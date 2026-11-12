Καλομοίρα για τον σύζυγό της: Όταν βγαίνουμε με τον Γιώργο είμαι άλλη, είμαι όσο πιο σέξι μπορώ γι' αυτόν
Καλομοίρα για τον σύζυγό της: Όταν βγαίνουμε με τον Γιώργο είμαι άλλη, είμαι όσο πιο σέξι μπορώ γι' αυτόν
Θέλουμε να μείνουμε μόνιμα στην Ελλάδα κάποια στιγμή, αποκάλυψε ακόμη η τραγουδίστρια
Για τη σχέση της με τον σύζυγό της μίλησε η Καλομοίρα, αποκαλύπτοντας πως κάθε φορά που πηγαίνουν ραντεβού παρουσιάζεται εντελώς διαφορετική από την εικόνα που έχει συνηθίσει ο κόσμος για εκείνη για να αρέσει στον ίδιο.
Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Πρωινό» την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε παράλληλα στα παιδιά που έχει αποκτήσει με τον Γιώργο Μπούσαλη και στην επιθυμία της οικογένειας να μετακομίσουν στο μέλλον μόνιμα στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα σχολίασε την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και στον Νίκο Καρβέλα.
«Με τον Γιώργο είμαστε παντρεμένοι 20 χρόνια, αλλά είμαστε μαζί 26 χρόνια. Μου αρέσει η παντρειά, μου αρέσει αυτό το ομαδικό. Είναι ο άντρας της ζωής μου, αυτόν θέλω. Όταν είσαι με κάποιον είναι ωραίο, τον μαθαίνεις. Ξέρω τα χούγια του, ξέρει τα δικά μου και κάνει τη σχέση πιο ωραία. Οπότε μου κάνει εντύπωση όταν λένε "Χριστέ μου, τόσα χρόνια"», είπε αρχικά η Καλομοίρα για να συμπληρώσει πως δεν έχει φύγει ο έρωτας, καθώς φροντίζουν να κάνουν πράγματα ο ένας για τον άλλον: «Το ερωτικό είναι σημαντικό, δεν φεύγει. Θέλεις να το κρατήσεις. Όταν βγαίνουμε, για παράδειγμα, με τον Γιώργο, είμαι άλλη. Είμαι όσο πιο πολύ σέξι μπορώ γι' αυτόν και είναι ευχάριστο αυτό», τόνισε.
Δείτε το βίντεο
Όπως εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια, στο παρελθόν ζήλευε αρκετά και είχε φτάσει σε σημείο να ψάχνει τα αντικείμενά του: «Προσπαθώ να μην τον ζηλεύω. Λίγο τον ζηλεύω. Παλιότερα έψαχνα το κινητό του. Δεν βρήκα τίποτα», ανέφερε.
Η Καλομοίρα, στη συνέχεια, μίλησε για τις υποχωρήσεις στον γάμο, επισημαίνοντας: «Κάποιες φορές είναι οκ να κάνουμε και την “κινέζα”, όχι σε όλα, δεν μιλάω για σοβαρά πράγματα. Μιλάω όταν χρειάζεται. Θα τα βρούμε. Εγώ θέλω αγάπη στο σπίτι, γαλήνη, γιατί βαριέμαι τα άλλα. Δεν θέλω τσακωμούς».
Σχετικά με τα μελλονικά πλάνα της οικογένειας για τη μόνιμη κατοικία τους, δήλωσε πως θα ήθελε τα παιδιά τους να ζήσουν στην Ελλάδα: «Θέλουμε να μείνουμε μόνιμα στην Ελλάδα κάποια στιγμή και το λέμε συνέχεια. Θα έκανε πολύ καλό στα παιδιά, γιατί ο τρόπος ζωής στην Ελλάδα είναι πολύ ωραίος, είναι πιο ανθρώπινα. Είναι πολύ ωραία. Απλά, με τα σχολεία και τις δουλειές... Θα δούμε. Το σκεφτόμαστε σοβαρά να έρθουμε έναν χρόνο, να το ζήσουν», είπε.
Με αφορμή μία δήλωση που είχε κάνει στο παρελθόν πως θα ήθελε οι γιοι της να παντρευτούν Ελληνίδες, η τραγουδίστρια εξήγησε αυτή τη φορά: «Με ενδιαφέρει τι κορίτσια θα μου φέρουν στο σπίτι. Θέλω να μου φέρουν καλές Ελληνίδες. Να είναι καλά όλα τα κορίτσια του κόσμου, απλά η παντρειά είναι δύσκολη και δεν θέλεις από την αρχή να έχεις κι άλλα πράγματα, "τι θρησκεία θα έχουμε;", "δεν θα πάμε στην Ελλάδα;". Θέλεις λίγο να τα διευκολύνεις τα πράγματα και αν είναι και οι δύο Έλληνες είναι πιο εύκολο. Αν έχουν μία άλλη κοπέλα εννοείται θα την αγαπήσω...».
