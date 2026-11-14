Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκάλυψε ότι είχε απομακρύνει την Ιζαμπέλ Ιπέρ από την ταινία «Άδωξοι Μπάσταρδη»

Δεν ήρθε ούτε στην πρώτη ανάγνωση του σεναρίου, οπότε είπα «στο καλό» και την απέλυσα, εξήγησε ο σκηνοθέτης

Άδωξοι Μπάσταρδη» του 2009, παρότι η Γαλλίδα ηθοποιός είχε ήδη εξασφαλίσει τον ρόλο της. Αιτία, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, ήταν οι καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις για το συμβόλαιό της και η απουσία της από την πρώτη ανάγνωση του σεναρίου, γεγονός που εξόργισε τον σκηνοθέτη.



Δεν ήταν όμως η μοναδική ηθοποιός που απομακρύνθηκε από το καστ, καθώς ο Ταραντίνο είχε απολύσει και τη Μελανί Λοράν, η οποία ωστόσο κατάφερε να τον μεταπείσει και να επιστρέψει στην παραγωγή. Οι παραπάνω αποκαλύψεις περιλαμβάνονται στο βιβλίο «The Making of Quentin Tarantino’s Inglourious Basterds» του Τζέι Γκλένι, το οποίο εξετάζει διεξοδικά την παραγωγή της πολεμικής ταινίας του Ταραντίνο.



Inglourious Basterds) , μια μαύρη κωμωδία που παρουσιάζει μια εναλλακτική αφήγηση της ιστορίας, διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και παρακολουθεί δύο παράλληλα σχέδια εξόντωσης της ναζιστικής ηγεσίας στο Παρίσι. Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Μπραντ Πιτ, ενώ σημαντικούς ρόλους έχουν ο Μάικλ Φασμπέντερ, η Νταϊάν Κρούγκερ και ο Κρίστοφ Βαλτς.





Σύμφωνα με το βιβλίο, η επιλογή των ηθοποιών για την ταινία πέρασε από αρκετές ανατροπές, καθώς ορισμένοι από τους αρχικούς υποψηφίους δεν κατάφεραν τελικά να συμμετάσχουν.



Μεταξύ των ονομάτων που είχαν εξεταστεί ήταν ο Άνταμ Σάντλερ, ο Ντέιβιντ Κρούμχολτζ, ο Τζόνι Ντεπ και ο Σάιμον Πεγκ. Οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις ή οι χαμένες ευκαιρίες κατά τις επαφές με ατζέντηδες και υπεύθυνους διανομής ρόλων οδήγησαν τελικά σε διαφορετικές επιλογές.



Αντίθετα, η Ιζαμπέλ Ιπέρ είχε ήδη εξασφαλίσει τον ρόλο της Μαντάμ Άντα Μιμιέ, μιας γυναίκας που προσφέρει καταφύγιο στη Σοσάνα στο Παρίσι. Ωστόσο, η συνεργασία τους δεν προχώρησε. «Δεν εμφανίστηκε, οπότε είπα "στο καλό" και την απέλυσα. Θέλω να πω, αγαπώ την Ιζαμπέλ Ιπέρ, το "Heaven's Gate" και όλα αυτά, αλλά υπήρχαν προβλήματα με το συμβόλαιό της. Η διαδικασία συνεχώς καθυστερούσε. Και μετά δεν ήρθε ούτε στην πρώτη ανάγνωση του σεναρίου. Έτσι, επιλέξαμε τη Μάγκι Τσενγκ στη θέση της», εξήγησε ο Ταραντίνο.



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Μάλιστα, υπενθύμισε ότι με ανάλογο τρόπο ο Μάικλ Παρκς κατέληξε να υποδυθεί δύο διαφορετικούς ρόλους στις ταινίες «Kill Bill», αντικαθιστώντας τον Ρικάρντο Μονταλμπάν.



Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με τον Ζένκε Μέρινγκ, ο οποίος εξασφάλισε τον ρόλο του στρατιώτη Μπουτς στο «Inglourious Basterds», επειδή ο ηθοποιός που είχε αρχικά επιλεγεί δεν εμφανίστηκε στην ανάγνωση του σεναρίου. Παρότι η Μάγκι Τσενγκ αντικατέστησε την Ιπέρ, οι σκηνές της αφαιρέθηκαν τελικά από την ταινία στο μοντάζ.



