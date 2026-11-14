Η Τέιλορ Σουίφτ επιστρέφει στις ρίζες της, θα εμφανιστεί σε βραβεία της κάντρι μετά από 13 χρόνια

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Η τελευταία της εμφάνιση στη σκηνή των CMA Awards

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Η στροφή στην ποπ και η επιστροφή στην κάντρι

Στις ρίζες της επιστρέφει ησκηνή των CMA Awards για πρώτη φορά έπειτα από 13 χρόνια για να τραγουδήσει στην τελετή απονομής των βραβείων την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.Την είδηση ανακοίνωσαν το τηλεοπτικό δίκτυο ABC και η Ένωση Κάντρι Μουσικής (Country Music Association), σηματοδοτώντας μια ιδιαίτερη στιγμή για την καλλιτέχνιδα, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της στην κάντρι μουσική προτού εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες ποπ σταρ παγκοσμίως.Η Σουίφτ είχε ήδη γνωστοποιήσει ότι θα παρευρεθεί στη φετινή διοργάνωση, όταν ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά της για βραβείο. Ωστόσο, μέχρι τώρα δεν είχε διευκρινιστεί εάν θα συμμετείχε ενεργά στο πρόγραμμα ή θα περιοριζόταν στον ρόλο της θεατή.Αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες για το τραγούδι που θα ερμηνεύσει, θεωρείται πιθανό η εμφάνισή της να περιλαμβάνει το «I Knew It, I Knew You», το οποίο έγραψε για την ταινία «Toy Story 5» της Disney και της Pixar και είναι υποψήφιο για βραβείο στη φετινή διοργάνωση.Η προηγούμενη φορά που η Τέιλορ Σουίφτ τραγούδησε στην τελετή ήταν το 2013, όταν τιμήθηκε με το βραβείο Pinnacle Award και ερμήνευσε το «Red» μαζί με τον Βινς Γκιλ και την Άλισον Κράους.Η τελευταία της παρουσία στη διοργάνωση, ανεξαρτήτως μουσικής εμφάνισης, ήταν το 2016. Τότε είχε πραγματοποιήσει μια αιφνιδιαστική εμφάνιση στη σκηνή, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της τελετής, προκειμένου να απονείμει το βραβείο Καλλιτέχνη της Χρονιάς στον Γκαρθ Μπρουκς.Η φετινή χρονιά έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Σουίφτ, καθώς συμπληρώνονται 20 χρόνια από την πρώτη της εμφάνιση στα CMA Awards, λίγο μετά την κυκλοφορία του ομώνυμου ντεμπούτου άλμπουμ της.Η πρώτη της διάκριση ήρθε το 2007, όταν κέρδισε το Horizon Award, το βραβείο που απονέμεται στον καλύτερο πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη. Δύο χρόνια αργότερα, το 2009, έγινε η νεότερη καλλιτέχνιδα στην ιστορία του θεσμού που κατέκτησε το σημαντικότερο βραβείο της διοργάνωσης, εκείνο του Καλλιτέχνη της Χρονιάς.Με την κυκλοφορία του άλμπουμ «1989», η Τέιλορ Σουίφτ αποφάσισε να αφήσει πίσω της τον ήχο της κάντρι και να ακολουθήσει ξεκάθαρα την ποπ μουσική. Παρά τη στροφή αυτή, δεν διέκοψε ποτέ τους δεσμούς της με την κοινότητα της κάντρι, από την οποία ξεκίνησε την καριέρα της.Η κυκλοφορία του «I Knew It, I Knew You» σηματοδότησε την πρώτη φορά έπειτα από περισσότερο από μία δεκαετία που παρουσίασε ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι, το οποίο προωθήθηκε ως κάντρι και κατάφερε να φτάσει στην κορυφή των ραδιοφωνικών charts του συγκεκριμένου είδους.Στο διάστημα που μεσολάβησε, πάντως, η Σουίφτ είχε διατηρήσει επαφή με τις μουσικές της ρίζες μέσα από ορισμένες ηχογραφήσεις, όπως το «Betty», αλλά και το «I Bet You Think About Me», ένα ντουέτο με τον Κρις Στέιπλετον που προερχόταν από το ανέκδοτο υλικό των προηγούμενων ηχογραφήσεών της.