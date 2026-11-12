Η Τάιρα Μπανκς χώρισε με τον επιχειρηματία σύντροφό της μετά από επτά χρόνια: Είναι ωραίο να είσαι ελεύθερη, δήλωσε
Η Τάιρα Μπανκς χώρισε με τον επιχειρηματία σύντροφό της μετά από επτά χρόνια: Είναι ωραίο να είσαι ελεύθερη, δήλωσε
Βγαίνω πάλι ραντεβού, πρόσθεσε το μοντέλο σχετικά με τον χωρισμό της από τον Λουί Μπελανζέ-Μαρτέν
Ξανά ελεύθερη αποκάλυψε πως είναι η Τάιρα Μπανκς, καθώς η σχέση της με τον επιχειρηματία Λουί Μπελανζέ-Μαρτέν έφτασε στο τέλος της, έπειτα από περίπου επτά χρόνια. Το 52χρονο μοντέλο μίλησε για την προσωπική της ζωή, τον χωρισμό της και την επιθυμία της να αρχίσει ξανά να βγαίνει ραντεβού, τονίζοντας ότι ποτέ δεν είναι αργά για μια νέα αρχή στον έρωτα.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό HOT 97, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, η Μπανκς ρωτήθηκε ποιο είναι το σημαντικότερο μάθημα που έχει πάρει από τον έρωτα και τις σχέσεις. Αφού σκέφτηκε για λίγο την απάντησή της, δήλωσε: «Είναι μια καλή ερώτηση. Νομίζω ότι ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσεις ξανά». Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι πλέον δεν βρίσκεται σε σχέση.
«Είμαι ελεύθερη γυναίκα τώρα. Είμαι 52 ετών και είμαι μόνη μου. Είχα φτάσει σε ένα σημείο που πίστευα ότι αυτό το κεφάλαιο είχε κλείσει για μένα. Έλεγα στον εαυτό μου ότι έχω τη μητέρα μου, έχω τον γιο μου και είμαι μια χαρά. Δεν είχα καν την επιθυμία να αναζητήσω κάτι άλλο», εξομολογήθηκε.
Ωστόσο, όπως εξήγησε, η στάση της απέναντι στις ερωτικές σχέσεις έχει πλέον αλλάξει. «Τώρα όμως σκέφτομαι: "Ξέρεις κάτι; Δεν είναι πολύ αργά". Αισθάνομαι ξανά τη θηλυκότητά μου, βγαίνω ραντεβού, έχω επιστρέψει σε αυτή τη φάση της ζωής μου. Δεν υπάρχει κανένας κανόνας που να λέει ότι όλα πρέπει να τελειώσουν επειδή έφτασες σε μια συγκεκριμένη ηλικία ή επειδή αποφάσισες ότι έχεις τελειώσει με αυτά. Αυτή την περίοδο, λοιπόν, ζω τη θηλυκότητά μου», ανέφερε.
Μία ημέρα μετά τη συνέντευξή της η Μπανκς επιβεβαίωσε και στο TMZ ότι είναι πλέον μόνη. Το διάσημο μοντέλο μίλησε στους δημοσιογράφους του μέσου ενώ βρισκόταν σε δρόμο της Νέας Υόρκης. «Βγαίνω ραντεβού. Είναι ωραίο να είσαι ελεύθερη. Είχε περάσει πολύς καιρός», δήλωσε.
Η Τάιρα Μπανκς συνδέθηκε με τον Λουί Μπελανζέ-Μαρτέν τον Οκτώβριο του 2019, με τους δυο τους να απαθανατίζονται, ενώ δειπνούσαν δύο φορές μέσα στην ίδια εβδομάδα στο εστιατόριο Hutong.
Δύο μήνες νωρίτερα, το μοντέλο είχε φωτογραφηθεί στο Λος Άντζελες με τον επιχειρηματία, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει τότε γνωστή η ταυτότητά του. Ο Μπελανζέ-Μαρτέν έχει διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος σε διάφορες εταιρείες, ενώ το 1996 υπήρξε συνιδρυτής της ιδιωτικής επενδυτικής εταιρείας Groupe W Inc.
Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, το ζευγάρι επέλεξε να κρατήσει την προσωπική του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, αν και πραγματοποίησε ορισμένες κοινές δημόσιες εμφανίσεις. Μία από αυτές ήταν στο γκαλά TIME100 το 2022, όπου φωτογραφήθηκαν μαζί.
Τον Μάιο του 2024, η Μπανκς είχε αποκαλύψει στο People ότι ζούσε και εργαζόταν μαζί με τον σύντροφό της στην Αυστραλία. Εκείνη την περίοδο, ο επιχειρηματίας κατείχε υψηλόβαθμη θέση στη SMiZE Cream, την εταιρεία παγωτών που έχει δημιουργήσει το μοντέλο.
