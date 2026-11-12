Η Αντζελίνα Τζολί εγκαταλείπει το Λος Άντζελες μετά το διαζύγιο με τον Μπραντ Πιτ

Λος Άντζελες όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια μετά τον χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ ετοιμάζεται να εγκαταλείψει η Αντζελίνα Τζολί , καθώς φέρεται να απέκτησε νέα κατοικία στο Κονέκτικατ.

Η Τζολί είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι παρέμενε στο Λος Άντζελες λόγω του διαζυγίου της και ότι σχεδίαζε να φύγει μόλις όλα τα παιδιά της ενηλικιώνονταν. «Βρίσκομαι εδώ επειδή πρέπει να είμαι εδώ λόγω ενός διαζυγίου, αλλά μόλις γίνουν 18 ετών, θα μπορώ να φύγω» είχε αναφέρει το 2024 σε συνέντευξή της στο The Hollywood Reporter.

Αντζελίνα Τζολί

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