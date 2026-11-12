Ελένη Ψυχούλη: Τα είχα φτιάξει με κάποιον που δεν ήξερα πώς τον λένε, μετά τον ρώτησα
Ελένη Ψυχούλη: Τα είχα φτιάξει με κάποιον που δεν ήξερα πώς τον λένε, μετά τον ρώτησα
Ήταν τρελές εποχές, περιέγραψε η σεφ
Μια ασυνήθιστη ιστορία από την προσωπική της ζωή μοιράστηκε η Ελένη Ψυχούλη. Η σεφ αποκάλυψε ότι στο παρελθόν ξεκίνησε μια σχέση χωρίς καν να γνωρίζει το όνομα του συντρόφου της, με τον οποίο τελικά έμεινε μαζί για επτά χρόνια. Οι δυο τους γνωρίστηκαν ένα βράδυ στο Παρίσι και είχαν βγει τρεις φορές πριν συνειδητοποιήσουν ότι δεν είχαν ρωτήσει ο ένας το όνομα του άλλου.
Η Ελένη Ψυχούλη έδωσε συνέντευξη στο vidcast PEOPLE της Espresso και μεταξύ άλλων μίλησε για την προσωπική της ζωή, ξεκαθαρίζοντας ότι στην παρούσα φάση δεν αναζητά μια ερωτική σχέση. Αντιθέτως, αισθάνεται πλήρης και απολαμβάνει την καθημερινότητά της. Όπως εξήγησε, έχει ζήσει τον έρωτα και πλέον δίνει προτεραιότητα στους φίλους της, τους οποίους θεωρεί οικογένεια.
Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Τον έζησα τον έρωτα. Δεν με ενδιαφέρει τώρα. Τώρα έχω πολύ ωραία πλάνα ζωής. Επίσης έχω καταλάβει ότι οι φίλοι είναι η μεγαλύτερη οικογένεια. Περνώ πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή δεν θέλω κανείς να μου το διαταράξει. Επίσης κάνω νέα ξεκινήματα τώρα επαγγελματικά, πάντα είμαι σε κάτι νέο. Και επειδή βέβαια είμαι 63 οπότε ξέρεις οι αντοχές λίγο μικρότερες, δεν έχω χρόνο. Έχω τα εστιατόρια μου που βγαίνω καθημερινά. Τι να τον κάνω τον άλλον; Πού θα τον βάλω; Δεν έχω ούτε χώρο ούτε χρόνο να τον χώσω κι αυτόν… Τώρα βέβαια άμα σου έρθει στο κατακούτελο εκεί θα πεις και ''Ευχαριστώ''…».
Κάνοντας μια αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή, ανέφερε: «Ας πούμε τα έχω φτιάξει με κάποιον που δεν ήξερα πώς τον λένε. Μετά τον ρώτησα. Ήμασταν μαζί… Μείναμε μαζί επτά χρόνια. Ήταν τρελές εποχές ρε παιδί μου. Τον γνώρισα ένα βράδυ στο Παρίσι. Είχαμε βγει τρεις φορές αλλά είχα ξεχάσει να τον ρωτήσω. Νομίζω και αυτός εμένα. Ήμασταν κάπως τότε και κάναμε περίεργα πράγματα χωρίς να το καταλαβαίνουμε… Δεν ξέρω και πολλούς ερωτευμένους γύρω γύρω».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ανακάλεσε ένα επικίνδυνο ταξίδι που έκανε κάποτε στην Υεμένη. Θυμούμενη εκείνη την περιπέτεια, τόνισε πως δεν γνώριζε τους κινδύνους που επικρατούσαν στη χώρα, ενώ δέχτηκε επίθεση με πέτρες επειδή δεν ήταν επαρκώς καλυμμένη.
«Το πιο τρελό ταξίδι το έχω κάνει στην Υεμένη. Μόλις είχα γεννήσει και ήθελα να πάω, να ξεσκάσω γιατί είχα κουραστεί με την γέννα. Είμαι με το μωρό αγκαλιά και βλέπω στην τηλεόραση ότι ανοίγουν τα σύνορα γιατί μέχρι τότε είχε εμφύλιο και ήταν κλειστή. Λέω ''Θα πάω στην Υεμένη''. Θα μου πεις που την ήξερα την Υεμένη; Η Όφρα Χάζα που μια τραγουδίστρια των 80s είχε γυρίσει ένα φοβερό βιντεοκλίπ στη χώρα. Πάω λοιπόν σε όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία αλλά ούτε που ήξεραν πού πέφτει, ποια είναι η πρωτεύουσά της…», θυμήθηκε.
«Αναζητώντας το πώς θα το πραγματοποιήσω βρήκα κάτι ταξίδια που ήταν για περιπετειώδεις τύπους και μου έκλεισαν. Δεν ήξερα φυσικά τότε ότι ήταν ο Οσάμα Μπιν Λάντεν εκεί και σκοτώνανε τουρίστες. Τότε μη φανταστείς τουρίστες εμένα και άλλους τρεις είχε, αλλά έπαιρναν ομήρους όταν έβρισκαν ξένους και τους σκότωναν. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο μέρος. Δεν το ήξερα και πήγα. Πήγαμε με τον πρώην σύζυγό μου. Ήταν πραγματικά περιπέτεια γράφω βιβλίο για αυτό το ταξίδι», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού δέχτηκε επίθεση με πέτρες σε μια πόλη της Υεμένης, επειδή, όπως εξήγησε, δεν ήταν επαρκώς καλυμμένη σύμφωνα με τους θρησκευτικούς κανόνες που επικρατούσαν στην περιοχή. «Κινδύνευσα αλλά το δεν κατάλαβα. Με λιθοβολήσαν κιόλας, γιατί δεν ήμουν καλυμμένη σε μια πόλη που ήταν λίγο πιο θρησκευτική. Με πήραν τις πέτρες που λέμε. Είναι φρικτό! Πονάει πάρα πολύ!», περιέγραψε.
