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Κώστας Κατσουράνης: Όταν πήραμε το Euro το 2004, για δύο χρόνια δεν πληρώναμε πουθενά, ο κόσμος μας αγαπούσε
Κώστας Κατσουράνης: Όταν πήραμε το Euro το 2004, για δύο χρόνια δεν πληρώναμε πουθενά, ο κόσμος μας αγαπούσε
Ωραίο συναίσθημα, δήλωσε ο πρώην ποδοσφαιριστής, θυμούμενος εκείνη την περίοδο
Τον ενθουσιασμό και τις αντιδράσεις του κόσμου μετά την κατάκτηση του Euro, το 2004, θυμήθηκε ο Κώστας Κατασουράνης. Ο πρώην ποδοσφαιριστής και μέλος της 11αδας που οδήγησε την Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης τόνισε πως η αγάπη που δέχτηκαν όλοι οι παίκτες ήταν πολύ μεγάλη. Ενδεικτικό της αντιμετώπισης που έτυχαν, όπως εξήγησε, ήταν το γεγονός ότι για τα επόμενα δύο χρόνια δεν πλήρωναν σχεδόν πουθενά.
Ο Κώστας Κατσουράνης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», το βράδυ της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, και ανέτρεξε σε εκείνη την περίοδο, αναγνωρίζοντας πως δεν ήταν εύκολη η διαχείριση όσων συνέβησαν. «Δεν ήταν εύκολο να το διαχειριστείς, την ψωνίσαμε όλοι λίγο. Δεν υπήρχε άνθρωπος που δεν συμμετείχε σε αυτή τη γιορτή. 11 εκατομμύρια Έλληνες βγήκαν στον δρόμο. Είσαι πρωταθλητής Ευρώπης, ξέρεις ότι θα σε συζητάνε για πάντα στην Ελλάδα», σημείωσε.
Υπογραμμίζοντας την αγάπη που τους έδειξε ο κόσμος, ο πρώην ποδοσφαιριστής ανέφερε: «Εννοείται ότι μου ζητούσαν δανεικά μετά. Το μεγαλύτερο κέρδος ήταν ότι για δύο χρόνια μετά στην Ελλάδα δεν πληρώναμε πουθενά. Ωραίο συναίσθημα, ο κόσμος μας αγάπαγε».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξη, ο Κώστας Κατσουράνης ανέτρεξε στα παιδικά του χρόνια και στα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, τονίζοντας πως από την ηλικία των 11-12 ετών είχε αποφασίσει ότι ήθελε να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Καθοριστικό ρόλο στην πορεία του είχε ο πατέρας του, ο οποίος υπήρξε προπονητής αλλά και συμπαίκτης του σε ερασιτεχνικό επίπεδο.
«Όταν ήμουν μικρός, πέρασα τη φάση που ήμουν ψώνιο και έλεγα στη μάνα μου να με βλέπει στην τηλεόραση. Στα 11-12 κατάλαβα ότι θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής. Ο πατέρας μου ήταν προπονητής μου, παίξαμε και ως συμπαίκτες στο ερασιτεχνικό. Από κάπου έπρεπε να πάρω το “μικρόβιο” και το ταλέντο, ήταν καλός. Έχω δουλέψει οικοδομή με τον πατέρα μου, η μητέρα μου ήταν μοδίστρα», περιέγραψε.
Ο Κώστας Κατσουράνης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», το βράδυ της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, και ανέτρεξε σε εκείνη την περίοδο, αναγνωρίζοντας πως δεν ήταν εύκολη η διαχείριση όσων συνέβησαν. «Δεν ήταν εύκολο να το διαχειριστείς, την ψωνίσαμε όλοι λίγο. Δεν υπήρχε άνθρωπος που δεν συμμετείχε σε αυτή τη γιορτή. 11 εκατομμύρια Έλληνες βγήκαν στον δρόμο. Είσαι πρωταθλητής Ευρώπης, ξέρεις ότι θα σε συζητάνε για πάντα στην Ελλάδα», σημείωσε.
Υπογραμμίζοντας την αγάπη που τους έδειξε ο κόσμος, ο πρώην ποδοσφαιριστής ανέφερε: «Εννοείται ότι μου ζητούσαν δανεικά μετά. Το μεγαλύτερο κέρδος ήταν ότι για δύο χρόνια μετά στην Ελλάδα δεν πληρώναμε πουθενά. Ωραίο συναίσθημα, ο κόσμος μας αγάπαγε».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξη, ο Κώστας Κατσουράνης ανέτρεξε στα παιδικά του χρόνια και στα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, τονίζοντας πως από την ηλικία των 11-12 ετών είχε αποφασίσει ότι ήθελε να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Καθοριστικό ρόλο στην πορεία του είχε ο πατέρας του, ο οποίος υπήρξε προπονητής αλλά και συμπαίκτης του σε ερασιτεχνικό επίπεδο.
«Όταν ήμουν μικρός, πέρασα τη φάση που ήμουν ψώνιο και έλεγα στη μάνα μου να με βλέπει στην τηλεόραση. Στα 11-12 κατάλαβα ότι θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής. Ο πατέρας μου ήταν προπονητής μου, παίξαμε και ως συμπαίκτες στο ερασιτεχνικό. Από κάπου έπρεπε να πάρω το “μικρόβιο” και το ταλέντο, ήταν καλός. Έχω δουλέψει οικοδομή με τον πατέρα μου, η μητέρα μου ήταν μοδίστρα», περιέγραψε.
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