Ακύλας: Ό,τι απωθημένο και όνειρο είχα μια ζωή, το κάνω μέσα σε μια χρονιά
Ακύλας: Ό,τι απωθημένο και όνειρο είχα μια ζωή, το κάνω μέσα σε μια χρονιά
Αν γυρνούσα το χρόνο πίσω θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα, πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Τα όνειρά του δήλωσε ο Ακύλας πως έχει καταφέρει να κάνει πραγματικότητα, εκπληρώνοντας τα απωθημένα του, μέσα σε μία μόλις χρονιά.
Ο τραγουδιστής που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision τον Μάιο με το «Ferto», μετά από την καλοκαιρινή του περιοδεία, συμμετέχει στην παράσταση «Μαδαγασκάρη The Musical» και εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Πρωινό» την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου πως δεν θα άλλαζε τίποτα από το παρελθόν του, καθώς όλα τον οδήγησαν στο σημείο που βρίσκεται πλέον.
«Ό,τι απωθημένο και όνειρο είχα μια ζωή, το κάνω μέσα σε μια χρονιά, πραγματικά», είπε χαρακτηριστικά ο Ακύλας, σημειώνοντας πως από τη Eurovision και έπειτα δεν ξεκουράστηκε: «Τώρα τον τελευταίο μήνα έχω αρχίσει να ξεκουράζομαι, να βλέπω περισσότερο τους φίλους μου».
Δείτε το βίντεο
Ο Ακύλας στη συνέχεια τόνισε: «Αν γυρνούσα το χρόνο πίσω θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα, γιατί μάλλον γι' αυτό τον λόγο έκανα αυτά που έκανα και έφτασα εδώ που έφτασα» και συμπλήρωσε πως για να πετύχει κανείς, δεν υπάρχει «συνταγή»: «Δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος δρόμος της επιτυχίας. Ο καθένας χαράζει τη δική του διαδρομή. Κι εμένα το μιούζικαλ είναι κάτι που ήθελα από παιδί. Και το Ferto είναι ένα μικρό μιούζικαλ αν το σκεφτείς».
Αναφερόμενος στον μουσικό διαγωνισμό, όπου κατέκτησε τη δέκατη θέση, ο τραγουδιστής επισήμανε πως διατηρεί επαφές με κάποια από τα πρόσωπα που συμμετείχαν και ένα από αυτά είναι και η νικήτρια: «Μιλάω με την Dara, την queen of Eurovision this year. Στέλνουμε πού και πού μηνυματάκια "I miss you", στέλνουμε κανένα meme, φωτογραφίες...», είπε.
Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε, τέλος, εάν θα ήθελε να βρεθεί ξανά στη σκηνή της Eurovision και απάντησε: «Μετά από μία παύση, αν ο κόσμος το ζητάει και το θέλει θα ξαναπήγαινα. Αλλά σίγουρα με κάτι άλλο, με μία νέα συνταγή, με κάτι καινούριο και θα πάμε πιο υποχθόνια την επόμενη φορά».
Ο τραγουδιστής που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision τον Μάιο με το «Ferto», μετά από την καλοκαιρινή του περιοδεία, συμμετέχει στην παράσταση «Μαδαγασκάρη The Musical» και εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Πρωινό» την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου πως δεν θα άλλαζε τίποτα από το παρελθόν του, καθώς όλα τον οδήγησαν στο σημείο που βρίσκεται πλέον.
«Ό,τι απωθημένο και όνειρο είχα μια ζωή, το κάνω μέσα σε μια χρονιά, πραγματικά», είπε χαρακτηριστικά ο Ακύλας, σημειώνοντας πως από τη Eurovision και έπειτα δεν ξεκουράστηκε: «Τώρα τον τελευταίο μήνα έχω αρχίσει να ξεκουράζομαι, να βλέπω περισσότερο τους φίλους μου».
Δείτε το βίντεο
Ο Ακύλας στη συνέχεια τόνισε: «Αν γυρνούσα το χρόνο πίσω θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα, γιατί μάλλον γι' αυτό τον λόγο έκανα αυτά που έκανα και έφτασα εδώ που έφτασα» και συμπλήρωσε πως για να πετύχει κανείς, δεν υπάρχει «συνταγή»: «Δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος δρόμος της επιτυχίας. Ο καθένας χαράζει τη δική του διαδρομή. Κι εμένα το μιούζικαλ είναι κάτι που ήθελα από παιδί. Και το Ferto είναι ένα μικρό μιούζικαλ αν το σκεφτείς».
Αναφερόμενος στον μουσικό διαγωνισμό, όπου κατέκτησε τη δέκατη θέση, ο τραγουδιστής επισήμανε πως διατηρεί επαφές με κάποια από τα πρόσωπα που συμμετείχαν και ένα από αυτά είναι και η νικήτρια: «Μιλάω με την Dara, την queen of Eurovision this year. Στέλνουμε πού και πού μηνυματάκια "I miss you", στέλνουμε κανένα meme, φωτογραφίες...», είπε.
Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε, τέλος, εάν θα ήθελε να βρεθεί ξανά στη σκηνή της Eurovision και απάντησε: «Μετά από μία παύση, αν ο κόσμος το ζητάει και το θέλει θα ξαναπήγαινα. Αλλά σίγουρα με κάτι άλλο, με μία νέα συνταγή, με κάτι καινούριο και θα πάμε πιο υποχθόνια την επόμενη φορά».
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