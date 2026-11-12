Η Γαλλική Ακαδημία Κινηματογράφου τιμά τη Νικόλ Κίντμαν για την προσφορά της
Η Γαλλική Ακαδημία Κινηματογράφου τιμά τη Νικόλ Κίντμαν για την προσφορά της
Η σταρ του Χόλιγουντ θα παραλάβει το τιμητικό Σεζάρ στην 52η τελετή απονομής των γαλλικών κινηματογραφικών βραβείων
Η Νικόλ Κίντμαν θα παραλάβει το τιμητικό Σεζάρ στην 52η τελετή απονομής των γαλλικών κινηματογραφικών βραβείων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25 Φεβρουαρίου 2027 στο ιστορικό θέατρο Olympia στο Παρίσι.
Τη βράβευση ανακοίνωσαν από κοινού η Γαλλική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Τεχνικών (Académie des Arts et Techniques du Cinéma) και το τηλεοπτικό δίκτυο Canal+, υπογραμμίζοντας πως τιμούν «μια ηθοποιό και παραγωγό που δεν επέτρεψε ποτέ στην ιδιότητά της ως σταρ να καθορίσει τις καλλιτεχνικές της επιλογές».
Με τη διάκριση αυτή, η κορυφαία ηθοποιός παίρνει τη σκυτάλη από τους Τζιμ Κάρεϊ (2026), Τζούλια Ρόμπερτς (2025), Κρίστοφερ Νόλαν (2024), Ντέιβιντ Φίντσερ (2023), Κέιτ Μπλάνσετ (2022), Ρόμπερτ Ρέντφορντ (2019) και Τζορτζ Κλούνεϊ (2017).
Τη βράβευση ανακοίνωσαν από κοινού η Γαλλική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Τεχνικών (Académie des Arts et Techniques du Cinéma) και το τηλεοπτικό δίκτυο Canal+, υπογραμμίζοντας πως τιμούν «μια ηθοποιό και παραγωγό που δεν επέτρεψε ποτέ στην ιδιότητά της ως σταρ να καθορίσει τις καλλιτεχνικές της επιλογές».
Με τη διάκριση αυτή, η κορυφαία ηθοποιός παίρνει τη σκυτάλη από τους Τζιμ Κάρεϊ (2026), Τζούλια Ρόμπερτς (2025), Κρίστοφερ Νόλαν (2024), Ντέιβιντ Φίντσερ (2023), Κέιτ Μπλάνσετ (2022), Ρόμπερτ Ρέντφορντ (2019) και Τζορτζ Κλούνεϊ (2017).
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