόδαρα, τα παιδάκια με κοιτούσαν και έλεγαν “τι είναι αυτός εκεί πάνω;”», είπε χαρακτηριστικά.
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