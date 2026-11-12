Ο Τζέιμι Ντόρναν έβαλε τα κλάματα όταν έμαθε πως θα υποδυθεί τον Άραγκορν στη νέα ταινία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»
Ο Τζέιμι Ντόρναν έβαλε τα κλάματα όταν έμαθε πως θα υποδυθεί τον Άραγκορν στη νέα ταινία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»
Είναι σαν όνειρο, δήλωσε ο ηθοποιός που αναλαμβάνει τον ρόλο που είχε ενσαρκώσει στην τριλογία ο Βίγκο Μόρτενσεν
Σε κλάματα ξέσπασε ο Τζέιμι Ντόρναν μόλις έμαθε ότι θα υποδυθεί τον Άραγκορν στη νέα ταινία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών». Ο 44χρονος ηθοποιός, γνωστός μεταξύ άλλων από την κινηματογραφική σειρά «Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι», θα ενσαρκώσει έναν από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες του σύμπαντος του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν στο «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum».
Μιλώντας στο Entertainment Tonight, ο Ντόρναν αποκάλυψε γελώντας ότι «έβαλε πραγματικά τα κλάματα» όταν πληροφορήθηκε ότι πήρε τον ρόλο του Άραγκορν, γνωστού και ως Strider, δηλαδή «Δρασκελιστή». «Είναι σαν όνειρο», δήλωσε για τη συμμετοχή του στη νέα κινηματογραφική παραγωγή, η οποία αντλεί την έμπνευσή της από τα έργα του Τόλκιν, «Το Χόμπιτ» και «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών».
Ο Άραγκορν, γιος του Άραθορν, ο οποίος αργότερα στέφεται βασιλιάς Έλεσσαρ στη Μέση Γη, αποτελεί έναν από τους κεντρικούς ήρωες του κόσμου του Τόλκιν. Στην πολυβραβευμένη με Όσκαρ τριλογία του Πίτερ Τζάκσον, τον ρόλο είχε ενσαρκώσει ο Βίγκο Μόρτενσεν, χαρίζοντας στον χαρακτήρα μια από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες στη μεγάλη οθόνη.
Ο Ντόρναν δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον προκάτοχό του, επισημαίνοντας πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο να αναλάβει έναν ρόλο με τόσο μεγάλη ιστορία. «Είναι πραγματικά ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα και τεράστια τιμή να μπαίνω σε αυτόν τον κόσμο, με οποιονδήποτε τρόπο, πόσο μάλλον υποδυόμενος έναν χαρακτήρα τόσο σημαντικό, τόσο αξιοθαύμαστο και τόσο αγαπητό σε όλους μας. Και προσωπικά λάτρεψα αυτό που έκανε ο Βίγκο με τον συγκεκριμένο ρόλο στις τρεις ταινίες».
Ο ηθοποιός μοιράστηκε επίσης ότι τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, περιγράφοντας τη συμμετοχή του στην παραγωγή ως μια εξαιρετική εμπειρία.
«Αισθάνομαι απίστευτη τιμή και πέρασα υπέροχα. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία και ελπίζω ο κόσμος να υποδεχθεί την ιστορία μας ως μέρος αυτού του κινηματογραφικού σύμπαντος, γιατί ξέρω πόσο πολύ σημαίνει για πάρα πολλούς ανθρώπους. Το συνειδητοποιώ απόλυτα», δήλωσε γελώντας. «Ελπίζω, λοιπόν, να έχουμε κάνει καλή δουλειά», κατέληξε.
Η νέα παραγωγή θα σηματοδοτήσει την επιστροφή αρκετών ηθοποιών που είχαν συνδεθεί με τις προηγούμενες ταινίες του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών». Ο Ίαν ΜακΚέλεν θα υποδυθεί ξανά τον μάγο Γκάνταλφ, ενώ ο Ελάιτζα Γουντ επιστρέφει στον ρόλο του χόμπιτ Φρόντο Μπάγκινς. Στο καστ περιλαμβάνεται επίσης ο Λι Πέις, ο οποίος θα ενσαρκώσει και πάλι τον βασιλιά των Ξωτικών Θράντουιλ.
Παράλληλα, ο 62χρονος Άντι Σέρκις θα επιστρέψει στον ρόλο του Γκόλουμ, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα τη σκηνοθεσία της ταινίας. Στη νέα κινηματογραφική περιπέτεια συμμετέχουν ακόμη η Άνια Τέιλορ-Τζόι, ο Λίο Γούντολ, ο Λόρενς Μακοάρε και η Κέιτ Γουίνσλετ.
Η ιστορία του «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» τοποθετείται χρονικά ανάμεσα στα γεγονότα του «Χόμπιτ» και εκείνα της τριλογίας του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».
Σύμφωνα με το περιοδικό Empire, η πλοκή θα επικεντρώνεται στην αναζήτηση του Γκόλουμ από τον Άραγκορν και τον Γκάνταλφ, σε μια αποστολή που συνδέεται με τα γεγονότα τα οποία οδήγησαν στην ιστορία της Συντροφιάς του Δαχτυλιδιού.
Ο Πίτερ Τζάκσον, ο 65χρονος σκηνοθέτης που μετέφερε με τεράστια επιτυχία τον κόσμο του Τόλκιν στη μεγάλη οθόνη, επιστρέφει αυτή τη φορά ως παραγωγός. Στο πλευρό του βρίσκονται η Φραν Γουόλς και η Φιλίπα Μπόγιενς, οι οποίες συμμετείχαν και στη συγγραφή του σεναρίου, μαζί με τη Φίμπι Γκίτινς και τον Άρτι Παπαγεωργίου.