«Η Μάγκι ήταν φανταστική στην ταινία, αλλά απλώς δεν χρειαζόταν να γνωρίζουμε πώς η Σοσάνα απέκτησε τον κινηματογράφο. Το μόνο που χρειαζόμασταν ήταν μια κάρτα που να γράφει "Τέσσερα χρόνια αργότερα" και η Σοσάνα να εξηγεί ότι τον κληρονόμησε από τη θεία της», εξήγησε ο σκηνοθέτης.



«Η Μελανί Λοράν ήταν απαράδεκτη και την απέλυσα» Την ίδια περίοδο, η Μελανί Λοράν αντιμετώπιζε τις δικές της δυσκολίες κατά την προετοιμασία της ταινίας, γεγονός που έκανε τον Ταραντίνο να αμφισβητήσει την επιλογή της για τον ρόλο της Σοσάνα Ντρέιφους. «Η ανάγνωση της Μελανί Λοράν ήταν απαίσια», δήλωσε ο σκηνοθέτης, προσθέτοντας ότι η ερμηνεία της ήταν τόσο κακή που ξεπερνούσε ακόμη και τον χαρακτηρισμό «απαίσια».



Την Ιζαμπέλ Ιπέρ είχε απομακρύνει ο Κουέντιν Ταραντίνο από την ταινία «του 2009, παρότι η Γαλλίδα ηθοποιός είχε ήδη εξασφαλίσει τον ρόλο της. Αιτία, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, ήταν οι καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις για το συμβόλαιό της και η απουσία της από την πρώτη ανάγνωση του σεναρίου, γεγονός που εξόργισε τον σκηνοθέτη.Δεν ήταν όμως η μοναδική ηθοποιός που απομακρύνθηκε από το καστ, καθώς ο Ταραντίνο είχε απολύσει και τη Μελανί Λοράν, η οποία ωστόσο κατάφερε να τον μεταπείσει και να επιστρέψει στην παραγωγή. Οι παραπάνω αποκαλύψεις περιλαμβάνονται στο βιβλίο «The Making of Quentin Tarantino’s Inglourious Basterds» του Τζέι Γκλένι, το οποίο εξετάζει διεξοδικά την παραγωγή της πολεμικής ταινίας του Ταραντίνο.Η ταινία «Άδωξοι Μπάσταρδη» (, μια μαύρη κωμωδία που παρουσιάζει μια εναλλακτική αφήγηση της ιστορίας, διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και παρακολουθεί δύο παράλληλα σχέδια εξόντωσης της ναζιστικής ηγεσίας στο Παρίσι. Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Μπραντ Πιτ, ενώ σημαντικούς ρόλους έχουν ο Μάικλ Φασμπέντερ, η Νταϊάν Κρούγκερ και ο Κρίστοφ Βαλτς.Σύμφωνα με το βιβλίο, η επιλογή των ηθοποιών για την ταινία πέρασε από αρκετές ανατροπές, καθώς ορισμένοι από τους αρχικούς υποψηφίους δεν κατάφεραν τελικά να συμμετάσχουν.Μεταξύ των ονομάτων που είχαν εξεταστεί ήταν ο Άνταμ Σάντλερ, ο Ντέιβιντ Κρούμχολτζ, ο Τζόνι Ντεπ και ο Σάιμον Πεγκ. Οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις ή οι χαμένες ευκαιρίες κατά τις επαφές με ατζέντηδες και υπεύθυνους διανομής ρόλων οδήγησαν τελικά σε διαφορετικές επιλογές.Αντίθετα, η Ιζαμπέλ Ιπέρ είχε ήδη εξασφαλίσει τον ρόλο της Μαντάμ Άντα Μιμιέ, μιας γυναίκας που προσφέρει καταφύγιο στη Σοσάνα στο Παρίσι. Ωστόσο, η συνεργασία τους δεν προχώρησε. «Δεν εμφανίστηκε, οπότε είπα "στο καλό" και την απέλυσα. Θέλω να πω, αγαπώ την Ιζαμπέλ Ιπέρ, το "Heaven's Gate" και όλα αυτά, αλλά υπήρχαν προβλήματα με το συμβόλαιό της. Η διαδικασία συνεχώς καθυστερούσε. Και μετά δεν ήρθε ούτε στην πρώτη ανάγνωση του σεναρίου. Έτσι, επιλέξαμε τη Μάγκι Τσενγκ στη θέση της», εξήγησε ο Ταραντίνο.Ο σκηνοθέτης τόνισε ότι τέτοιου είδους αλλαγές δεν είναι ασυνήθιστες στις παραγωγές του. «Αυτό συμβαίνει πάντοτε. Όσον αφορά εμένα, αν έχεις πάρει έναν ρόλο και δεν βρίσκεσαι στο τραπέζι για την ανάγνωση του σεναρίου, δεν σου χρωστάω απολύτως τίποτα. Μπορείς να απολυθείς, ειδικά αν ενθουσιαστώ με αυτό που έκανε κάποιος άλλος κατά την απουσία σου», ανέφερε.Μάλιστα, υπενθύμισε ότι με ανάλογο τρόπο ο Μάικλ Παρκς κατέληξε να υποδυθεί δύο διαφορετικούς ρόλους στις ταινίες «Kill Bill», αντικαθιστώντας τον Ρικάρντο Μονταλμπάν.Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με τον Ζένκε Μέρινγκ, ο οποίος εξασφάλισε τον ρόλο του στρατιώτη Μπουτς στο «Inglourious Basterds», επειδή ο ηθοποιός που είχε αρχικά επιλεγεί δεν εμφανίστηκε στην ανάγνωση του σεναρίου. Παρότι η Μάγκι Τσενγκ αντικατέστησε την Ιπέρ, οι σκηνές της αφαιρέθηκαν τελικά από την ταινία στο μοντάζ.«Η Μάγκι ήταν φανταστική στην ταινία, αλλά απλώς δεν χρειαζόταν να γνωρίζουμε πώς η Σοσάνα απέκτησε τον κινηματογράφο. Το μόνο που χρειαζόμασταν ήταν μια κάρτα που να γράφει "Τέσσερα χρόνια αργότερα" και η Σοσάνα να εξηγεί ότι τον κληρονόμησε από τη θεία της», εξήγησε ο σκηνοθέτης.Την ίδια περίοδο, η Μελανί Λοράν αντιμετώπιζε τις δικές της δυσκολίες κατά την προετοιμασία της ταινίας, γεγονός που έκανε τον Ταραντίνο να αμφισβητήσει την επιλογή της για τον ρόλο της Σοσάνα Ντρέιφους. «Η ανάγνωση της Μελανί Λοράν ήταν απαίσια», δήλωσε ο σκηνοθέτης, προσθέτοντας ότι η ερμηνεία της ήταν τόσο κακή που ξεπερνούσε ακόμη και τον χαρακτηρισμό «απαίσια».

