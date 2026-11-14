H Βασιλική Μιλλούση ανέβηκε στη δοκό μαζί με τις κόρες της: Ήρθε η ώρα να τους παραδώσω τα σκήπτρα
H Βασιλική Μιλλούση ανέβηκε στη δοκό μαζί με τις κόρες της: Ήρθε η ώρα να τους παραδώσω τα σκήπτρα
Ως μια υπόσχεση πως η αγάπη για τη γυμναστική, το πάθος και τα όνειρα περνούν από γενιά σε γενιά, έγραψε η πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής στο Instagram
Στη δοκό ισορροπίας επέστρεψε η Βασιλική Μιλλούση, αυτή τη φορά μαζί με τις δύο κόρες της, Σοφία και Λένια, στο πλαίσιο του Gala της Γυμναστικής, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.
Η πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής συμμετείχε στην εκδήλωση παρουσιάζοντας ένα κοινό πρόγραμμα με τις κόρες της, σε μια εμφάνιση που, όπως εξήγησε, είχε ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία για εκείνη.
Η Μιλλούση δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βίντεο από την εκδήλωση, συνοδεύοντάς τες με ένα μήνυμα για την επιστροφή της στη δοκό και τη συμβολική παράδοση της σκυτάλης στις κόρες της. «Κάποιες στιγμές έχουν έναν συμβολισμό που δύσκολα χωράει σε λέξεις… Χθες, στο Gala της Γυμναστικής, ανέβηκα ξανά στη δοκό, αυτή τη φορά μαζί με τα κορίτσια μου», έγραψε αρχικά.
Στη συνέχεια, η πρώην αθλήτρια στάθηκε στη σημασία που έχει για εκείνη η μετάδοση της αγάπης για τη γυμναστική στην επόμενη γενιά. «Ήρθε η πιο συγκινητική στιγμή… Να τους παραδώσω τα σκήπτρα. Όχι απλώς ως ένα σύμβολο συνέχειας, αλλά ως μια υπόσχεση πως η αγάπη για τη γυμναστική, το πάθος και τα όνειρα περνούν από γενιά σε γενιά. Γιατί το πιο όμορφο μετάλλιο δεν είναι πάντα αυτό που κατακτάς εσύ, αλλά αυτό που βοηθάς την επόμενη γενιά να ονειρευτεί», συμπλήρωσε.
Δείτε βίντεο
Η πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής συμμετείχε στην εκδήλωση παρουσιάζοντας ένα κοινό πρόγραμμα με τις κόρες της, σε μια εμφάνιση που, όπως εξήγησε, είχε ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία για εκείνη.
Η Μιλλούση δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βίντεο από την εκδήλωση, συνοδεύοντάς τες με ένα μήνυμα για την επιστροφή της στη δοκό και τη συμβολική παράδοση της σκυτάλης στις κόρες της. «Κάποιες στιγμές έχουν έναν συμβολισμό που δύσκολα χωράει σε λέξεις… Χθες, στο Gala της Γυμναστικής, ανέβηκα ξανά στη δοκό, αυτή τη φορά μαζί με τα κορίτσια μου», έγραψε αρχικά.
Στη συνέχεια, η πρώην αθλήτρια στάθηκε στη σημασία που έχει για εκείνη η μετάδοση της αγάπης για τη γυμναστική στην επόμενη γενιά. «Ήρθε η πιο συγκινητική στιγμή… Να τους παραδώσω τα σκήπτρα. Όχι απλώς ως ένα σύμβολο συνέχειας, αλλά ως μια υπόσχεση πως η αγάπη για τη γυμναστική, το πάθος και τα όνειρα περνούν από γενιά σε γενιά. Γιατί το πιο όμορφο μετάλλιο δεν είναι πάντα αυτό που κατακτάς εσύ, αλλά αυτό που βοηθάς την επόμενη γενιά να ονειρευτεί», συμπλήρωσε.
Δείτε βίντεο
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