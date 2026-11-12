Ο Ρότζερ Τέιλορ αποχωρεί από τους Duran Duran: Μία από τις δυσκολότερες αποφάσεις που χρειάστηκε ποτέ να πάρω





Ο 66χρονος μουσικός, που συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του χαρακτηριστικού ήχου του συγκροτήματος από τα πρώτα χρόνια της πορείας του, αποκάλυψε ότι αποφάσισε να σταματήσει οριστικά να παίζει ντραμς, καθώς οι εμβοές από τις οποίες πάσχει επιδεινώνονται συνεχώς. «Είναι μία από τις δυσκολότερες αποφάσεις που χρειάστηκε ποτέ να πάρω», ανέφερε σε δήλωσή του, εξηγώντας ότι πλέον προτεραιότητά του είναι η προστασία της υγείας του.







Όπως εξήγησε, η απόφασή του ελήφθη έπειτα από προσεκτική σκέψη και κατόπιν ιατρικών συμβουλών, καθώς η επιδείνωση της κατάστασής του δεν του επιτρέπει πλέον να συνεχίσει τις εμφανίσεις του χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ακοή του.



«Πρέπει πλέον να ακούσω το σώμα μου και τους γιατρούς μου» Μιλώντας από το σπίτι του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ρότζερ Τέιλορ περιέγραψε τη συναισθηματική δυσκολία της απόφασής του και ευχαρίστησε το κοινό που τον στήριξε όλα αυτά τα χρόνια.



«Είναι μία από τις δυσκολότερες αποφάσεις που έχω πάρει ποτέ. Το να παίζω ντραμς σε αυτό το συγκρότημα υπήρξε η μεγαλύτερη χαρά της ζωής μου και δεν θα μπορέσω ποτέ να ευχαριστήσω αρκετά τους θαυμαστές για την αγάπη που μας έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε στην αρχή.



«Όμως η αλήθεια είναι ότι οι εμβοές μου επιδεινώνονται σταθερά και έχω φτάσει πλέον στο σημείο όπου πρέπει να ακούσω το σώμα μου και τους γιατρούς μου», πρόσθεσε.



Η ανάρτηση των Duran Duran



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«Δεν θα μπορούσα να ζητήσω ένα καλύτερο τελευταίο κεφάλαιο» Ο μουσικός εξήγησε ότι η επιλογή της κατάλληλης στιγμής για την αποχώρησή του δεν ήταν εύκολη, ωστόσο αισθάνεται ότι ολοκληρώνει την πορεία του στο συγκρότημα σε μια ιδιαίτερα δημιουργική και επιτυχημένη περίοδο. «Δεν ήταν εύκολο να αποφασίσω πότε ακριβώς θα γίνει όλο αυτό, αλλά αποχωρώ σε μια πραγματικά πολύ καλή στιγμή», ανέφερε.



«Μόλις επιστρέψαμε από μια εξαιρετικά επιτυχημένη περιοδεία στη Βρετανία και την Ευρώπη, η οποία ακολούθησε τη δεύτερη μεγάλη μας εμφάνιση στο BST Hyde Park, την ένταξή μας στο Rock & Roll Hall of Fame και την επιστροφή μας στο στούντιο μαζί με τον Νάιλ Ρότζερς», σημείωσε.



Ο Τέιλορ τόνισε ότι οι τελευταίες αυτές εμπειρίες αποτελούν για τον ίδιο έναν ιδανικό επίλογο στη μακρόχρονη διαδρομή του. «Δεν θα μπορούσα να ζητήσω ένα καλύτερο τελευταίο κεφάλαιο, γεμάτο τόσο ξεχωριστές στιγμές, τις οποίες θα κρατήσω για πάντα στην καρδιά μου. Αποχωρώ με τεράστια υπερηφάνεια και μόνο αγάπη για τον Σάιμον, τον Νικ και τον Τζον», κατέληξε.



Η αντίδραση των Duran Duran: «Ο Ρότζερ είναι αδελφός μας» Τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος, Σάιμον Λε Μπον, Νικ Ρόουντς και Τζον Τέιλορ, εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, εκφράζοντας τη στήριξή τους στην απόφαση του επί χρόνια συνεργάτη τους. «Ο Ρότζερ είναι αδελφός μας. Τα ντραμς του συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του ήχου των Duran Duran από την πρώτη στιγμή και η επιστροφή του κοντά μας το 2001 υπήρξε εξαιρετικά σημαντική για όλους μας», ανέφεραν.



«Στηρίζουμε απόλυτα την απόφασή του και του ευχόμαστε υγεία και ευτυχία. Θα αποτελεί πάντοτε μέλος αυτής της οικογένειας, ενώ εμείς θα συνεχίσουμε να εξερευνούμε νέα και συναρπαστικά σχέδια με το συγκρότημα», πρόσθεσαν στη συνέχεια.



