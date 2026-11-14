Σοκαριστικό βίντεο από το τροχαίο στο Καματερό: Η στιγμή που το ΙΧ παρασέρνει την 36χρονη που έβγαινε από το αυτοκίνητό της, την πετάει στον αέρα
Σοκαριστικό βίντεο από το τροχαίο στο Καματερό: Η στιγμή που το ΙΧ παρασέρνει την 36χρονη που έβγαινε από το αυτοκίνητό της, την πετάει στον αέρα
Ο 38χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στη λεωφόρο Φυλής και προσέκρουσε σε έξι οχήματα – Η γυναίκα νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη στον «Ερυθρό Σταυρό»
Σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» νοσηλεύεται η 36χρονη την οποία χθες το πρωί παρέσυρε με το αυτοκίνητό του ένας 38χρονος οδηγός στο Καματερό και στη συνέχεια προσέκρουσε σε έξι οχήματα μετά από μια «τρελή» πορεία.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται λίγο μετά τις 9 το πρωί το όχημα που οδηγούσε ο 38χρονος να κινείται με μεγάλη ταχύτητα επί της λεωφόρου Φυλής, με κατεύθυνση προς την οδό Ιφιγενείας.
Δείτε το βίντεο:
Κάποια στιγμή ο οδηγός χάνει τον έλεγχο, το αυτοκίνητο βγαίνει από το δρόμο και «καρφώνεται» σε ένα παρκαρισμένο ΙΧ.
Συνεχίζοντας την ανεξέλεγκτη πορεία του χτυπά την 36χρονη, η οποία προσπαθεί να βγει από το αυτοκίνητό της, στο οποίο προσκρούει, και την πετά στον αέρα με αποτέλεσμα να την τραυματίσει.
Λίγο πιο κάτω προσέκρουσε σε ακόμη τρία σταθμευμένα οχήματα, δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα, όπου και ακινητοποιήθηκε.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται λίγο μετά τις 9 το πρωί το όχημα που οδηγούσε ο 38χρονος να κινείται με μεγάλη ταχύτητα επί της λεωφόρου Φυλής, με κατεύθυνση προς την οδό Ιφιγενείας.
Δείτε το βίντεο:
Κάποια στιγμή ο οδηγός χάνει τον έλεγχο, το αυτοκίνητο βγαίνει από το δρόμο και «καρφώνεται» σε ένα παρκαρισμένο ΙΧ.
Συνεχίζοντας την ανεξέλεγκτη πορεία του χτυπά την 36χρονη, η οποία προσπαθεί να βγει από το αυτοκίνητό της, στο οποίο προσκρούει, και την πετά στον αέρα με αποτέλεσμα να την τραυματίσει.
Λίγο πιο κάτω προσέκρουσε σε ακόμη τρία σταθμευμένα οχήματα, δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα, όπου και ακινητοποιήθηκε.
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