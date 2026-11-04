Ο Θοδωρής Φέρρης ερμήνευσε τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε συναυλία, δείτε βίντεο
Ο Θοδωρής Φέρρης ερμήνευσε τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε συναυλία, δείτε βίντεο
Στη σκηνή βρέθηκαν επίσης η Κλαυδία και ο εγγονός του Μίκη Θεοδωράκη, Άγγελος
Σε αφιέρωμα με έργα του Μίκη Θεοδωράκη συμμετείχε ο Θοδωρής Φέρρης, ερμηνεύοντας κομμάτια του αείμνηστου συνθέτη.
Το βράδυ της Τρίτης 3 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με τη συμβολή της ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης» που μετρά 28 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και προσφοράς στη διάδοση του έργου του σπουδαίου Έλληνα δημιουργού.
«Όμορφη Πόλη», «Δραπετσώνα», «Απρίλη Μου», «Φαίδρα», «Στο Περιγιάλι», «Μαρίνα», «Φεγγάρι Μάγια Μου ‘Κανες», «Μαργαρίτα Μαγιοπούλα», «Μέρα Μαγιού», «Ο Λεβέντης» και «Μυρτιά» ήταν μερικά από τα τραγούδια που ακούστηκαν στη sold out συναυλία, σε παραγωγή της Panik Live Productions.
Δείτε βίντεο
Στη σκηνή βρέθηκαν επίσης η Κλαυδία, καθώς και ο εγγονός του Μίκη Θεοδωράκη, Άγγελος συνεχιστής της σπουδαίας μουσικής παρακαταθήκης του συνθέτη και με προσωπική σύνδεση με το έργο του.
Το βράδυ της Τρίτης 3 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με τη συμβολή της ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης» που μετρά 28 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και προσφοράς στη διάδοση του έργου του σπουδαίου Έλληνα δημιουργού.
«Όμορφη Πόλη», «Δραπετσώνα», «Απρίλη Μου», «Φαίδρα», «Στο Περιγιάλι», «Μαρίνα», «Φεγγάρι Μάγια Μου ‘Κανες», «Μαργαρίτα Μαγιοπούλα», «Μέρα Μαγιού», «Ο Λεβέντης» και «Μυρτιά» ήταν μερικά από τα τραγούδια που ακούστηκαν στη sold out συναυλία, σε παραγωγή της Panik Live Productions.
Δείτε βίντεο
Στη σκηνή βρέθηκαν επίσης η Κλαυδία, καθώς και ο εγγονός του Μίκη Θεοδωράκη, Άγγελος συνεχιστής της σπουδαίας μουσικής παρακαταθήκης του συνθέτη και με προσωπική σύνδεση με το έργο του.
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