Γιάννης Μάλαμας για τη σύλληψή του: Ήταν ένα κακόγουστο αστείο, ήθελα τη μανούλα μου, να πάω να κλάψω στην αγκαλιά της
Γιάννης Μάλαμας για τη σύλληψή του: Ήταν ένα κακόγουστο αστείο, ήθελα τη μανούλα μου, να πάω να κλάψω στην αγκαλιά της
Ήθελα να ξεμπερδεύω με αυτό το ζήτημα, είπε ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα που είχε συλληφθεί τον Σεπτέμβριο του 2025 μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς
H μητέρα του ήταν το πρώτο πρόσωπο που ήθελε δίπλα του ο Γιάννης Μάλαμας μετά τη σύλληψή του. Ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα είχε συλληφθεί τον Σεπτέμβριο του 2025 μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς. Μιλώντας για εκείνο το περιστατικό και όσα ακολούθησαν, ο μουσικός εξομολογήθηκε πως για πρώτη φορά αισθάνθηκε τόσο έντονα την ανάγκη να βρεθεί στην αγκαλιά της και να κλάψει.
Ο Γιάννης Μάλαμας μίλησε για εκείνο το συμβάν στην εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα», το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, και επισήμανε πως δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί την απότομη έκθεσή του στη δημοσιότητα, καθώς βρέθηκε από την αρχή αντιμέτωπος με έντονη προσοχή.
«Είναι δύσκολη η έκθεση στη δημοσιότητα και στη δική μου περίπτωση ήταν πολύ δύσκολη. Έπεσα στα βαθιά με τη μία. Ο πατέρας μου είναι ο κολλητός μου. Του λέω τα πάντα. Είμαι τρελά ευλογημένος που έχω αυτούς τους δύο γονείς. Πραγματικά. Και μπορώ να πω τα πάντα όποτε, όπως θέλω», είπε αρχικά.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
«Στην πιο δύσκολη στιγμή μου πήρα τη μαμά μου. Ήθελα εκείνη, εκείνη τη μέρα ήθελα μανούλα. Ήθελα να πω μαμά, είναι η πρώτη φορά που θέλω να έρθω να κλάψω στην αγκαλιά σου. Αλλά οκ», εκμυστηρεύτηκε στη συνέχεια.
Ο μουσικός χαρακτήρισε τη σύλληψή του «κακόγουστο αστείο», ενώ αναγνώρισε ότι εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να σκεφτεί ψύχραιμα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι έχει αφήσει πίσω του το περιστατικό, το οποίο, όπως είπε, αποτέλεσε ένα σημαντικό μάθημα.
«Ήταν ένα κακόγουστο αστείο όλη αυτή η μέρα βασικά. Δεν μπόρεσα να σκεφτώ λογικά εκείνη την ώρα. Δηλαδή γίνονταν πάρα πολλά πράγματα που δεν έδωσα καμία βάση. Ήθελα να ξεμπερδεύω με αυτό το ζήτημα που ήταν αισχρό. Ξεμπέρδεψα και όλα καλά. Το αφήνω πίσω σίγουρα. Μέτρησα ανθρώπους. Σίγουρα ήταν ένα καλό μάθημα. Αυτοί που περίμενα έμειναν και οι άλλοι πήδηξαν με το καλημέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Γιάννης Μάλαμας μίλησε για εκείνο το συμβάν στην εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα», το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, και επισήμανε πως δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί την απότομη έκθεσή του στη δημοσιότητα, καθώς βρέθηκε από την αρχή αντιμέτωπος με έντονη προσοχή.
«Είναι δύσκολη η έκθεση στη δημοσιότητα και στη δική μου περίπτωση ήταν πολύ δύσκολη. Έπεσα στα βαθιά με τη μία. Ο πατέρας μου είναι ο κολλητός μου. Του λέω τα πάντα. Είμαι τρελά ευλογημένος που έχω αυτούς τους δύο γονείς. Πραγματικά. Και μπορώ να πω τα πάντα όποτε, όπως θέλω», είπε αρχικά.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
«Στην πιο δύσκολη στιγμή μου πήρα τη μαμά μου. Ήθελα εκείνη, εκείνη τη μέρα ήθελα μανούλα. Ήθελα να πω μαμά, είναι η πρώτη φορά που θέλω να έρθω να κλάψω στην αγκαλιά σου. Αλλά οκ», εκμυστηρεύτηκε στη συνέχεια.
Ο μουσικός χαρακτήρισε τη σύλληψή του «κακόγουστο αστείο», ενώ αναγνώρισε ότι εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να σκεφτεί ψύχραιμα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι έχει αφήσει πίσω του το περιστατικό, το οποίο, όπως είπε, αποτέλεσε ένα σημαντικό μάθημα.
«Ήταν ένα κακόγουστο αστείο όλη αυτή η μέρα βασικά. Δεν μπόρεσα να σκεφτώ λογικά εκείνη την ώρα. Δηλαδή γίνονταν πάρα πολλά πράγματα που δεν έδωσα καμία βάση. Ήθελα να ξεμπερδεύω με αυτό το ζήτημα που ήταν αισχρό. Ξεμπέρδεψα και όλα καλά. Το αφήνω πίσω σίγουρα. Μέτρησα ανθρώπους. Σίγουρα ήταν ένα καλό μάθημα. Αυτοί που περίμενα έμειναν και οι άλλοι πήδηξαν με το καλημέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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