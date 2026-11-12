Σκάρλετ Γιόχανσον για Κόλιν Τζοστ: Θεωρώ τον εαυτό μου CEO του νοικοκυριού μας

Η ηθοποιός και ο κωμικός παντρεύτηκαν το 2020 και έναν χρόνο αργότερα απέκτησαν τον γιο τους





Η διάσημη ηθοποιός, που είναι μητέρα δύο παιδιών, χαρακτήρισε τον εαυτό της CEO του νοικοκυριού τους, εξηγώντας ότι, παρά τις απαιτητικές επαγγελματικές υποχρεώσεις και των δύο, προτεραιότητά τους είναι να εξασφαλίζουν μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική καθημερινότητα για τα παιδιά τους. «Θεωρώ τον εαυτό μου CEO του νοικοκυριού μας», δήλωσε σε συνέντευξή της στους Los Angeles Times.







Πώς συνδυάζει την καριέρα με την οικογενειακή ζωή Η Σκάρλετ Γιόχανσον έχει αποκτήσει τον πεντάχρονο γιο της, Κόσμο, με τον κωμικό και παρουσιαστή του «Saturday Night Live», Κόλιν Τζοστ, με τον οποίο είναι παντρεμένη από τον Οκτώβριο του 2020. Παράλληλα, έχει αποκτήσει μία κόρη, τη 12χρονη Ρόουζ από τον προηγούμενο γάμο της με τον Γάλλο δημοσιογράφο Ρομέν Ντοριάκ.



Στη συνέντευξή της, η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε ότι η ίδια και ο σύζυγός της προσπαθούν να συντονίζουν τα απαιτητικά επαγγελματικά τους προγράμματα, προκειμένου να διατηρούν όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική την καθημερινότητα των παιδιών τους.



«Η ανωνυμία των παιδιών μου είναι πολύτιμη για μένα» Η Γιόχανσον, η οποία βρίσκεται στο προσκήνιο από την εφηβεία της, έχει μιλήσει και στο παρελθόν για την απόφασή της να κρατά τα παιδιά της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.



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Η Γιόχανσον είχε τονίσει ακόμη ότι δεν επιθυμεί τα παιδιά της να επωμιστούν τις συνέπειες της διασημότητας προτού αποκτήσουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν μόνα τους αν θέλουν να εκτεθούν δημόσια. «Πιστεύω ότι πρέπει να διατηρείται αυτή η προστασία για όσο το δυνατόν περισσότερο, μέχρι να έρθει η στιγμή που ο καθένας θα μπορεί να κάνει τη δική του επιλογή. Αυτή είναι η απόφαση που έχω πάρει για τα παιδιά μου», είχε εξηγήσει.



Το πρώτο ραντεβού με τον Κόλιν Τζοστ και η αντίδρασή της Η Σκάρλετ Γιόχανσον διατηρεί γενικά χαμηλούς τόνους και όσον αφορά στη σχέση της με τον Κόλιν Τζοστ, αν και κατά καιρούς έχει μιλήσει δημόσια για ορισμένες από τις πιο ασυνήθιστες επιλογές του, όπως η αγορά ενός φέρι μποτ του Στάτεν Άιλαντ, αλλά και για τα αστεία που κάνει ο ίδιος εις βάρος της στο «Saturday Night Live».



Πέρυσι, μάλιστα, είχε εξομολογηθεί στην εκπομπή «Today» μια άγνωστη ιστορία από το πρώτο τους ραντεβού, παραδεχόμενη ότι πανικοβλήθηκε όταν ο κωμικός τής πρότεινε να βγουν για δείπνο. «Ήμουν ένας άνθρωπος που περνούσε από τη μία μονογαμική σχέση στην άλλη και δεν είχα ζήσει ποτέ κάτι τόσο παραδοσιακό όσο το να με ρωτήσει κάποιος: “Θα ήθελες να βγούμε για φαγητό κάποια στιγμή;”».



