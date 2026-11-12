Επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων ζητά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από την Ευρώπη: «Έτσι θα αντέξει τους κλυδωνισμούς»

Η Ευρώπη δεν έχει διαφύγει ακόμη τον κίνδυνο» και η ανάπτυξή της παραμένει «εύθραυστη και υποτονική», επισήμανε ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος του Ταμείου