Μαρία Κίτσου: Δεν έχω καταλάβει πάρα πολύ ότι με αγαπάει ο κόσμος, είμαι λίγο ανασφαλής και «μαστιγώνω» τον εαυτό μου
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Μαρία Κίτσου Ανασφάλεια Ηθοποιός

Μαρία Κίτσου: Δεν έχω καταλάβει πάρα πολύ ότι με αγαπάει ο κόσμος, είμαι λίγο ανασφαλής και «μαστιγώνω» τον εαυτό μου

Είμαι η πιο σκληρή κριτής του εαυτού μου, τόνισε η ηθοποιός

Μαρία Κίτσου: Δεν έχω καταλάβει πάρα πολύ ότι με αγαπάει ο κόσμος, είμαι λίγο ανασφαλής και «μαστιγώνω» τον εαυτό μου
Γεωργία Κοτζιά
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Ανασφαλής δήλωσε η Μαρία Κίτσου, εξηγώντας πως δεν έχει αντιληφθεί πόσο την αγαπά ο κόσμος.

Η ηθοποιός, την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» επισήμανε ακόμη πως κρίνει τον εαυτό της πολύ αυστηρά, γι' αυτό και δεν επαναπαύεται ποτέ ως ηθοποιός. «Θέλω συνέχεια να έχω προκλήσεις. Συνέχεια να βάζω στον εαυτό μου εμπόδια και να προσπαθώ, αλλιώς δεν έχει νόημα για εμένα», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, όταν ο δημοσιογράφος της εκπομπής τη ρώτησε αν έχει καταλάβει πόσο αγαπητή είναι στον κόσμο, απάντησε: «Δεν το έχω καταλάβει πάρα πολύ ότι με αγαπάει ο κόσμος. Γενικά είμαι λίγο ανασφαλής. "Μαστιγώνω" τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να λέω “και εσύ με αγαπάς και εσύ με αγαπάς”. Καμία σχέση. Είμαι πάρα πολύ ταπεινή. Αλλά χαίρομαι πολύ που το λες αυτό, μου δίνει τεράστια χαρά το να με αγαπάει τόσο πολύ ο κόσμος».

Δείτε το βίντεο


Η ηθοποιός εξομολογήθηκε ακόμη πως παρά τις επιτυχίες και τις διακρίσεις που έχει λάβει, δεν παραδέχεται ότι είναι «καλή»: «Είμαι η πιο σκληρή κριτής του εαυτού μου. Δεν υπάρχει ταβάνι», ανέφερε.
Γεωργία Κοτζιά
6 ΣΧΟΛΙΑ

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