Στη συνέχεια εξήγησε πόσο μεγάλη σημασία αποδίδει στην πρώτη συλλογική ανάγνωση του σεναρίου, καθώς είναι η στιγμή που μπορεί για πρώτη φορά να ακούσει τους χαρακτήρες της ταινίας του να ζωντανεύουν μέσα από τις φωνές των ηθοποιών.



«Η πιο συναρπαστική ημέρα του pre-production για μένα είναι η ημέρα της πρώτης ανάγνωσης. Είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στο να βλέπω την ταινία μου για πρώτη φορά. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, απλώς διαβάζω όλες τις σκηνές μόνος μου ή σε κάποιον φίλο μου», τόνισε.



«Επομένως, μια ανάγνωση με ολόκληρο το καστ είναι κάτι εξαιρετικά συναρπαστικό και σημαντικό για μένα. Λοιπόν, η Μελανί ήταν απαράδεκτη, οπότε την απέλυσα», πρόσθεσε.



Η επιμονή της ηθοποιού που άλλαξε την απόφαση του Ταραντίνο Η Μελανί Λοράν, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Αντί να αποδεχτεί την απόλυσή της, τηλεφώνησε προσωπικά στον σκηνοθέτη και του ζήτησε να επανεξετάσει την απόφασή του.



Του εξήγησε ότι δεν αισθανόταν καλά την ημέρα της ανάγνωσης και πως η κακή της απόδοση δεν ήταν αντιπροσωπευτική των δυνατοτήτων της. Μάλιστα, του ξεκαθάρισε ότι σκόπευε να ταξιδέψει στη Γερμανία, όπου θα γίνονταν τα γυρίσματα, ανεξάρτητα από την απόφασή του.



