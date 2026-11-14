Η Έμα Γουάτσον έπεσε στην είσοδο πάρτι στο Λος Άντζελες, δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το απρόοπτο
Η Έμα Γουάτσον έπεσε στην είσοδο πάρτι στο Λος Άντζελες, δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το απρόοπτο
Παρά την άτυχη στιγμή η Βρετανίδα ηθοποιός σηκώθηκε γρήγορα και αντιμετώπισε την πτώση της με γέλιο
Ένα απρόοπτο είχε η Έμα Γουάτσον κατά την άφιξή της στο πάρτι του περιοδικού GQ για τους άντρες της χρονιάς, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Chateau Marmont του Λος Άντζελες.
Η 36χρονη πρωταγωνίστρια του «Χάρι Πότερ» παραπάτησε φορώντας ασπρόμαυρα ριγέ ψηλοτάκουνα παπούτσια, καθώς διέσχιζε την επικλινή είσοδο του ξενοδοχείου, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος διασημοτήτων. Το περιστατικό καταγράφηκε σε φωτογραφίες που εξασφάλισε το Page Six.
Παρά την άτυχη στιγμή, η Βρετανίδα ηθοποιός σηκώθηκε γρήγορα και αντιμετώπισε την πτώση της με γέλιο, μπροστά στους παρευρισκόμενους και τους φωτογράφους. Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε προς τον χώρο της εκδήλωσης συνοδευόμενη από έναν ξανθό άνδρα, ο οποίος φορούσε μαύρο σακάκι χωρίς πέτα.
Για τη βραδινή της εμφάνιση, η Γουάτσον επέλεξε ένα μαύρο μίνι φόρεμα, το οποίο συνδύασε με ένα vintage παλτό Valentino, διακοσμημένο με πολύχρωμες λεπτομέρειες. Το σύνολό της ολοκήρωσε με χρυσό κολιέ-αλυσίδα, σκουλαρίκια κρίκους και μια μικρή μαύρη τσάντα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η 36χρονη πρωταγωνίστρια του «Χάρι Πότερ» παραπάτησε φορώντας ασπρόμαυρα ριγέ ψηλοτάκουνα παπούτσια, καθώς διέσχιζε την επικλινή είσοδο του ξενοδοχείου, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος διασημοτήτων. Το περιστατικό καταγράφηκε σε φωτογραφίες που εξασφάλισε το Page Six.
Παρά την άτυχη στιγμή, η Βρετανίδα ηθοποιός σηκώθηκε γρήγορα και αντιμετώπισε την πτώση της με γέλιο, μπροστά στους παρευρισκόμενους και τους φωτογράφους. Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε προς τον χώρο της εκδήλωσης συνοδευόμενη από έναν ξανθό άνδρα, ο οποίος φορούσε μαύρο σακάκι χωρίς πέτα.
Για τη βραδινή της εμφάνιση, η Γουάτσον επέλεξε ένα μαύρο μίνι φόρεμα, το οποίο συνδύασε με ένα vintage παλτό Valentino, διακοσμημένο με πολύχρωμες λεπτομέρειες. Το σύνολό της ολοκήρωσε με χρυσό κολιέ-αλυσίδα, σκουλαρίκια κρίκους και μια μικρή μαύρη τσάντα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Emma Watson suffers brutal fall outside splashy celebrity party at LA hot spot Chateau Marmont https://t.co/VNxlz2vOCZ pic.twitter.com/6mvopQYMp3— Page Six (@PageSix) November 13, 2026
Emma Watson takes a nasty fall while attending GQ’s Men of the Year party at the Chateau Marmont in Los Angeles. pic.twitter.com/D371r3Fmm2— Pop Static (@PopStaticc) November 14, 2026
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