Η Μπανκς είχε αναφερθεί αρκετές φορές δημόσια στη στήριξη που της προσέφερε ο σύντροφός της, ιδιαίτερα όταν αντιμετώπιζε αμφιβολίες σχετικά με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Σε συνέντευξή της στην εκπομπή Today, τον Οκτώβριο του 2024, είχε εξομολογηθεί ότι, παρά την επιτυχημένη καριέρα της στον χώρο της μόδας και της τηλεόρασης, εξακολουθούσε να αμφισβητεί τις ικανότητές της ως επιχειρηματία.
«Εκεί είναι που εμφανίζονται οι ανασφάλειές μου. Αναρωτιέμαι αν είμαι αρκετά καλή, αν είμαι απλώς ένα μοντέλο», είχε δηλώσει. «Ο σύντροφός μου είναι καταπληκτικός στο να με βοηθά να ξεπερνώ αυτές τις στιγμές», είχε προσθέσει.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό HOT 97, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, η Μπανκς ρωτήθηκε ποιο είναι το σημαντικότερο μάθημα που έχει πάρει από τον έρωτα και τις σχέσεις. Αφού σκέφτηκε για λίγο την απάντησή της, δήλωσε: «Είναι μια καλή ερώτηση. Νομίζω ότι ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσεις ξανά». Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι πλέον δεν βρίσκεται σε σχέση.
«Είμαι ελεύθερη γυναίκα τώρα. Είμαι 52 ετών και είμαι μόνη μου. Είχα φτάσει σε ένα σημείο που πίστευα ότι αυτό το κεφάλαιο είχε κλείσει για μένα. Έλεγα στον εαυτό μου ότι έχω τη μητέρα μου, έχω τον γιο μου και είμαι μια χαρά. Δεν είχα καν την επιθυμία να αναζητήσω κάτι άλλο», εξομολογήθηκε.
Ωστόσο, όπως εξήγησε, η στάση της απέναντι στις ερωτικές σχέσεις έχει πλέον αλλάξει. «Τώρα όμως σκέφτομαι: "Ξέρεις κάτι; Δεν είναι πολύ αργά". Αισθάνομαι ξανά τη θηλυκότητά μου, βγαίνω ραντεβού, έχω επιστρέψει σε αυτή τη φάση της ζωής μου. Δεν υπάρχει κανένας κανόνας που να λέει ότι όλα πρέπει να τελειώσουν επειδή έφτασες σε μια συγκεκριμένη ηλικία ή επειδή αποφάσισες ότι έχεις τελειώσει με αυτά. Αυτή την περίοδο, λοιπόν, ζω τη θηλυκότητά μου», ανέφερε.
Tyra Banks Splits from Longtime Partner Louis Bélanger-Martin: ‘I’m a Single Woman Now’ https://t.co/PSFXpqCbcG— People (@people) November 12, 2026
Η Τάιρα Μπανκς συνδέθηκε με τον Λουί Μπελανζέ-Μαρτέν τον Οκτώβριο του 2019, με τους δυο τους να απαθανατίζονται, ενώ δειπνούσαν δύο φορές μέσα στην ίδια εβδομάδα στο εστιατόριο Hutong.
Η σχέση με τον Λουί Μπελανζέ-Μαρτέν
Δύο μήνες νωρίτερα, το μοντέλο είχε φωτογραφηθεί στο Λος Άντζελες με τον επιχειρηματία, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει τότε γνωστή η ταυτότητά του. Ο Μπελανζέ-Μαρτέν έχει διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος σε διάφορες εταιρείες, ενώ το 1996 υπήρξε συνιδρυτής της ιδιωτικής επενδυτικής εταιρείας Groupe W Inc.
Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, το ζευγάρι επέλεξε να κρατήσει την προσωπική του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, αν και πραγματοποίησε ορισμένες κοινές δημόσιες εμφανίσεις. Μία από αυτές ήταν στο γκαλά TIME100 το 2022, όπου φωτογραφήθηκαν μαζί.
Τον Μάιο του 2024, η Μπανκς είχε αποκαλύψει στο People ότι ζούσε και εργαζόταν μαζί με τον σύντροφό της στην Αυστραλία. Εκείνη την περίοδο, ο επιχειρηματίας κατείχε υψηλόβαθμη θέση στη SMiZE Cream, την εταιρεία παγωτών που έχει δημιουργήσει το μοντέλο.
Η Μπανκς είχε αναφερθεί αρκετές φορές δημόσια στη στήριξη που της προσέφερε ο σύντροφός της, ιδιαίτερα όταν αντιμετώπιζε αμφιβολίες σχετικά με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Σε συνέντευξή της στην εκπομπή Today, τον Οκτώβριο του 2024, είχε εξομολογηθεί ότι, παρά την επιτυχημένη καριέρα της στον χώρο της μόδας και της τηλεόρασης, εξακολουθούσε να αμφισβητεί τις ικανότητές της ως επιχειρηματία.
«Εκεί είναι που εμφανίζονται οι ανασφάλειές μου. Αναρωτιέμαι αν είμαι αρκετά καλή, αν είμαι απλώς ένα μοντέλο», είχε δηλώσει. «Ο σύντροφός μου είναι καταπληκτικός στο να με βοηθά να ξεπερνώ αυτές τις στιγμές», είχε προσθέσει.
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