«Θα πληρώσω μόνη μου τα αεροπορικά εισιτήρια για να έρθω στη Γερμανία και θα μείνω σε ξενοδοχείο με δικά μου έξοδα. Ξέρω ότι είσαι απασχολημένος, αλλά θα περιμένω μέχρι να με ξαναδείς», του είπε.



Τελικά, η επιμονή της έπεισε τον Ταραντίνο να της προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία. Ο σκηνοθέτης συμφώνησε να «γυρίσουν τον χρόνο πίσω» και να ξεκινήσουν ξανά από το μηδέν, θέτοντας όμως έναν συγκεκριμένο όρο: η Λοράν θα έπρεπε να περάσει από τρεις ημέρες προβών, προτού εκείνος αποφασίσει οριστικά εάν ήταν πράγματι η κατάλληλη ηθοποιός για να ενσαρκώσει τη Σοσάνα Ντρέιφους.



Η Γαλλίδα ηθοποιός κατάφερε να τον πείσει και εξασφάλισε ξανά τον ρόλο της. Η ερμηνεία της απέσπασε στη συνέχεια διθυραμβικές κριτικές και διακρίσεις από ενώσεις κριτικών κινηματογράφου. «Θέλω να το πω δημόσια, ώστε να το γνωρίζουν όλοι: Αγαπώ τη Μελανί», ξεκαθάρισε ο Ταραντίνο.



«Δεν θα σκεφτόμουν ποτέ ξανά εκείνη την ανάγνωση» Ο σκηνοθέτης σημείωσε ότι η συγκεκριμένη ιστορία δεν θα είχε ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο σήμερα, εάν δεν είχε αποφασίσει να αποκαλύψει άγνωστες πτυχές της παραγωγής μέσα από το βιβλίο. «Η αλήθεια είναι ότι, αν δεν συζητούσαμε για τη δημιουργία του "Inglourious Basterds", δεν θα σκεφτόμουν ποτέ ξανά εκείνη την πρώτη ανάγνωση, για τον απλούστατο λόγο ότι η Μελανί είναι η δική μου Σοσάνα. Έκανε εξαιρετική δουλειά», δήλωσε.



«Αλλά αποφασίσαμε να εξετάσουμε σε βάθος τη δημιουργία της ταινίας μέσα από αυτό το βιβλίο και η συγκεκριμένη ιστορία αποτελεί σημαντικό μέρος της. Συμφωνήσαμε να τα πούμε όλα, με τα καλά και τα άσχημα. Επομένως, αν δεν είχαμε αποφασίσει να μιλήσουμε για τα γυρίσματα, όλο αυτό θα είχε φύγει από το μυαλό μου και δεν θα το ξανασκεφτόμουν ποτέ», συμπλήρωσε.



«Δεν χρωστάω τίποτα στους ηθοποιούς, χρωστάω στην ταινία μου» Ο Κουέντιν Ταραντίνο δεν έκρυψε ότι αντιμετωπίζει με αυστηρά κριτήρια τις αποφάσεις που αφορούν τη διανομή των ρόλων, ακόμη κι όταν αυτές μπορεί να φαίνονται σκληρές.



Όπως εξήγησε, το μοναδικό του κριτήριο είναι αν ένας ηθοποιός ταιριάζει στον κόσμο που έχει δημιουργήσει για την εκάστοτε ταινία. «Δεν έχω ηθικούς ενδοιασμούς όταν πρόκειται να δώσω ρόλους σε ηθοποιούς. Πρέπει να είναι οι κατάλληλοι. Πρέπει να αισθάνομαι ότι ταιριάζουν στον κόσμο που έχω δημιουργήσει», δήλωσε.



Ο σκηνοθέτης παραδέχτηκε ότι έχει απολύσει ηθοποιούς και στο παρελθόν, χωρίς να αισθάνεται την ανάγκη να απολογηθεί γι' αυτές τις αποφάσεις. «Έχω απολύσει ηθοποιούς στο παρελθόν. Αν κάτι δεν λειτουργεί σωστά, απλώς δεν λειτουργεί. Δεν τους χρωστάω απολύτως τίποτα. Αυτό που οφείλω είναι να εξασφαλίσω για την ταινία μου τους καλύτερους ηθοποιούς που μπορώ να βρω. Τελεία και παύλα», κατέληξε.