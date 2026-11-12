Γεράσιμος Σκιαδαρέσης: Μας έλεγαν ότι το θέατρο είναι καταπίεση, αλλά κάτι μου έλεγε μέσα μου ότι δεν είναι φυσιολογικό
Γεράσιμος Σκιαδαρέσης: Μας έλεγαν ότι το θέατρο είναι καταπίεση, αλλά κάτι μου έλεγε μέσα μου ότι δεν είναι φυσιολογικό
Τις φορές που έτυχε να αντιμετωπίσω τέτοιες συμπεριφορές είπα «όχι» και έχασα τη δουλειά, ανέφερε ο ηθοποιός
Με την πεποίθηση πως το θέατρο σήμαινε «καταπίεση» μεγάλωσε ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, όπως επισήμανε, τονίζοντας ωστόσο πως είχε αντιληφθεί πως δεν θα έπρεπε να είναι έτσι τα πράγματα.
Ο ηθοποιός ανέφερε αρχικά σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου πως δεν επιθυμεί να ασχοληθεί με την πολιτική και δεν θεωρεί πως έχει τα προσόντα για τη δουλειά αυτή, καθώς πάντοτε εκφράζει την άποψή του, χωρίς να κρύβεται. Όταν ρωτήθηκε εάν θεωρεί πως η συμπεριφορά αυτή είναι αποδεκτή στον χώρο της υποκριτικής, εξήγησε πως στο παρελθόν ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, όμως πλέον βρίσκονται «σε καλό δρόμο».
Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης δήλωσε αναλυτικά: «Πολιτικό ον είμαι, δεν είμαι κομματικό ον. Δεν μου έχει προταθεί ποτέ και δεν μπορώ να είμαι απόλυτος, αλλά μάλλον η απάντηση θα ήταν όχι. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος χώρος που να με εκφράζει απόλυτα. Αν υπήρχε κάποιος χώρος που να με εκφράζει, πιθανόν να το σκεφτόμουν. Βέβαια δεν αισθάνομαι ότι έχω την ικανότητα. Δεν έχω πολιτικάντικη συμπεριφορά. Δηλαδή αν δεν μου αρέσει κάτι θα το πω. Άμα μου αρέσει κάτι θα το χαρώ παραπάνω απ' όσο πρέπει. Δεν είμαι σίγουρος αν αυτό χρειαζόμαστε. Δεν ξέρω. Γιατί εκεί μπαίνουν άλλοι και σου λένε ότι δεν είναι πολιτική αυτό, "πρέπει να φερθείς πολιτικά τώρα, με στρατηγική και με στόχο". Εγώ προσωπικά έχω γκώσει από αυτό».
Έπειτα, πρόσθεσε πως το να μπορεί να λέει τη γνώμη του ελεύθερα στον χώρο της υποκριτικής γίνεται πιο εύκολα αποδεκτό πλέον: «Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, στο να είναι πια αποδεκτό. Και το MeToo βοήθησε, γιατί κάποτε εμείς μεγαλώσαμε διαφορετικά. Ότι στο θέατρο θα πιεστείς, θα σε βρίσουν, εσύ δεν πρέπει να μιλήσεις, θα πρέπει να υποφέρεις, ότι το θέατρο είναι καταπίεση και πρέπει να ματώσεις. Κάτι μου έλεγε μέσα μου ότι δεν μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι φυσιολογικό», είπε.
Δείτε το βίντεο
Όπως εξήγησε ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, δεν ήρθε πολλές φορές αντιμέτωπος με τέτοιου είδους συμπεριφορές στη μέχρι τώρα πορεία του: «Δεν είχα προβλήματα. Μία - δύο φορές που είχε τύχει, το απέφυγα. Είπα "όχι", έχασα τη δουλειά. Είπα "όχι", γιατί ήξερα ότι δεν θέλω να ματώσω. Αισθανόμουν ότι θα ταλαιπωρηθώ πολύ».
