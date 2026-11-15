Θρήνος για τους δύο πυροσβέστες που χάθηκαν στο Ζεφύρι: Οι τρεις συλλήψεις, η ξυλόσομπα και τα σενάρια για την τραγωδία

Στο πένθος η Πυροσβεστική για τον 23χρονο Γιώργο Ζυμπίδη και τον 44χρονο Ηλία Βαλατσό - Μόλις πριν από δύο μήνες είχε ορκιστεί ο 23χρονος πυροσβέστης - Συνελήφθησαν μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της, ενώ αναζητείται ο πατέρας – Τι εξετάζουν οι Αρχές για τη φωτιά και τον εγκλωβισμό των δύο ανδρών