Μάριος Φραγκούλης: Όταν πέθανε ο πατέρας μου, ένιωσα ότι τον συγχωρώ
Μάριος Φραγκούλης: Όταν πέθανε ο πατέρας μου, ένιωσα ότι τον συγχωρώ
Όταν άρχισα να κατακτώ κάπως τον κόσμο και να με αγαπάνε, άρχισα να κατακτώ και τη μητέρα μου, πρόσθεσε ο ερμηνευτής
Τη σχέση που είχε με τους βιολογικούς γονείς του περιέγραψε ο Μάριος Φραγκούλης. Ο ερμηνευτής είχε μιλήσει στο παρελθόν για τον χωρισμό από τη μητέρα του και τον πατέρα του σε πολύ μικρή ηλικία και για τη θεία του που τον μεγάλωσε σαν παιδί της. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη επανήλθε στο θέμα, υπογραμμίζοντας πως μετά από χρόνια υπήρξε συμφιλίωση μαζί τους. Όταν μάλιστα έχασε τον πατέρα του, ένιωσε να τον συγχωρεί.
Ο Μάριος Φραγκούλης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «For You», το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, και αναφέρθηκε στη σχέση του με τους βιολογικούς του γονείς, οι οποίοι δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι: «Οι βιολογικοί μου γονείς δεν είναι στη ζωή. Τον πατέρα μου τον έχασα από καρδιά, σε πολύ μικρή ηλικία, 60 χρονών. Η μητέρα μου πέθανε 97 χρονών. Πρόλαβα να τη ζήσω και συμφιλιώθηκα μαζί της. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι τον συγχωρώ. Όταν άρχισα να κατακτώ κάπως τον κόσμο και να με αγαπάνε σαν τραγουδιστή, η μαμά μου το έλεγε: είμαι η μητέρα του. Άρχισα να κατακτώ και τη μητέρα μου πλέον».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 03:00
Τον περασμένο Ιούλιο στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ο Μάριος Φραγκούλης είχε μιλήσει για τα παιδικά του χρόνια. Ο ερμηνευτής είχε εξηγήσει πως οι γονείς του τον άφησαν στην Ελλάδα και πήραν τον αδελφό του στην Αφρική, με την προοπτική να επανενωθεί σύντομα η οικογένεια. Ωστόσο, οι μεταξύ τους διαφωνίες οδήγησαν στον οριστικό χωρισμό τους, χωρίς ο ίδιος να μάθει ποτέ τους πραγματικούς λόγους.
Όπως είχε πει: «Οι γονείς μου άφησαν εμένα στην Ελλάδα και πήρα τον αδελφό μου στην Αφρική νομίζοντας ότι θα επανέλθουν σε 3-4 μήνες ή 1-2 χρόνια και ότι θα ενωνόταν ξανά η οικογένεια. Μετά υπήρχαν θέματα μεταξύ τους οι γονείς μου και δυστυχώς δεν έφτιαξε αυτό και η μητέρα μου πήρε τον αδερφό μου και πήγε στο Λονδίνο να δουλέψει, μετά πήγα εγώ στο Λονδίνο και είπε να ξαναβρεθεί η οικογένεια εκεί. Προσπάθησε να πάει ο πατέρας μου και να φτιαχτεί ξανά η οικογένεια αλλά δεν γινόταν… Θα ήθελα να είναι τα πράγματα όπως παλιά αλλά δεν ήθελα να υπάρχει αυτή η ένταση που υπήρχε», είπε και πρόσθεσε: «Δεν έμαθα ποτέ τι έγινε και χωριστήκαμε ως οικογένεια. Ήξερα ότι υπήρχε ένα θέμα υγείας του πατέρα μου και ένα θέμα με μία πρώην γυναίκα του πατέρα μου, γιατί έχω και τρία ετεροθαλή αδέρφια...».
Ο Μάριος Φραγκούλης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «For You», το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, και αναφέρθηκε στη σχέση του με τους βιολογικούς του γονείς, οι οποίοι δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι: «Οι βιολογικοί μου γονείς δεν είναι στη ζωή. Τον πατέρα μου τον έχασα από καρδιά, σε πολύ μικρή ηλικία, 60 χρονών. Η μητέρα μου πέθανε 97 χρονών. Πρόλαβα να τη ζήσω και συμφιλιώθηκα μαζί της. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι τον συγχωρώ. Όταν άρχισα να κατακτώ κάπως τον κόσμο και να με αγαπάνε σαν τραγουδιστή, η μαμά μου το έλεγε: είμαι η μητέρα του. Άρχισα να κατακτώ και τη μητέρα μου πλέον».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 03:00
Τον περασμένο Ιούλιο στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ο Μάριος Φραγκούλης είχε μιλήσει για τα παιδικά του χρόνια. Ο ερμηνευτής είχε εξηγήσει πως οι γονείς του τον άφησαν στην Ελλάδα και πήραν τον αδελφό του στην Αφρική, με την προοπτική να επανενωθεί σύντομα η οικογένεια. Ωστόσο, οι μεταξύ τους διαφωνίες οδήγησαν στον οριστικό χωρισμό τους, χωρίς ο ίδιος να μάθει ποτέ τους πραγματικούς λόγους.
Όπως είχε πει: «Οι γονείς μου άφησαν εμένα στην Ελλάδα και πήρα τον αδελφό μου στην Αφρική νομίζοντας ότι θα επανέλθουν σε 3-4 μήνες ή 1-2 χρόνια και ότι θα ενωνόταν ξανά η οικογένεια. Μετά υπήρχαν θέματα μεταξύ τους οι γονείς μου και δυστυχώς δεν έφτιαξε αυτό και η μητέρα μου πήρε τον αδερφό μου και πήγε στο Λονδίνο να δουλέψει, μετά πήγα εγώ στο Λονδίνο και είπε να ξαναβρεθεί η οικογένεια εκεί. Προσπάθησε να πάει ο πατέρας μου και να φτιαχτεί ξανά η οικογένεια αλλά δεν γινόταν… Θα ήθελα να είναι τα πράγματα όπως παλιά αλλά δεν ήθελα να υπάρχει αυτή η ένταση που υπήρχε», είπε και πρόσθεσε: «Δεν έμαθα ποτέ τι έγινε και χωριστήκαμε ως οικογένεια. Ήξερα ότι υπήρχε ένα θέμα υγείας του πατέρα μου και ένα θέμα με μία πρώην γυναίκα του πατέρα μου, γιατί έχω και τρία ετεροθαλή αδέρφια...».
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