«Στο εξωτερικό δεν υπάρχει αυτή η λογική, τουλάχιστον εγώ δεν το έχω δει. Αντίθετα, υπάρχει ένας φοβερός σεβασμός. Δεν νοείται να σου φερθούν άσχημα και είσαι και το κέντρο της δουλειάς, γιατί εσένα θα πουλήσουν και πρέπει να σε φροντίσουν, να είσαι όσο πιο καλά γίνεται», ανέφερε ο ηθοποιός κλείνοντας.
Ο ηθοποιός ανέφερε αρχικά σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου πως δεν επιθυμεί να ασχοληθεί με την πολιτική και δεν θεωρεί πως έχει τα προσόντα για τη δουλειά αυτή, καθώς πάντοτε εκφράζει την άποψή του, χωρίς να κρύβεται. Όταν ρωτήθηκε εάν θεωρεί πως η συμπεριφορά αυτή είναι αποδεκτή στον χώρο της υποκριτικής, εξήγησε πως στο παρελθόν ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, όμως πλέον βρίσκονται «σε καλό δρόμο».
Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης δήλωσε αναλυτικά: «Πολιτικό ον είμαι, δεν είμαι κομματικό ον. Δεν μου έχει προταθεί ποτέ και δεν μπορώ να είμαι απόλυτος, αλλά μάλλον η απάντηση θα ήταν όχι. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος χώρος που να με εκφράζει απόλυτα. Αν υπήρχε κάποιος χώρος που να με εκφράζει, πιθανόν να το σκεφτόμουν. Βέβαια δεν αισθάνομαι ότι έχω την ικανότητα. Δεν έχω πολιτικάντικη συμπεριφορά. Δηλαδή αν δεν μου αρέσει κάτι θα το πω. Άμα μου αρέσει κάτι θα το χαρώ παραπάνω απ' όσο πρέπει. Δεν είμαι σίγουρος αν αυτό χρειαζόμαστε. Δεν ξέρω. Γιατί εκεί μπαίνουν άλλοι και σου λένε ότι δεν είναι πολιτική αυτό, "πρέπει να φερθείς πολιτικά τώρα, με στρατηγική και με στόχο". Εγώ προσωπικά έχω γκώσει από αυτό».
Έπειτα, πρόσθεσε πως το να μπορεί να λέει τη γνώμη του ελεύθερα στον χώρο της υποκριτικής γίνεται πιο εύκολα αποδεκτό πλέον: «Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, στο να είναι πια αποδεκτό. Και το MeToo βοήθησε, γιατί κάποτε εμείς μεγαλώσαμε διαφορετικά. Ότι στο θέατρο θα πιεστείς, θα σε βρίσουν, εσύ δεν πρέπει να μιλήσεις, θα πρέπει να υποφέρεις, ότι το θέατρο είναι καταπίεση και πρέπει να ματώσεις. Κάτι μου έλεγε μέσα μου ότι δεν μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι φυσιολογικό», είπε.
Δείτε το βίντεο
Όπως εξήγησε ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, δεν ήρθε πολλές φορές αντιμέτωπος με τέτοιου είδους συμπεριφορές στη μέχρι τώρα πορεία του: «Δεν είχα προβλήματα. Μία - δύο φορές που είχε τύχει, το απέφυγα. Είπα "όχι", έχασα τη δουλειά. Είπα "όχι", γιατί ήξερα ότι δεν θέλω να ματώσω. Αισθανόμουν ότι θα ταλαιπωρηθώ πολύ».
«Στο εξωτερικό δεν υπάρχει αυτή η λογική, τουλάχιστον εγώ δεν το έχω δει. Αντίθετα, υπάρχει ένας φοβερός σεβασμός. Δεν νοείται να σου φερθούν άσχημα και είσαι και το κέντρο της δουλειάς, γιατί εσένα θα πουλήσουν και πρέπει να σε φροντίσουν, να είσαι όσο πιο καλά γίνεται», ανέφερε ο ηθοποιός κλείνοντας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα