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Στέλλα Καλλή για την αποχή από το τραγούδι: Έφτασα σε σημείο να βγαίνω έξω και να μη με θυμάται κανένας
Στέλλα Καλλή για την αποχή από το τραγούδι: Έφτασα σε σημείο να βγαίνω έξω και να μη με θυμάται κανένας
Η τραγουδίστρια που έχει επιστρέψει στις πίστες εξήγησε γιατί είχε πάρει την απόφαση να απομακρυνθεί από το προσκήνιο
Την απόφασή της να απομακρυνθεί για ένα διάστημα από το τραγούδι υπερασπίστηκε η Στέλλα Καλλή, εξηγώντας πως ήταν μια προσωπική επιλογή που είχε ανάγκη. Η τραγουδίστρια που έχει επιστρέψει στις πίστες τόνισε ότι κάποια στιγμή ο κόσμος την ξέχασε, χωρίς όμως εκείνη να ενοχλείται. Αντιθέτως, απολάμβανε την περίοδο που μπορούσε να κυκλοφορεί χωρίς να την αναγνωρίζουν, καθώς ένιωθε ελεύθερη.
Η Στέλλα Καλλή ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, και διευκρίνισε πως χρειαζόταν έναν διάλειμμα από το τραγούδι. Όπως είπε στην αρχή: «Το είχα ανάγκη και το έκανα (την απουσία από το τραγούδι). Εγώ στη ζωή μου κάνω αυτό που θέλω. Δεν με ενδιαφέρει κανένας και τίποτα. Αν εγώ αισθάνομαι ότι… ούτε η φήμη με ορίζει, ούτε αχ, πώς θα είμαι ξανά άγνωστη. Έφτασα σε ένα σημείο να βγαίνω έξω, δεν με θυμόταν κανένας. Ξέρεις πώς το απολάμβανα; Αυτό ήθελα να κάνω, αυτό έκανα. Θέλω να τραγουδάω, θα τραγουδάω. Δεν θέλω, δεν θα τραγουδάω. Τώρα θέλω και τραγουδάω και δεν θα ξαναφύγω ποτέ. Στο υπόσχομαι».
Δείτε το βίντεο
Συνεχίζοντας, αποκάλυψε πως την περίοδο που απομακρύνθηκε από το τραγούδι είχε αντιμετωπίσει ορισμένες δυσκολίες και συμπεριφορές που την είχαν ενοχλήσει και την είχαν κάνει να θυμώσει. «Κοίτα, είχα κάποιες τρικλοποδιές εκείνη την περίοδο και είχα κάπως θυμώσει. Όταν δεν σε ενοχλώ και με ενοχλείς, έχω πρόβλημα. Κάποιοι με ενόχλησαν. Αυτά τα χρόνια σπούδαζα, ταξίδευα. Στο Κατάρ ήμουν που είναι ο πατέρας μου. Εκεί άραζα ένα, δύο μήνες με τον μπαμπά μου», σημείωσε.
Παράλληλα, ανέφερε πως κατά τη διάρκεια της αποχής της από το τραγούδι απομακρύνθηκε και από ανθρώπους με τους οποίους διατηρούσε σχέσεις, αναγνωρίζοντας ότι είχε και η ίδια ευθύνη γι’ αυτό. Όπως εξήγησε, εκείνη την περίοδο δεν επιθυμούσε να έχει καμία επαφή με τον καλλιτεχνικό χώρο, ούτε καν σε φιλικό επίπεδο. «Έχασα κόσμο. Γιατί κι εγώ φταίω που αποτραβήχτηκα. Δεν θα μπορούσα να έχω φιλίες με στον χώρο. Δεν ήθελα καμία σχέση με το χώρο γενικά», κατέληξε.
Η Στέλλα Καλλή ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, και διευκρίνισε πως χρειαζόταν έναν διάλειμμα από το τραγούδι. Όπως είπε στην αρχή: «Το είχα ανάγκη και το έκανα (την απουσία από το τραγούδι). Εγώ στη ζωή μου κάνω αυτό που θέλω. Δεν με ενδιαφέρει κανένας και τίποτα. Αν εγώ αισθάνομαι ότι… ούτε η φήμη με ορίζει, ούτε αχ, πώς θα είμαι ξανά άγνωστη. Έφτασα σε ένα σημείο να βγαίνω έξω, δεν με θυμόταν κανένας. Ξέρεις πώς το απολάμβανα; Αυτό ήθελα να κάνω, αυτό έκανα. Θέλω να τραγουδάω, θα τραγουδάω. Δεν θέλω, δεν θα τραγουδάω. Τώρα θέλω και τραγουδάω και δεν θα ξαναφύγω ποτέ. Στο υπόσχομαι».
Δείτε το βίντεο
Συνεχίζοντας, αποκάλυψε πως την περίοδο που απομακρύνθηκε από το τραγούδι είχε αντιμετωπίσει ορισμένες δυσκολίες και συμπεριφορές που την είχαν ενοχλήσει και την είχαν κάνει να θυμώσει. «Κοίτα, είχα κάποιες τρικλοποδιές εκείνη την περίοδο και είχα κάπως θυμώσει. Όταν δεν σε ενοχλώ και με ενοχλείς, έχω πρόβλημα. Κάποιοι με ενόχλησαν. Αυτά τα χρόνια σπούδαζα, ταξίδευα. Στο Κατάρ ήμουν που είναι ο πατέρας μου. Εκεί άραζα ένα, δύο μήνες με τον μπαμπά μου», σημείωσε.
Παράλληλα, ανέφερε πως κατά τη διάρκεια της αποχής της από το τραγούδι απομακρύνθηκε και από ανθρώπους με τους οποίους διατηρούσε σχέσεις, αναγνωρίζοντας ότι είχε και η ίδια ευθύνη γι’ αυτό. Όπως εξήγησε, εκείνη την περίοδο δεν επιθυμούσε να έχει καμία επαφή με τον καλλιτεχνικό χώρο, ούτε καν σε φιλικό επίπεδο. «Έχασα κόσμο. Γιατί κι εγώ φταίω που αποτραβήχτηκα. Δεν θα μπορούσα να έχω φιλίες με στον χώρο. Δεν ήθελα καμία σχέση με το χώρο γενικά», κατέληξε.
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