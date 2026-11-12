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Χρήστος Μάντακας: Δεν έβγαλα υπερβολικά χρήματα από τη δουλειά μου ως ηθοποιός, αλλά δεν είμαι δυσαρεστημένος
Χρήστος Μάντακας: Δεν έβγαλα υπερβολικά χρήματα από τη δουλειά μου ως ηθοποιός, αλλά δεν είμαι δυσαρεστημένος
Έβγαλα αυτά που θεωρώ ότι άξιζα, σημείωσε
Έναν απολογισμό της μέχρι τώρα πορείας του έκανε ο Χρήστος Μάντακας, αναφέροντας πως δεν έβγαλε υπερβολικά χρήματα από την υποκριτική. Παρόλα αυτά, όπως διευκρίνισε, δεν αιθάνθηκε αδικημένος. Αντιθέτως, θεωρεί ότι κατά τη διάρκεια της διαδρομής του ως ηθοποιός αμείφθηκε όσο άξιζε, ενώ υπήρξαν και δουλειές, μεταξύ των οποίων «Το Καφέ της Χαράς», που του εξασφάλισαν πολύ ικανοποιητικές απολαβές.
Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Espresso, ο Χρήστος Μάντακας ρωτήθηκε σχετικά με το αν έβγαλε αρκετά χρήματα από το επάγγελμα του ηθοποιού, με τον ίδιο να απαντά: «Τότε, στο “Καφέ της Χαράς”, τα χρήματα ήταν καλά. Η σειρά πλήρωνε καλά. Ήταν, βέβαια, άλλες εποχές, πριν από την οικονομική κρίση του 2010. Από τότε τα πράγματα άλλαξαν. Γενικά, δεν έβγαλα υπερβολικά χρήματα από αυτή τη δουλειά. Δεν είναι ένα επάγγελμα που σου εξασφαλίζει απαραίτητα μεγάλες απολαβές. Ωστόσο, δεν είμαι δυσαρεστημένος. Έβγαλα αυτά που θεωρώ ότι άξιζα».
Ο ηθοποιός επισήμανε επίσης πως έχει δεχτεί έντονες εκδηλώσεις θαυμασμού και φλερτ. Ωστόσο, παρέμενε πάντα χαμηλών τόνων, χωρίς να εκμεταλλεύεται τη δημοσιότητά του. Όπως τόνισε, αντιμετώπιζε το ενδιαφέρον με σεβασμό και ευγένεια, ανταποκρινόμενος μόνο όταν υπήρχε και από την πλευρά του ενδιαφέρον.
Αναφερόμενος στις εκδηλώσεις θαυμασμού, σημείωσε: «Θυμάμαι ότι μοιράζαμε αυτόγραφα, είχαμε φωτογραφίες και ο κόσμοςμ ερχόταν στο θέατρο για να μας συναντήσει. Εγώ, όμως, ήμουν πάντα ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων. Ποτέ δεν καβάλησα το καλάμι και δεν εκμεταλλεύτηκα τέτοιες καταστάσεις. Είναι ωραίο να αρέσεις και να σε φλερτάρουν, αλλά πάντα προσπαθούσα να αντιμετωπίζω το ενδιαφέρον με σεβασμό, χαμόγελο και ευγένεια. Αν με ενδιέφερε κάτι, το προχωρούσα. Αν όχι, έμενε εκεί».
Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Espresso, ο Χρήστος Μάντακας ρωτήθηκε σχετικά με το αν έβγαλε αρκετά χρήματα από το επάγγελμα του ηθοποιού, με τον ίδιο να απαντά: «Τότε, στο “Καφέ της Χαράς”, τα χρήματα ήταν καλά. Η σειρά πλήρωνε καλά. Ήταν, βέβαια, άλλες εποχές, πριν από την οικονομική κρίση του 2010. Από τότε τα πράγματα άλλαξαν. Γενικά, δεν έβγαλα υπερβολικά χρήματα από αυτή τη δουλειά. Δεν είναι ένα επάγγελμα που σου εξασφαλίζει απαραίτητα μεγάλες απολαβές. Ωστόσο, δεν είμαι δυσαρεστημένος. Έβγαλα αυτά που θεωρώ ότι άξιζα».
Ο ηθοποιός επισήμανε επίσης πως έχει δεχτεί έντονες εκδηλώσεις θαυμασμού και φλερτ. Ωστόσο, παρέμενε πάντα χαμηλών τόνων, χωρίς να εκμεταλλεύεται τη δημοσιότητά του. Όπως τόνισε, αντιμετώπιζε το ενδιαφέρον με σεβασμό και ευγένεια, ανταποκρινόμενος μόνο όταν υπήρχε και από την πλευρά του ενδιαφέρον.
Αναφερόμενος στις εκδηλώσεις θαυμασμού, σημείωσε: «Θυμάμαι ότι μοιράζαμε αυτόγραφα, είχαμε φωτογραφίες και ο κόσμοςμ ερχόταν στο θέατρο για να μας συναντήσει. Εγώ, όμως, ήμουν πάντα ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων. Ποτέ δεν καβάλησα το καλάμι και δεν εκμεταλλεύτηκα τέτοιες καταστάσεις. Είναι ωραίο να αρέσεις και να σε φλερτάρουν, αλλά πάντα προσπαθούσα να αντιμετωπίζω το ενδιαφέρον με σεβασμό, χαμόγελο και ευγένεια. Αν με ενδιέφερε κάτι, το προχωρούσα. Αν όχι, έμενε εκεί».
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