Τον πρώτο λόγο στη διαχείριση του σπιτιού της φαίνεται πως έχει η Σκάρλετ Γιόχανσον , η οποία μίλησε για τον γάμο της με τον Κόλιν Τζοστ και τις ισορροπίες που προσπαθούν να διατηρούν στην οικογενειακή τους ζωή.Η διάσημη ηθοποιός, που είναι μητέρα δύο παιδιών, χαρακτήρισε τον εαυτό της CEO του νοικοκυριού τους, εξηγώντας ότι, παρά τις απαιτητικές επαγγελματικές υποχρεώσεις και των δύο, προτεραιότητά τους είναι να εξασφαλίζουν μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική καθημερινότητα για τα παιδιά τους. «Θεωρώ τον εαυτό μου CEO του νοικοκυριού μας», δήλωσε σε συνέντευξή της στους Los Angeles Times.Η Γιόχανσον αναφέρθηκε επίσης στη μητρότητα, εξηγώντας ότι συμμετέχει ενεργά στην καθημερινότητα των παιδιών της και απολαμβάνει ιδιαίτερα αυτόν τον ρόλο. «Είμαι μια μητέρα που ασχολείται ενεργά με τα παιδιά της. Λατρεύω να είμαι μαμά», ανέφερε, προσθέτοντας: «Τα παιδιά έχουν τόσα πολλά πράγματα να διαχειριστούν και οι ζωές τους είναι σημαντικές».Η Σκάρλετ Γιόχανσον έχει αποκτήσει τον πεντάχρονο γιο της, Κόσμο, με τον κωμικό και παρουσιαστή του «Saturday Night Live», Κόλιν Τζοστ, με τον οποίο είναι παντρεμένη από τον Οκτώβριο του 2020. Παράλληλα, έχει αποκτήσει μία κόρη, τη 12χρονη Ρόουζ από τον προηγούμενο γάμο της με τον Γάλλο δημοσιογράφο Ρομέν Ντοριάκ.Στη συνέντευξή της, η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε ότι η ίδια και ο σύζυγός της προσπαθούν να συντονίζουν τα απαιτητικά επαγγελματικά τους προγράμματα, προκειμένου να διατηρούν όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική την καθημερινότητα των παιδιών τους.Η Γιόχανσον, η οποία βρίσκεται στο προσκήνιο από την εφηβεία της, έχει μιλήσει και στο παρελθόν για την απόφασή της να κρατά τα παιδιά της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.Σε συνέντευξή της στο περιοδικό InStyle πέρυσι, είχε εξηγήσει ότι θεωρεί την προσωπική ζωή και τις στενές σχέσεις της εξαιρετικά σημαντικές. «Είμαι ένας άνθρωπος που προστατεύει την ιδιωτική του ζωή, με την έννοια ότι εκτιμώ πολύ τις στενές φιλίες μου», είχε δηλώσει. «Η οικογένειά μου είναι πολύτιμη για μένα, όπως και η ιδιωτικότητά της. Η ανωνυμία των παιδιών μου είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό για μένα», είχε προσθέσει.Η Γιόχανσον είχε τονίσει ακόμη ότι δεν επιθυμεί τα παιδιά της να επωμιστούν τις συνέπειες της διασημότητας προτού αποκτήσουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν μόνα τους αν θέλουν να εκτεθούν δημόσια. «Πιστεύω ότι πρέπει να διατηρείται αυτή η προστασία για όσο το δυνατόν περισσότερο, μέχρι να έρθει η στιγμή που ο καθένας θα μπορεί να κάνει τη δική του επιλογή. Αυτή είναι η απόφαση που έχω πάρει για τα παιδιά μου», είχε εξηγήσει.Η Σκάρλετ Γιόχανσον διατηρεί γενικά χαμηλούς τόνους και όσον αφορά στη σχέση της με τον Κόλιν Τζοστ, αν και κατά καιρούς έχει μιλήσει δημόσια για ορισμένες από τις πιο ασυνήθιστες επιλογές του, όπως η αγορά ενός φέρι μποτ του Στάτεν Άιλαντ, αλλά και για τα αστεία που κάνει ο ίδιος εις βάρος της στο «Saturday Night Live».Πέρυσι, μάλιστα, είχε εξομολογηθεί στην εκπομπή «Today» μια άγνωστη ιστορία από το πρώτο τους ραντεβού, παραδεχόμενη ότι πανικοβλήθηκε όταν ο κωμικός τής πρότεινε να βγουν για δείπνο. «Ήμουν ένας άνθρωπος που περνούσε από τη μία μονογαμική σχέση στην άλλη και δεν είχα ζήσει ποτέ κάτι τόσο παραδοσιακό όσο το να με ρωτήσει κάποιος: “Θα ήθελες να βγούμε για φαγητό κάποια στιγμή;”».

Όπως είχε περιγράψει, στο τέλος του πρώτου τους δείπνου έφυγε βιαστικά, αφήνοντας τον Τζοστ πίσω της. Ωστόσο, στη συνέχεια αποφάσισε να του δώσει άλλη μία ευκαιρία, με τη γνωριμία τους να εξελίσσεται σε μια σταθερή σχέση και τελικά σε γάμο.



Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Οκτώβριο του 2020 και έναν χρόνο αργότερα απέκτησε τον γιο του, Κόσμο. Παρά τις απαιτητικές καριέρες τους στον χώρο του θεάματος, οι δυο τους επιδιώκουν να διατηρούν την οικογενειακή τους ζωή μακριά από την υπερβολική δημοσιότητα.