Η Ελένη Ψυχούλη έδωσε συνέντευξη στο vidcast PEOPLE της Espresso και μεταξύ άλλων μίλησε για την προσωπική της ζωή, ξεκαθαρίζοντας ότι στην παρούσα φάση δεν αναζητά μια ερωτική σχέση. Αντιθέτως, αισθάνεται πλήρης και απολαμβάνει την καθημερινότητά της. Όπως εξήγησε, έχει ζήσει τον έρωτα και πλέον δίνει προτεραιότητα στους φίλους της, τους οποίους θεωρεί οικογένεια.
Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Τον έζησα τον έρωτα. Δεν με ενδιαφέρει τώρα. Τώρα έχω πολύ ωραία πλάνα ζωής. Επίσης έχω καταλάβει ότι οι φίλοι είναι η μεγαλύτερη οικογένεια. Περνώ πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή δεν θέλω κανείς να μου το διαταράξει. Επίσης κάνω νέα ξεκινήματα τώρα επαγγελματικά, πάντα είμαι σε κάτι νέο. Και επειδή βέβαια είμαι 63 οπότε ξέρεις οι αντοχές λίγο μικρότερες, δεν έχω χρόνο. Έχω τα εστιατόρια μου που βγαίνω καθημερινά. Τι να τον κάνω τον άλλον; Πού θα τον βάλω; Δεν έχω ούτε χώρο ούτε χρόνο να τον χώσω κι αυτόν… Τώρα βέβαια άμα σου έρθει στο κατακούτελο εκεί θα πεις και ''Ευχαριστώ''…».
Κάνοντας μια αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή, ανέφερε: «Ας πούμε τα έχω φτιάξει με κάποιον που δεν ήξερα πώς τον λένε. Μετά τον ρώτησα. Ήμασταν μαζί… Μείναμε μαζί επτά χρόνια. Ήταν τρελές εποχές ρε παιδί μου. Τον γνώρισα ένα βράδυ στο Παρίσι. Είχαμε βγει τρεις φορές αλλά είχα ξεχάσει να τον ρωτήσω. Νομίζω και αυτός εμένα. Ήμασταν κάπως τότε και κάναμε περίεργα πράγματα χωρίς να το καταλαβαίνουμε… Δεν ξέρω και πολλούς ερωτευμένους γύρω γύρω».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ανακάλεσε ένα επικίνδυνο ταξίδι που έκανε κάποτε στην Υεμένη. Θυμούμενη εκείνη την περιπέτεια, τόνισε πως δεν γνώριζε τους κινδύνους που επικρατούσαν στη χώρα, ενώ δέχτηκε επίθεση με πέτρες επειδή δεν ήταν επαρκώς καλυμμένη.
«Το πιο τρελό ταξίδι το έχω κάνει στην Υεμένη. Μόλις είχα γεννήσει και ήθελα να πάω, να ξεσκάσω γιατί είχα κουραστεί με την γέννα. Είμαι με το μωρό αγκαλιά και βλέπω στην τηλεόραση ότι ανοίγουν τα σύνορα γιατί μέχρι τότε είχε εμφύλιο και ήταν κλειστή. Λέω ''Θα πάω στην Υεμένη''. Θα μου πεις που την ήξερα την Υεμένη; Η Όφρα Χάζα που μια τραγουδίστρια των 80s είχε γυρίσει ένα φοβερό βιντεοκλίπ στη χώρα. Πάω λοιπόν σε όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία αλλά ούτε που ήξεραν πού πέφτει, ποια είναι η πρωτεύουσά της…», θυμήθηκε.
«Αναζητώντας το πώς θα το πραγματοποιήσω βρήκα κάτι ταξίδια που ήταν για περιπετειώδεις τύπους και μου έκλεισαν. Δεν ήξερα φυσικά τότε ότι ήταν ο Οσάμα Μπιν Λάντεν εκεί και σκοτώνανε τουρίστες. Τότε μη φανταστείς τουρίστες εμένα και άλλους τρεις είχε, αλλά έπαιρναν ομήρους όταν έβρισκαν ξένους και τους σκότωναν. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο μέρος. Δεν το ήξερα και πήγα. Πήγαμε με τον πρώην σύζυγό μου. Ήταν πραγματικά περιπέτεια γράφω βιβλίο για αυτό το ταξίδι», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού δέχτηκε επίθεση με πέτρες σε μια πόλη της Υεμένης, επειδή, όπως εξήγησε, δεν ήταν επαρκώς καλυμμένη σύμφωνα με τους θρησκευτικούς κανόνες που επικρατούσαν στην περιοχή. «Κινδύνευσα αλλά το δεν κατάλαβα. Με λιθοβολήσαν κιόλας, γιατί δεν ήμουν καλυμμένη σε μια πόλη που ήταν λίγο πιο θρησκευτική. Με πήραν τις πέτρες που λέμε. Είναι φρικτό! Πονάει πάρα πολύ!», περιέγραψε.
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