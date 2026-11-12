Τουρκικά αεροσκάφη παραβίασαν το FIR Λευκωσίας για την επέτειο του ψευδοκράτους

Πτήσεις πάνω από την κατεχόμενη Κερύνεια πραγματοποιούν τα «τουρκικά αστέρια», ενόψει της 43ης επετείου της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους - Η Άγκυρα στέλνει και τρία πολεμικά πλοία στα κατεχόμενα





Πρόκειται για τα αεροσκάφη της ακροβατικής ομάδας της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας «τουρκικά αστέρια», τα οποία πραγματοποιούν δοκιμαστικές πτήσεις ενόψει της αεροπορικής επίδειξης που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Κυριακή.





Πρόβες πάνω από την Κερύνεια Η τουρκική ακροβατική ομάδα ανακοίνωσε μέσω των λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρόγραμμα των πτήσεων, συνοδεύοντάς το με αναφορά στην επέτειο ίδρυσης του ψευδοκράτους.



Σύμφωνα με το πρόγραμμα, σήμερα πραγματοποιήθηκε αναγνωριστική πτήση στις 10:30 το πρωί, ενώ την αύριο, στις 15:30, θα πραγματοποιηθεί νέα πρόβα.





Οι κατοχικές αρχές έχουν εκδώσει και σχετική αγγελία προς αεροναυτιλλομένους (NOTAM), με την οποία απαγορεύουν δραστηριότητες εναέριων αθλημάτων και πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά τις ώρες των τουρκικών επιδείξεων.



Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αναγνωρίζει αρμοδιότητα των κατοχικών αρχών στη διαχείριση του εναέριου χώρου. Υπεύθυνη για την παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Λευκωσίας είναι μόνο η Κυπριακή Δημοκρατία.

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Και τρία πολεμικά πλοία στα κατεχόμενα Οι αεροπορικές επιδείξεις αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος στρατιωτικής παρουσίας της Τουρκίας στα κατεχόμενα.



Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τρία πολεμικά πλοία, τα TCG Karataş, TCG Tufan και TCG Kdz. Ereğli, θα πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε κατεχόμενα λιμάνια και θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις της 15ης Νοεμβρίου.



Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο αρχηγός του τουρκικού Γενικού Επιτελείου επισκέφθηκε τα κατεχόμενα στις 7 Νοεμβρίου, όπου είχε επαφές με την τουρκοκυπριακή ηγεσία και επιθεώρησε μονάδες των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων.



Η Άγκυρα επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να προβάλει τη στρατιωτική της παρουσία στην Κύπρο και την υποστήριξή της προς το αποσχιστικό καθεστώς.

Τουρκικά στρατιωτικά αεροσκάφη επιδείξεων παραβίασαν το FIR Λευκωσίας, πραγματοποιώντας πτήσεις πάνω από την κατεχόμενη Κερύνεια , στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την 43η επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους, στις 15 Νοεμβρίου.Πρόκειται για τα αεροσκάφη της ακροβατικής ομάδας της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας «τουρκικά αστέρια», τα οποία πραγματοποιούν δοκιμαστικές πτήσεις ενόψει της αεροπορικής επίδειξης που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Κυριακή.Τα τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν στο FIR Λευκωσίας χωρίς την προβλεπόμενη συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.Η τουρκική ακροβατική ομάδα ανακοίνωσε μέσω των λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρόγραμμα των πτήσεων, συνοδεύοντάς το με αναφορά στην επέτειο ίδρυσης του ψευδοκράτους.Σύμφωνα με το πρόγραμμα, σήμερα πραγματοποιήθηκε αναγνωριστική πτήση στις 10:30 το πρωί, ενώ την αύριο, στις 15:30, θα πραγματοποιηθεί νέα πρόβα.Η κύρια αεροπορική επίδειξη έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, επίσης στις 15:30, πάνω από την Κερύνεια.Οι κατοχικές αρχές έχουν εκδώσει και σχετική αγγελία προς αεροναυτιλλομένους (NOTAM), με την οποία απαγορεύουν δραστηριότητες εναέριων αθλημάτων και πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά τις ώρες των τουρκικών επιδείξεων.Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αναγνωρίζει αρμοδιότητα των κατοχικών αρχών στη διαχείριση του εναέριου χώρου. Υπεύθυνη για την παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Λευκωσίας είναι μόνο η Κυπριακή Δημοκρατία.Οι αεροπορικές επιδείξεις αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος στρατιωτικής παρουσίας της Τουρκίας στα κατεχόμενα.Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τρία πολεμικά πλοία, τα TCG Karataş, TCG Tufan και TCG Kdz. Ereğli, θα πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε κατεχόμενα λιμάνια και θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις της 15ης Νοεμβρίου.Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο αρχηγός του τουρκικού Γενικού Επιτελείου επισκέφθηκε τα κατεχόμενα στις 7 Νοεμβρίου, όπου είχε επαφές με την τουρκοκυπριακή ηγεσία και επιθεώρησε μονάδες των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων.Η Άγκυρα επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να προβάλει τη στρατιωτική της παρουσία στην Κύπρο και την υποστήριξή της προς το αποσχιστικό καθεστώς.



Η επέτειος της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους Στις 15 Νοεμβρίου συμπληρώνονται 43 χρόνια από τη μονομερή ανακήρυξη του ψευδοκράτους από τον Ραούφ Ντενκτάς, το 1983.



Η ενέργεια καταδικάστηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με το ψήφισμα 541 του 1983, το οποίο χαρακτήρισε την ανακήρυξη νομικά άκυρη και κάλεσε όλα τα κράτη να μην αναγνωρίσουν οποιοδήποτε κυπριακό κράτος εκτός από την Κυπριακή Δημοκρατία. Η θέση αυτή επιβεβαιώθηκε με το ψήφισμα 550 του 1984.



Μέχρι σήμερα, η Τουρκία παραμένει η μόνη χώρα που αναγνωρίζει το ψευδοκράτος, ενώ οι εκδηλώσεις της 15ης Νοεμβρίου στα κατεχόμενα συνοδεύονται παραδοσιακά από στρατιωτικές παρελάσεις και άλλες εκδηλώσεις.