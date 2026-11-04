Ο Θοδωρής Φέρρης ερμήνευσε τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε συναυλία, δείτε βίντεο

αφιέρωμα με έργα του Μίκη Θεοδωράκη συμμετείχε ο Θοδωρής Φέρρης , ερμηνεύοντας κομμάτια του αείμνηστου συνθέτη.

Τρίτης 3 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε συναυλία στο

Στη σκηνή βρέθηκαν επίσης η

Κλαυδία

, καθώς και ο εγγονός του Μίκη Θεοδωράκη,

Άγγελος







συνεχιστής της σπουδαίας μουσικής παρακαταθήκης του συνθέτη και με προσωπική σύνδεση με το έργο του.

ΣεΤο βράδυ τηςΔημοτικό Θέατρο Πειραιά με τη συμβολή της ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης» που μετρά 28 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και προσφοράς στη διάδοση του έργου του σπουδαίου Έλληνα δημιουργού.«Όμορφη Πόλη», «Δραπετσώνα», «Απρίλη Μου», «Φαίδρα», «Στο Περιγιάλι», «Μαρίνα», «Φεγγάρι Μάγια Μου ‘Κανες», «Μαργαρίτα Μαγιοπούλα», «Μέρα Μαγιού», «Ο Λεβέντης» και «Μυρτιά» ήταν μερικά από τα τραγούδια που ακούστηκαν στη sold out συναυλία, σε παραγωγή της Panik Live Productions.