Η Καλομοίρα, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, εξήγησε πως παρακολουθεί τι συμβαίνει στα μίντια στην Ελλάδα και έχει ενημερωθεί για την κόντρα Βίσση-Καρβέλα, για την οποία ανέφερε πως πιστεύει ότι σύντομα θα λήξει: «Μου αρέσει πολύ η Άννα, δεν υπάρχει, και τα τραγούδια του Καρβέλα… Αλλά θα τα βρουν, είναι αγαπημένοι. Παρεξηγήσεις γίνονται, αλλά θα τα βρουν. Είναι οικογένεια, είναι τόσα χρόνια μαζί και πιστεύω ότι η Άννα καταλαβαίνει τη νοοτροπία του Καρβέλα πιο καλά απ’ όλους», είπε.
Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Πρωινό» την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε παράλληλα στα παιδιά που έχει αποκτήσει με τον Γιώργο Μπούσαλη και στην επιθυμία της οικογένειας να μετακομίσουν στο μέλλον μόνιμα στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα σχολίασε την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και στον Νίκο Καρβέλα.
«Με τον Γιώργο είμαστε παντρεμένοι 20 χρόνια, αλλά είμαστε μαζί 26 χρόνια. Μου αρέσει η παντρειά, μου αρέσει αυτό το ομαδικό. Είναι ο άντρας της ζωής μου, αυτόν θέλω. Όταν είσαι με κάποιον είναι ωραίο, τον μαθαίνεις. Ξέρω τα χούγια του, ξέρει τα δικά μου και κάνει τη σχέση πιο ωραία. Οπότε μου κάνει εντύπωση όταν λένε "Χριστέ μου, τόσα χρόνια"», είπε αρχικά η Καλομοίρα για να συμπληρώσει πως δεν έχει φύγει ο έρωτας, καθώς φροντίζουν να κάνουν πράγματα ο ένας για τον άλλον: «Το ερωτικό είναι σημαντικό, δεν φεύγει. Θέλεις να το κρατήσεις. Όταν βγαίνουμε, για παράδειγμα, με τον Γιώργο, είμαι άλλη. Είμαι όσο πιο πολύ σέξι μπορώ γι' αυτόν και είναι ευχάριστο αυτό», τόνισε.
Δείτε το βίντεο
Όπως εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια, στο παρελθόν ζήλευε αρκετά και είχε φτάσει σε σημείο να ψάχνει τα αντικείμενά του: «Προσπαθώ να μην τον ζηλεύω. Λίγο τον ζηλεύω. Παλιότερα έψαχνα το κινητό του. Δεν βρήκα τίποτα», ανέφερε.
Η Καλομοίρα, στη συνέχεια, μίλησε για τις υποχωρήσεις στον γάμο, επισημαίνοντας: «Κάποιες φορές είναι οκ να κάνουμε και την “κινέζα”, όχι σε όλα, δεν μιλάω για σοβαρά πράγματα. Μιλάω όταν χρειάζεται. Θα τα βρούμε. Εγώ θέλω αγάπη στο σπίτι, γαλήνη, γιατί βαριέμαι τα άλλα. Δεν θέλω τσακωμούς».
Σχετικά με τα μελλονικά πλάνα της οικογένειας για τη μόνιμη κατοικία τους, δήλωσε πως θα ήθελε τα παιδιά τους να ζήσουν στην Ελλάδα: «Θέλουμε να μείνουμε μόνιμα στην Ελλάδα κάποια στιγμή και το λέμε συνέχεια. Θα έκανε πολύ καλό στα παιδιά, γιατί ο τρόπος ζωής στην Ελλάδα είναι πολύ ωραίος, είναι πιο ανθρώπινα. Είναι πολύ ωραία. Απλά, με τα σχολεία και τις δουλειές... Θα δούμε. Το σκεφτόμαστε σοβαρά να έρθουμε έναν χρόνο, να το ζήσουν», είπε.
Με αφορμή μία δήλωση που είχε κάνει στο παρελθόν πως θα ήθελε οι γιοι της να παντρευτούν Ελληνίδες, η τραγουδίστρια εξήγησε αυτή τη φορά: «Με ενδιαφέρει τι κορίτσια θα μου φέρουν στο σπίτι. Θέλω να μου φέρουν καλές Ελληνίδες. Να είναι καλά όλα τα κορίτσια του κόσμου, απλά η παντρειά είναι δύσκολη και δεν θέλεις από την αρχή να έχεις κι άλλα πράγματα, "τι θρησκεία θα έχουμε;", "δεν θα πάμε στην Ελλάδα;". Θέλεις λίγο να τα διευκολύνεις τα πράγματα και αν είναι και οι δύο Έλληνες είναι πιο εύκολο. Αν έχουν μία άλλη κοπέλα εννοείται θα την αγαπήσω...».
Η Καλομοίρα, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, εξήγησε πως παρακολουθεί τι συμβαίνει στα μίντια στην Ελλάδα και έχει ενημερωθεί για την κόντρα Βίσση-Καρβέλα, για την οποία ανέφερε πως πιστεύει ότι σύντομα θα λήξει: «Μου αρέσει πολύ η Άννα, δεν υπάρχει, και τα τραγούδια του Καρβέλα… Αλλά θα τα βρουν, είναι αγαπημένοι. Παρεξηγήσεις γίνονται, αλλά θα τα βρουν. Είναι οικογένεια, είναι τόσα χρόνια μαζί και πιστεύω ότι η Άννα καταλαβαίνει τη νοοτροπία του Καρβέλα πιο καλά απ’ όλους», είπε.
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