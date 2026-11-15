Ρομάριο κατά Αντσελότι: «Φτάνει πια, πάρε τα πράγματά σου και φύγε από τη Βραζιλία»
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Ρομάριο Κάρλος Αντσελότι Εθνική Βραζιλίας

Ρομάριο κατά Αντσελότι: «Φτάνει πια, πάρε τα πράγματά σου και φύγε από τη Βραζιλία»

Ο Ρομάριο άσκησε σκληρή κριτική κατά του προπονητή της «σελεσάο» μετά την ήττα με 3-2 στο φιλικό με αντίπαλο την Ιαπωνία

Ρομάριο κατά Αντσελότι: «Φτάνει πια, πάρε τα πράγματά σου και φύγε από τη Βραζιλία»
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Έντονη κριτική στον Κάρλο Αντσελότι άσκησε ο Ρομάριο, μετά την ήττα της εθνικής Βραζιλίας με 3-2 από την Ιαπωνία σε φιλική αναμέτρηση στη Σιγκαπούρη.

Ο παλαίμαχος επιθετικός της «σελεσάο» δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την εικόνα της ομάδας υπό τις οδηγίες του Ιταλού προπονητή, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να ζητήσει την αποχώρησή του από τον πάγκο της εθνικής ομάδας.


Αναλυτικά το μήνυμα του Βραζιλιάνου: «Αντσελότι, φτάνει πια! Πάρε τα πράγματά σου και ΦΥΓΕ!. Κανείς δεν αμφιβάλλει για την ιστορία σου. Είσαι ένας από τους καλύτερους προπονητές που έχει δει ποτέ ο ποδοσφαιρικός κόσμος, αλλά αυτό ήταν σε συλλογικό επίπεδο. Με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, μέχρι τώρα, δεν έχεις δείξει τι μπορείς να κάνεις. Δεν αντέχουμε άλλο! Θες να συνεχίσεις να προπονείς; Γύρνα πίσω στους συλλόγους όπου έκανες το όνομά σου. Γιατί η εθνική ομάδα της Βραζιλίας δεν μπορεί να συνεχίσει να πληρώνει για να σε βλέπει».

Ο Ρομάριο αναγνώρισε τη σπουδαία προπονητική διαδρομή του Αντσελότι σε συλλογικό επίπεδο, ωστόσο υποστήριξε πως μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να παρουσιάσει αντίστοιχο έργο στην εθνική Βραζιλίας. Μάλιστα, με ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος, τον προέτρεψε να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο συλλόγων, όπου έχει καταγράψει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του.

Η δημόσια τοποθέτηση του θρύλου του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα αποτελέσματα και η αγωνιστική εικόνα της «σελεσάο» βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης.

Στο μεταξύ, η αναμέτρηση με την Ιαπωνία είχε και έντονη ένταση, καθώς το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με δύο αποβολές από την πλευρά της Βραζιλίας. Ο Αντσελότι και ο Ραφίνια αποβλήθηκαν έπειτα από τις έντονες διαμαρτυρίες τους για το τρίτο γκολ των Ασιατών, το οποίο αμφισβήτησαν.
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