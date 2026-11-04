Ακύλας: Τα αρνητικά σχόλια την περίοδο της Eurovision τα αντιμετώπισα με δυσκολία
Ακύλας: Τα αρνητικά σχόλια την περίοδο της Eurovision τα αντιμετώπισα με δυσκολία
Έχουμε την τάση να επικεντρωνόμαστε σε αυτό το ένα αρνητικό σχόλιο και να μας επηρεάσει όλη την υπόλοιπη μέρα, δήλωσε ο τραγουδιστής
Τη δυσκολία που αντιμετώπισε με τα αρνητικά σχόλια κατά τη συμμετοχή του στη Eurovision περιέγραψε ο Ακύλας, αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την κριτική.
Ο τραγουδιστής που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό, που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο στη Βιέννη, με το «Ferto», έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, παραδεχόμενος ότι αρχικά δυσκολεύτηκε με τα κακόβουλα σχόλια εκείνης της περιόδου.
Όπως εξήγησε, με τον καιρό έμαθε να αντιμετωπίζει τα επικριτικά μηνύματα και να δίνει μεγαλύτερη σημασία στη θετική ανταπόκριση του κόσμου: «Έχω δεχτεί αρνητικά σχόλια. Δεν τα αντιμετώπισα με μεγάλη ευκολία στην περίοδο της Eurovision, δηλαδή μου ήταν λίγο δύσκολο να το αντιμετωπίσω όλο αυτό, αλλά όσο περνάει ο καιρός, το μαθαίνεις, το συνηθίζεις. Συνήθως, εμείς οι άνθρωποι έχουμε την τάση να επικεντρωνόμαστε σε αυτό το ένα αρνητικό και να μας επηρεάσει όλη την υπόλοιπη μας μέρα, αλλά έχω μάθει κάπως να το διαχειρίζομαι και να συγκεντρώνομαι στην αγάπη που δέχομαι από τον κόσμο».
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Ο τραγουδιστής που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό, που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο στη Βιέννη, με το «Ferto», έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, παραδεχόμενος ότι αρχικά δυσκολεύτηκε με τα κακόβουλα σχόλια εκείνης της περιόδου.
Όπως εξήγησε, με τον καιρό έμαθε να αντιμετωπίζει τα επικριτικά μηνύματα και να δίνει μεγαλύτερη σημασία στη θετική ανταπόκριση του κόσμου: «Έχω δεχτεί αρνητικά σχόλια. Δεν τα αντιμετώπισα με μεγάλη ευκολία στην περίοδο της Eurovision, δηλαδή μου ήταν λίγο δύσκολο να το αντιμετωπίσω όλο αυτό, αλλά όσο περνάει ο καιρός, το μαθαίνεις, το συνηθίζεις. Συνήθως, εμείς οι άνθρωποι έχουμε την τάση να επικεντρωνόμαστε σε αυτό το ένα αρνητικό και να μας επηρεάσει όλη την υπόλοιπη μας μέρα, αλλά έχω μάθει κάπως να το διαχειρίζομαι και να συγκεντρώνομαι στην αγάπη που δέχομαι από τον κόσμο».
Δείτε το βίντεο
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