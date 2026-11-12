Τριαντάφυλλος: Η Eurovision είναι ένα πάρτι για λίγους, για γκέι, που δεν μου ταιριάζει
Τριαντάφυλλος: Η Eurovision είναι ένα πάρτι για λίγους, για γκέι, που δεν μου ταιριάζει
Εγώ δεν θα πήγαινα, ξεκαθάρισε ο τραγουδιστής
Την άποψή του για τη Eurovision και το ενδεχόμενο να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό εξέφρασε ο Τριαντάφυλλος, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα επέλεγε να συμμετάσχει, καθώς θεωρεί ότι δεν ταιριάζει στο ύφος του. Ο τραγουδιστής χαρακτήρισε τον διαγωνισμό «ένα γκέι πάρτι». Την ίδια στιγμή διευκρίνισε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με τους ομοφυλόφιλους.
«Εγώ δεν θα πήγαινα στην Eurovision, δεν μου ταιριάζει. Είναι ένα πάρτι για λίγους, για γκέι… που τους αγαπάμε τους γκέι. Τι να κάνουμε, έτσι έχουν γεννηθεί οι άνθρωποι, γουστάρουν έτσι, αγαπιούνται και μια χαρά. Είναι ένα gay πάρτι που εμένα δεν μου ταιριάζει», σχολίασε ο Τριαντάφυλλος στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου.
Όταν κλήθηκε να κάνει ένα σχόλιο για την ανάδειξη του Γιώργου Περρή σε εκπρόσωπο της Κύπρου για τη Eurovision, ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε ότι δεν τον έχει ακουστά. «Ποιος είναι ο Γιώργος Περρής; Μπορεί να μην ξέρει και αυτός εμένα, αλλά τι να κάνουμε τώρα… Ο Περρής δεν είναι στον ΑΝΤ1 ο δημοσιογράφος; Αυτός, ο ηγέτης, αυτός πρέπει να πάει στην Eurovision. Άμα πάει, θα κάνει πάταγο», πρόσθεσε στη συνέχεια.
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Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Τριαντάφυλλος τοποθετήθηκε σχετικά με την προσθήκη της Πάολας στο The Voice μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως είπε, πρόκειται για μια σπουδαία τραγουδίστρια με βαθιά γνώση της μουσικής. «Η Πάολα είναι τραγουδίστρια τεράστια, ξέρει μουσική και από τραγούδι. Πολύ καλή τραγουδίστρια, αλλά δεν το βλέπω το The Voice. Θα χάσω Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό ή ΑΕΚ για να βλέπω το The Voice; Ποιος τραγουδιστής βγήκε από εκεί που έγινε όνομα έχει κάνει πράγματα; Ο περσινός νικητής, ένας Κύπριος, που είναι; Του έκαναν το συμβόλαιο που είπαν;», σημείωσε.
«Εγώ δεν θα πήγαινα στην Eurovision, δεν μου ταιριάζει. Είναι ένα πάρτι για λίγους, για γκέι… που τους αγαπάμε τους γκέι. Τι να κάνουμε, έτσι έχουν γεννηθεί οι άνθρωποι, γουστάρουν έτσι, αγαπιούνται και μια χαρά. Είναι ένα gay πάρτι που εμένα δεν μου ταιριάζει», σχολίασε ο Τριαντάφυλλος στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου.
Όταν κλήθηκε να κάνει ένα σχόλιο για την ανάδειξη του Γιώργου Περρή σε εκπρόσωπο της Κύπρου για τη Eurovision, ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε ότι δεν τον έχει ακουστά. «Ποιος είναι ο Γιώργος Περρής; Μπορεί να μην ξέρει και αυτός εμένα, αλλά τι να κάνουμε τώρα… Ο Περρής δεν είναι στον ΑΝΤ1 ο δημοσιογράφος; Αυτός, ο ηγέτης, αυτός πρέπει να πάει στην Eurovision. Άμα πάει, θα κάνει πάταγο», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Τριαντάφυλλος τοποθετήθηκε σχετικά με την προσθήκη της Πάολας στο The Voice μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως είπε, πρόκειται για μια σπουδαία τραγουδίστρια με βαθιά γνώση της μουσικής. «Η Πάολα είναι τραγουδίστρια τεράστια, ξέρει μουσική και από τραγούδι. Πολύ καλή τραγουδίστρια, αλλά δεν το βλέπω το The Voice. Θα χάσω Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό ή ΑΕΚ για να βλέπω το The Voice; Ποιος τραγουδιστής βγήκε από εκεί που έγινε όνομα έχει κάνει πράγματα; Ο περσινός νικητής, ένας Κύπριος, που είναι; Του έκαναν το συμβόλαιο που είπαν;», σημείωσε.
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