Την αποχώρησή του από τους Duran Duran , έπειτα από δεκαετίες παρουσίας σε ένα από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα της βρετανικής ποπ και ροκ σκηνής, ανακοίνωσε ο Ρότζερ Τέιλορ , επικαλούμενος σοβαρό πρόβλημα με την ακοή του.Ο 66χρονος μουσικός, που συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του χαρακτηριστικού ήχου του συγκροτήματος από τα πρώτα χρόνια της πορείας του, αποκάλυψε ότι αποφάσισε να σταματήσει οριστικά να παίζει ντραμς, καθώς οι εμβοές από τις οποίες πάσχει επιδεινώνονται συνεχώς. «Είναι μία από τις δυσκολότερες αποφάσεις που χρειάστηκε ποτέ να πάρω», ανέφερε σε δήλωσή του, εξηγώντας ότι πλέον προτεραιότητά του είναι η προστασία της υγείας του.Η ανακοίνωση έγινε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, μέσω των λογαριασμών του συγκροτήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονη συγκίνηση στους θαυμαστές του. Ο Τέιλορ, ο οποίος συμμετείχε στις πρώτες και πλέον επιτυχημένες ηχογραφήσεις των Duran Duran, είχε επιστρέψει στο συγκρότημα το 2001, όταν επανενώθηκε η αρχική του σύνθεση, και έκτοτε παρέμενε ενεργό μέλος του.Όπως εξήγησε, η απόφασή του ελήφθη έπειτα από προσεκτική σκέψη και κατόπιν ιατρικών συμβουλών, καθώς η επιδείνωση της κατάστασής του δεν του επιτρέπει πλέον να συνεχίσει τις εμφανίσεις του χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ακοή του.Μιλώντας από το σπίτι του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ρότζερ Τέιλορ περιέγραψε τη συναισθηματική δυσκολία της απόφασής του και ευχαρίστησε το κοινό που τον στήριξε όλα αυτά τα χρόνια.«Είναι μία από τις δυσκολότερες αποφάσεις που έχω πάρει ποτέ. Το να παίζω ντραμς σε αυτό το συγκρότημα υπήρξε η μεγαλύτερη χαρά της ζωής μου και δεν θα μπορέσω ποτέ να ευχαριστήσω αρκετά τους θαυμαστές για την αγάπη που μας έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε στην αρχή.«Όμως η αλήθεια είναι ότι οι εμβοές μου επιδεινώνονται σταθερά και έχω φτάσει πλέον στο σημείο όπου πρέπει να ακούσω το σώμα μου και τους γιατρούς μου», πρόσθεσε.Ο μουσικός εξήγησε ότι η επιλογή της κατάλληλης στιγμής για την αποχώρησή του δεν ήταν εύκολη, ωστόσο αισθάνεται ότι ολοκληρώνει την πορεία του στο συγκρότημα σε μια ιδιαίτερα δημιουργική και επιτυχημένη περίοδο. «Δεν ήταν εύκολο να αποφασίσω πότε ακριβώς θα γίνει όλο αυτό, αλλά αποχωρώ σε μια πραγματικά πολύ καλή στιγμή», ανέφερε.«Μόλις επιστρέψαμε από μια εξαιρετικά επιτυχημένη περιοδεία στη Βρετανία και την Ευρώπη, η οποία ακολούθησε τη δεύτερη μεγάλη μας εμφάνιση στο BST Hyde Park, την ένταξή μας στο Rock & Roll Hall of Fame και την επιστροφή μας στο στούντιο μαζί με τον Νάιλ Ρότζερς», σημείωσε.Ο Τέιλορ τόνισε ότι οι τελευταίες αυτές εμπειρίες αποτελούν για τον ίδιο έναν ιδανικό επίλογο στη μακρόχρονη διαδρομή του. «Δεν θα μπορούσα να ζητήσω ένα καλύτερο τελευταίο κεφάλαιο, γεμάτο τόσο ξεχωριστές στιγμές, τις οποίες θα κρατήσω για πάντα στην καρδιά μου. Αποχωρώ με τεράστια υπερηφάνεια και μόνο αγάπη για τον Σάιμον, τον Νικ και τον Τζον», κατέληξε.Τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος, Σάιμον Λε Μπον, Νικ Ρόουντς και Τζον Τέιλορ, εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, εκφράζοντας τη στήριξή τους στην απόφαση του επί χρόνια συνεργάτη τους. «Ο Ρότζερ είναι αδελφός μας. Τα ντραμς του συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του ήχου των Duran Duran από την πρώτη στιγμή και η επιστροφή του κοντά μας το 2001 υπήρξε εξαιρετικά σημαντική για όλους μας», ανέφεραν.«Στηρίζουμε απόλυτα την απόφασή του και του ευχόμαστε υγεία και ευτυχία. Θα αποτελεί πάντοτε μέλος αυτής της οικογένειας, ενώ εμείς θα συνεχίσουμε να εξερευνούμε νέα και συναρπαστικά σχέδια με το συγκρότημα», πρόσθεσαν στη συνέχεια.

Η ανακοίνωση προκάλεσε άμεσα πλήθος αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους θαυμαστές να εκφράζουν τη θλίψη τους, αλλά και την κατανόησή τους για τους λόγους της αποχώρησης. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Ρότζερ Τέιλορ φεύγει από τους Duran Duran! Καταλαβαίνω, όμως, τους λόγους του», έγραψε κάποιος στο X.



«Ο Ρότζερ εγκατέλειψε τους Duran Duran! Είναι σοκαριστικό για όλους μας. Η αιτία είναι τα προβλήματα υγείας, αλλά συνέβη τόσο ξαφνικά, χωρίς καν να έχουμε την ευκαιρία να τον αποχαιρετήσουμε», σχολίασε κάποιος άλλος. Ένας ακόμη θαυμαστής ανέφερε: «Από εγωιστική άποψη, είμαι συντετριμμένος. Φυσικά, όμως, η υγεία πρέπει να προηγείται. Αναρωτιέμαι αν έχει αποσυρθεί εντελώς ή αν θα μπορούσε να πειστεί να συμμετάσχει ξανά σε κάποια ηχογράφηση».



Άλλοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους που πρόλαβαν να τον δουν στις τελευταίες του εμφανίσεις. «Είμαι τόσο χαρούμενος που κατάφερα να τον δω να παίζει για τελευταία φορά στις πρόσφατες συναυλίες στο Λιντς και το Λονδίνο. Πάντα ήλπιζα να δω την αρχική πεντάδα μαζί άλλη μία φορά», ανέφερε ένας θαυμαστής.