Κιμ Καρντάσιαν: Ξυπνά επώδυνες αναμνήσεις το γεγονός ότι θα πρέπει να παρακολουθώ τον οισοφάγο μου για το υπόλοιπο της ζωής μου
Κιμ Καρντάσιαν: Ξυπνά επώδυνες αναμνήσεις το γεγονός ότι θα πρέπει να παρακολουθώ τον οισοφάγο μου για το υπόλοιπο της ζωής μου
Η τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας έχει διαγνωστεί με οισοφαγίτιδα, ενώ ο πατέρας της πέθανε από καρκίνο του οισοφάγου σε ηλικία 59 ετών
Για την περιπέτεια που αντιμετωπίζει με την υγεία της, αλλά και τις δύσκολες αναμνήσεις που της προκαλεί ο θάνατος του πατέρα της από καρκίνο του οισοφάγου, μίλησε η Κιμ Καρντάσιαν στο νέο επεισόδιο της σειράς «The Kardashians».
Η 46χρονη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα, που έχει διαγνωστεί με οισοφαγίτιδα, τόνισε πως το πρόβλημα της υγείας της τής ξυπνά επώδυνες αναμνήσεις, ενώ το γεγονός ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να υποβάλλεται τακτικά σε εξετάσεις τής προκαλεί τρόμο.
Παρότι τα αποτελέσματα της τελευταίας ενδοσκόπησης ήταν ενθαρρυντικά, οι γιατροί εντόπισαν αλλοιώσεις που χρειάζονται συνεχή παρακολούθηση. Στο επεισόδιο της σειράς «The Kardashians» που προβλήθηκε στις 11 Νοεμβρίου, η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίζεται στο νοσοκομείο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ενδοσκόπησης.
Μάλιστα, πριν ενημερωθεί για τα αποτελέσματα, αιφνιδίασε τη μητέρα της, Κρις Τζένερ, ζητώντας να επισκεφθούν ένα κέντρο αισθητικής για να περιποιηθεί τα φρύδια της. «Ήμασταν ήδη στο Μπέβερλι Χιλς! Γιατί όχι;», σχολίασε με χιούμορ μπροστά στην κάμερα. «Ήθελα να δείχνω όμορφη. Αυτή είμαι εγώ».
Ωστόσο, η ανάλαφρη συζήτηση διακόπηκε όταν ο γιατρός μπήκε στο δωμάτιο για να την ενημερώσει για τα αποτελέσματα της εξέτασης. Τα πρώτα νέα ήταν ενθαρρυντικά, καθώς ο γιατρός διαπίστωσε ότι η φλεγμονή που αντιμετώπιζε η Καρντάσιαν είχε υποχωρήσει. «Αυτό ακριβώς ελπίζαμε να δούμε. Έχεις μια μικρή διαφραγματοκήλη, κάτι που είναι εξαιρετικά συνηθισμένο», της εξήγησε.
Η αναφορά στη διαφραγματοκήλη προκάλεσε την άμεση αντίδρασή της, καθώς αποκάλυψε ότι και ο πατέρας της αντιμετώπιζε το ίδιο πρόβλημα. Νωρίτερα στη φετινή σεζόν της τηλεοπτικής σειράς, η Κιμ Καρντάσιαν είχε αποκαλύψει ότι διαγνώστηκε με οισοφαγίτιδα, μια πάθηση που χαρακτηρίζεται από φλεγμονή και ερεθισμό των ιστών που επενδύουν τον οισοφάγο.
Η διάγνωση έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στην Καρντάσιαν, κυρίως εξαιτίας του οικογενειακού της ιστορικού. Όπως είχε εξηγήσει η ίδια σε προηγούμενο επεισόδιο, ο πατέρας της δεν ήταν καπνιστής, ωστόσο αντιμετώπιζε χρόνια γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. «Μου είχαν πει ότι, αν ο πατέρας μου είχε κάνει επέμβαση για να διορθώσει τη διαφραγματοκήλη του, δεν θα είχε εμφανίσει καρκίνο στον οισοφάγο», ανέφερε στον γιατρό της, μεταφέροντας όσα της είχαν ειπωθεί στο παρελθόν.
Ο γιατρός της Καρντάσιαν εμφανίστηκε καθησυχαστικός σχετικά με την πορεία της θεραπείας της. Όπως της εξήγησε, η φαρμακευτική αγωγή που ακολουθεί είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική και ουσιαστικά καθιστά την επέμβαση για τη διαφραγματοκήλη προαιρετική στην περίπτωσή της.
Παράλληλα, ωστόσο, επισήμανε ότι οι γιατροί θα συνεχίσουν να παρακολουθούν μια περιοχή ιστού με αλλοιώσεις τύπου Barrett. «Όλα φαίνονται καλά και νομίζω ότι, κατά κάποιον τρόπο, έχεις καταφέρει να θεραπευτείς», της είπε.
Η Καρντάσιαν παραδέχθηκε ότι τα αποτελέσματα της εξέτασης της προσέφεραν μια αίσθηση ανακούφισης και ηρεμίας. Ωστόσο, μιλώντας αργότερα στην κάμερα, εξήγησε ότι η διαρκής ανάγκη ελέγχου της υγείας της εξακολουθεί να της προκαλεί φόβο, καθώς της υπενθυμίζει την περιπέτεια και τον θάνατο του πατέρα της.
«Είναι κάτι που πρέπει πάντα να έχω στο μυαλό μου και να παρακολουθώ. Και αυτό από μόνο του είναι τρομακτικό και ξυπνά δύσκολες αναμνήσεις. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να προλάβω οποιοδήποτε πρόβλημα», εξομολογήθηκε.
Η 46χρονη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα, που έχει διαγνωστεί με οισοφαγίτιδα, τόνισε πως το πρόβλημα της υγείας της τής ξυπνά επώδυνες αναμνήσεις, ενώ το γεγονός ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να υποβάλλεται τακτικά σε εξετάσεις τής προκαλεί τρόμο.
Παρότι τα αποτελέσματα της τελευταίας ενδοσκόπησης ήταν ενθαρρυντικά, οι γιατροί εντόπισαν αλλοιώσεις που χρειάζονται συνεχή παρακολούθηση. Στο επεισόδιο της σειράς «The Kardashians» που προβλήθηκε στις 11 Νοεμβρίου, η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίζεται στο νοσοκομείο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ενδοσκόπησης.
Μάλιστα, πριν ενημερωθεί για τα αποτελέσματα, αιφνιδίασε τη μητέρα της, Κρις Τζένερ, ζητώντας να επισκεφθούν ένα κέντρο αισθητικής για να περιποιηθεί τα φρύδια της. «Ήμασταν ήδη στο Μπέβερλι Χιλς! Γιατί όχι;», σχολίασε με χιούμορ μπροστά στην κάμερα. «Ήθελα να δείχνω όμορφη. Αυτή είμαι εγώ».
Ωστόσο, η ανάλαφρη συζήτηση διακόπηκε όταν ο γιατρός μπήκε στο δωμάτιο για να την ενημερώσει για τα αποτελέσματα της εξέτασης. Τα πρώτα νέα ήταν ενθαρρυντικά, καθώς ο γιατρός διαπίστωσε ότι η φλεγμονή που αντιμετώπιζε η Καρντάσιαν είχε υποχωρήσει. «Αυτό ακριβώς ελπίζαμε να δούμε. Έχεις μια μικρή διαφραγματοκήλη, κάτι που είναι εξαιρετικά συνηθισμένο», της εξήγησε.
Kim Kardashian Opens Up About the Lifelong Need to Monitor Her Esophagus https://t.co/iGD5cyeUoc— People (@people) November 12, 2026
Η διάγνωση έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στην Καρντάσιαν, κυρίως εξαιτίας του οικογενειακού της ιστορικού. Όπως είχε εξηγήσει η ίδια σε προηγούμενο επεισόδιο, ο πατέρας της δεν ήταν καπνιστής, ωστόσο αντιμετώπιζε χρόνια γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. «Μου είχαν πει ότι, αν ο πατέρας μου είχε κάνει επέμβαση για να διορθώσει τη διαφραγματοκήλη του, δεν θα είχε εμφανίσει καρκίνο στον οισοφάγο», ανέφερε στον γιατρό της, μεταφέροντας όσα της είχαν ειπωθεί στο παρελθόν.
Ο γιατρός της Καρντάσιαν εμφανίστηκε καθησυχαστικός σχετικά με την πορεία της θεραπείας της. Όπως της εξήγησε, η φαρμακευτική αγωγή που ακολουθεί είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική και ουσιαστικά καθιστά την επέμβαση για τη διαφραγματοκήλη προαιρετική στην περίπτωσή της.
Παράλληλα, ωστόσο, επισήμανε ότι οι γιατροί θα συνεχίσουν να παρακολουθούν μια περιοχή ιστού με αλλοιώσεις τύπου Barrett. «Όλα φαίνονται καλά και νομίζω ότι, κατά κάποιον τρόπο, έχεις καταφέρει να θεραπευτείς», της είπε.
Η Καρντάσιαν παραδέχθηκε ότι τα αποτελέσματα της εξέτασης της προσέφεραν μια αίσθηση ανακούφισης και ηρεμίας. Ωστόσο, μιλώντας αργότερα στην κάμερα, εξήγησε ότι η διαρκής ανάγκη ελέγχου της υγείας της εξακολουθεί να της προκαλεί φόβο, καθώς της υπενθυμίζει την περιπέτεια και τον θάνατο του πατέρα της.
«Είναι κάτι που πρέπει πάντα να έχω στο μυαλό μου και να παρακολουθώ. Και αυτό από μόνο του είναι τρομακτικό και ξυπνά δύσκολες αναμνήσεις. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να προλάβω οποιοδήποτε πρόβλημα», εξομολογήθηκε.
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