Σάσα Μπάστα: Είναι πολύ αισχρά τα σχόλια για την εγκυμοσύνη μου, γράφουν γιατί φοράω τακούνια και βγάζω την κοιλιά μου έξω
Σάσα Μπάστα: Είναι πολύ αισχρά τα σχόλια για την εγκυμοσύνη μου, γράφουν γιατί φοράω τακούνια και βγάζω την κοιλιά μου έξω
Τα σχόλια τα λένε γυναίκες, αυτό είναι το χειρότερο της υπόθεσης, είπε η τραγουδίστρια
Τα σχόλια που δέχεται για την εγκυμοσύνη της χαρακτήρισε «αισχρά» η Σάσα Μπάστα, αναφέροντας πως επικρίνεται ακόμη και για την επιλογή της να φορά τακούνια και να αφήνει ακάλυπτη την κοιλιά της.
Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πριν από λίγες ημέρες, ότι είναι εξίμισι μηνών έγκυος στο δεύτερο παιδί της και μέσα από δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» που προβλήθηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, τόνισε πως δεν σκοπεύει να απαντήσει σε κακόβουλα σχόλια που αφορούν στις ενδυματολογικές επιλογές που κάνει σε αυτήν την ιδιαίτερη περίοδο.
Παράλληλα, εξήγησε ότι στην πρώτη της εγκυμοσύνη, πριν από οκτώ χρόνια, δέχτηκε bullying, επισημαίνοντας πως δεν περίμενε να συμβεί κάτι αντίστοιχο μετά την ανακοίνωση πως περιμένει το δεύτερο παιδί της.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής, η Σάσα Μπάστα είπε: «Τελειώνω με τις ζωντανές εμφανίσεις μου. Είναι πολύ αισχρά τα σχόλια που διάβασα, γράφουν γιατί φοράω τακούνια, γιατί βγάζω την κοιλιά μου έξω και τι κοιλιά είναι αυτή. Στην προηγούμενή μου εγκυμοσύνη αισθάνθηκα πολύ άσχημα με το bullying που μου έκαναν, δεν περίμενα σε αυτή την εγκυμοσύνη να το αφήσω να με ακουμπήσει. Σε σχόλια όπως "κουνέλι θα γεννήσεις ή μωρό;" τι να απαντήσω; Και το λένε γυναίκες, αυτό είναι το χειρότερο της υπόθεσης».
Δείτε το βίντεο
Στις 26 Οκτωβρίου, η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στο «The 2night Show» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την εγκυμοσύνη της, κάνοντας τότε γνωστό ότι έχει μπει στον έκτο μήνα. Πιο αναλυτικά, είχε αναφέρει: «Δεν το έχω επιβεβαιώσει, αλλά έχει ακουστεί η φήμη ότι είμαι έγκυος. Είμαι εξίμισι μηνών έγκυος. Περιμένουμε κορίτσι και θα την πούμε Φανή - Ευφραιμία. Η κόρη μου είναι οκτώ χρονών, έχουν μία μεγάλη απόσταση η αλήθεια είναι. Όλοι μου λένε "να σας ζήσει" και εάν είμαι σίγουρη. Έμεινα συνειδητά έγκυος».
Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πριν από λίγες ημέρες, ότι είναι εξίμισι μηνών έγκυος στο δεύτερο παιδί της και μέσα από δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» που προβλήθηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, τόνισε πως δεν σκοπεύει να απαντήσει σε κακόβουλα σχόλια που αφορούν στις ενδυματολογικές επιλογές που κάνει σε αυτήν την ιδιαίτερη περίοδο.
Παράλληλα, εξήγησε ότι στην πρώτη της εγκυμοσύνη, πριν από οκτώ χρόνια, δέχτηκε bullying, επισημαίνοντας πως δεν περίμενε να συμβεί κάτι αντίστοιχο μετά την ανακοίνωση πως περιμένει το δεύτερο παιδί της.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής, η Σάσα Μπάστα είπε: «Τελειώνω με τις ζωντανές εμφανίσεις μου. Είναι πολύ αισχρά τα σχόλια που διάβασα, γράφουν γιατί φοράω τακούνια, γιατί βγάζω την κοιλιά μου έξω και τι κοιλιά είναι αυτή. Στην προηγούμενή μου εγκυμοσύνη αισθάνθηκα πολύ άσχημα με το bullying που μου έκαναν, δεν περίμενα σε αυτή την εγκυμοσύνη να το αφήσω να με ακουμπήσει. Σε σχόλια όπως "κουνέλι θα γεννήσεις ή μωρό;" τι να απαντήσω; Και το λένε γυναίκες, αυτό είναι το χειρότερο της υπόθεσης».
Δείτε το βίντεο
Στις 26 Οκτωβρίου, η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στο «The 2night Show» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την εγκυμοσύνη της, κάνοντας τότε γνωστό ότι έχει μπει στον έκτο μήνα. Πιο αναλυτικά, είχε αναφέρει: «Δεν το έχω επιβεβαιώσει, αλλά έχει ακουστεί η φήμη ότι είμαι έγκυος. Είμαι εξίμισι μηνών έγκυος. Περιμένουμε κορίτσι και θα την πούμε Φανή - Ευφραιμία. Η κόρη μου είναι οκτώ χρονών, έχουν μία μεγάλη απόσταση η αλήθεια είναι. Όλοι μου λένε "να σας ζήσει" και εάν είμαι σίγουρη. Έμεινα συνειδητά έγκυος».
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