Τη σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει ο Άντι Σέρκις, ο οποίος επιστρέφει και στον ρόλο του Γκόλουμ, του χαρακτήρα που είχε ενσαρκώσει στις προηγούμενες κινηματογραφικές μεταφορές. Το «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Δεκεμβρίου 2027.
Μιλώντας στο Entertainment Tonight, ο Ντόρναν αποκάλυψε γελώντας ότι «έβαλε πραγματικά τα κλάματα» όταν πληροφορήθηκε ότι πήρε τον ρόλο του Άραγκορν, γνωστού και ως Strider, δηλαδή «Δρασκελιστή». «Είναι σαν όνειρο», δήλωσε για τη συμμετοχή του στη νέα κινηματογραφική παραγωγή, η οποία αντλεί την έμπνευσή της από τα έργα του Τόλκιν, «Το Χόμπιτ» και «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών».
Ο Άραγκορν, γιος του Άραθορν, ο οποίος αργότερα στέφεται βασιλιάς Έλεσσαρ στη Μέση Γη, αποτελεί έναν από τους κεντρικούς ήρωες του κόσμου του Τόλκιν. Στην πολυβραβευμένη με Όσκαρ τριλογία του Πίτερ Τζάκσον, τον ρόλο είχε ενσαρκώσει ο Βίγκο Μόρτενσεν, χαρίζοντας στον χαρακτήρα μια από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες στη μεγάλη οθόνη.
Ο Ντόρναν δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον προκάτοχό του, επισημαίνοντας πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο να αναλάβει έναν ρόλο με τόσο μεγάλη ιστορία. «Είναι πραγματικά ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα και τεράστια τιμή να μπαίνω σε αυτόν τον κόσμο, με οποιονδήποτε τρόπο, πόσο μάλλον υποδυόμενος έναν χαρακτήρα τόσο σημαντικό, τόσο αξιοθαύμαστο και τόσο αγαπητό σε όλους μας. Και προσωπικά λάτρεψα αυτό που έκανε ο Βίγκο με τον συγκεκριμένο ρόλο στις τρεις ταινίες».
Jamie Dornan Admits He ‘Cried’ When He Was Cast as Aragorn in New ‘Lord of the Rings’ Movie: ‘an Absolute Dream’ https://t.co/hi09dVfiIh— People (@people) November 12, 2026
«Αισθάνομαι απίστευτη τιμή και πέρασα υπέροχα. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία και ελπίζω ο κόσμος να υποδεχθεί την ιστορία μας ως μέρος αυτού του κινηματογραφικού σύμπαντος, γιατί ξέρω πόσο πολύ σημαίνει για πάρα πολλούς ανθρώπους. Το συνειδητοποιώ απόλυτα», δήλωσε γελώντας. «Ελπίζω, λοιπόν, να έχουμε κάνει καλή δουλειά», κατέληξε.
Η νέα παραγωγή θα σηματοδοτήσει την επιστροφή αρκετών ηθοποιών που είχαν συνδεθεί με τις προηγούμενες ταινίες του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών». Ο Ίαν ΜακΚέλεν θα υποδυθεί ξανά τον μάγο Γκάνταλφ, ενώ ο Ελάιτζα Γουντ επιστρέφει στον ρόλο του χόμπιτ Φρόντο Μπάγκινς. Στο καστ περιλαμβάνεται επίσης ο Λι Πέις, ο οποίος θα ενσαρκώσει και πάλι τον βασιλιά των Ξωτικών Θράντουιλ.
Ποιοι επιστρέφουν στη Μέση Γη
Παράλληλα, ο 62χρονος Άντι Σέρκις θα επιστρέψει στον ρόλο του Γκόλουμ, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα τη σκηνοθεσία της ταινίας. Στη νέα κινηματογραφική περιπέτεια συμμετέχουν ακόμη η Άνια Τέιλορ-Τζόι, ο Λίο Γούντολ, ο Λόρενς Μακοάρε και η Κέιτ Γουίνσλετ.
Η ιστορία του «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» τοποθετείται χρονικά ανάμεσα στα γεγονότα του «Χόμπιτ» και εκείνα της τριλογίας του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».
Σύμφωνα με το περιοδικό Empire, η πλοκή θα επικεντρώνεται στην αναζήτηση του Γκόλουμ από τον Άραγκορν και τον Γκάνταλφ, σε μια αποστολή που συνδέεται με τα γεγονότα τα οποία οδήγησαν στην ιστορία της Συντροφιάς του Δαχτυλιδιού.
Ο Πίτερ Τζάκσον, ο 65χρονος σκηνοθέτης που μετέφερε με τεράστια επιτυχία τον κόσμο του Τόλκιν στη μεγάλη οθόνη, επιστρέφει αυτή τη φορά ως παραγωγός. Στο πλευρό του βρίσκονται η Φραν Γουόλς και η Φιλίπα Μπόγιενς, οι οποίες συμμετείχαν και στη συγγραφή του σεναρίου, μαζί με τη Φίμπι Γκίτινς και τον Άρτι Παπαγεωργίου.
Τη σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει ο Άντι Σέρκις, ο οποίος επιστρέφει και στον ρόλο του Γκόλουμ, του χαρακτήρα που είχε ενσαρκώσει στις προηγούμενες κινηματογραφικές μεταφορές. Το «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Δεκεμβρίου 2027.
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