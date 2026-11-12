Η Γαλλική Ακαδημία Κινηματογράφου τιμά τη Νικόλ Κίντμαν για την προσφορά της
GALA
Νικόλ Κίντμαν Καριέρα

Η Γαλλική Ακαδημία Κινηματογράφου τιμά τη Νικόλ Κίντμαν για την προσφορά της

Η σταρ του Χόλιγουντ θα παραλάβει το τιμητικό Σεζάρ στην 52η τελετή απονομής των γαλλικών κινηματογραφικών βραβείων

Η Γαλλική Ακαδημία Κινηματογράφου τιμά τη Νικόλ Κίντμαν για την προσφορά της
Η Νικόλ Κίντμαν θα παραλάβει το τιμητικό Σεζάρ στην 52η τελετή απονομής των γαλλικών κινηματογραφικών βραβείων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25 Φεβρουαρίου 2027 στο ιστορικό θέατρο Olympia στο Παρίσι.

Τη βράβευση ανακοίνωσαν από κοινού η Γαλλική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Τεχνικών (Académie des Arts et Techniques du Cinéma) και το τηλεοπτικό δίκτυο Canal+, υπογραμμίζοντας πως τιμούν «μια ηθοποιό και παραγωγό που δεν επέτρεψε ποτέ στην ιδιότητά της ως σταρ να καθορίσει τις καλλιτεχνικές της επιλογές».

Με τη διάκριση αυτή, η κορυφαία ηθοποιός παίρνει τη σκυτάλη από τους Τζιμ Κάρεϊ (2026), Τζούλια Ρόμπερτς (2025), Κρίστοφερ Νόλαν (2024), Ντέιβιντ Φίντσερ (2023), Κέιτ Μπλάνσετ (2022), Ρόμπερτ Ρέντφορντ (2019) και Τζορτζ Κλούνεϊ (2017).

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν  αξία για τους παραγωγούς. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης