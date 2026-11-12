Άνα ντε Άρμας: H πρώτη επίσημη εμφάνισή της με τον σύντροφό της στο κόκκινο χαλί
Άνα ντε Άρμας: H πρώτη επίσημη εμφάνισή της με τον σύντροφό της στο κόκκινο χαλί
Η Κουβανή ηθοποιός και ο Βενεζουελανός τραγουδιστής του συγκροτήματος Rawayana έδωσαν το «παρών» στην ετήσια εκδήλωση της Λατινικής Ακαδημίας Ηχογράφησης
Την πρώτη τους επίσημη κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί πραγματοποίησαν η Άνα ντε Άρμας και ο σύντροφός της, Μπέτο Μοντενέγκρο, το βράδυ της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, στο Λας Βέγκας.
Η Κουβανή ηθοποιός και ο Βενεζουελανός τραγουδιστής του συγκροτήματος Rawayana έδωσαν το «παρών» στην ετήσια εκδήλωση της Λατινικής Ακαδημίας Ηχογράφησης προς τιμήν του Daddy Yankee, στο πλαίσιο της εβδομάδας των Latin Grammy.
Το ζευγάρι έφτασε μαζί στην εκδήλωση και πόζαρε αγκαλιασμένο μπροστά στους φωτογράφους, επιλέγοντας να εμφανιστεί από κοινού σε μια σημαντική διοργάνωση της μουσικής βιομηχανίας. Η εμφάνιση αυτή ήρθε έπειτα από αρκετούς μήνες κατά τους οποίους οι δυο τους είχαν φωτογραφηθεί μαζί σε διάφορες περιστάσεις, μεταξύ των οποίων και η Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού τον Οκτώβριο.
Για τη βραδιά, η 38χρονη ηθοποιός επέλεξε ένα μαύρο σύνολο με κορσέ που άφηνε ακάλυπτους τους ώμους της και μακριά φούστα με δαντέλα και διαφάνειες. Ο Μοντενέγκρο εμφανίστηκε με σκούρο κοστούμι, υιοθετώντας ένα πιο κλασικό στιλ.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Τον Οκτώβριο οι δυο τους εμφανίστηκαν μαζί στο Παρίσι στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Η 38χρονη ηθοποιός και ο μουσικός εθεάθησαν,καθώς κατευθύνονταν σε εκδήλωση του οίκου Louis Vuitton. Η εμφάνιση αυτή ήρθε περίπου δύο μήνες αφότου άρχισαν να κυκλοφορούν οι πρώτες φήμες που τους ήθελαν σε σχέση. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς ξεκίνησε η σχέση τους, ενώ δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι οι δυο τους είχαν απαθανατιστεί μαζί και τον Ιούλιο.
Φωτογραφία: Getty Images/IDEAL IMAGE
Η Κουβανή ηθοποιός και ο Βενεζουελανός τραγουδιστής του συγκροτήματος Rawayana έδωσαν το «παρών» στην ετήσια εκδήλωση της Λατινικής Ακαδημίας Ηχογράφησης προς τιμήν του Daddy Yankee, στο πλαίσιο της εβδομάδας των Latin Grammy.
Το ζευγάρι έφτασε μαζί στην εκδήλωση και πόζαρε αγκαλιασμένο μπροστά στους φωτογράφους, επιλέγοντας να εμφανιστεί από κοινού σε μια σημαντική διοργάνωση της μουσικής βιομηχανίας. Η εμφάνιση αυτή ήρθε έπειτα από αρκετούς μήνες κατά τους οποίους οι δυο τους είχαν φωτογραφηθεί μαζί σε διάφορες περιστάσεις, μεταξύ των οποίων και η Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού τον Οκτώβριο.
Για τη βραδιά, η 38χρονη ηθοποιός επέλεξε ένα μαύρο σύνολο με κορσέ που άφηνε ακάλυπτους τους ώμους της και μακριά φούστα με δαντέλα και διαφάνειες. Ο Μοντενέγκρο εμφανίστηκε με σκούρο κοστούμι, υιοθετώντας ένα πιο κλασικό στιλ.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Τον Οκτώβριο οι δυο τους εμφανίστηκαν μαζί στο Παρίσι στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Η 38χρονη ηθοποιός και ο μουσικός εθεάθησαν,καθώς κατευθύνονταν σε εκδήλωση του οίκου Louis Vuitton. Η εμφάνιση αυτή ήρθε περίπου δύο μήνες αφότου άρχισαν να κυκλοφορούν οι πρώτες φήμες που τους ήθελαν σε σχέση. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς ξεκίνησε η σχέση τους, ενώ δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι οι δυο τους είχαν απαθανατιστεί μαζί και τον Ιούλιο.
Φωτογραφία: Getty Images/IDEAL IMAGE
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