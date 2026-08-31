Ο Θοδωρής Φέρρης ετοιμάζεται για τη συναυλία αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη, δείτε βίντεο από τις πρόβες
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Θοδωρής Φέρρης Μίκης Θεοδωράκης Συναυλία

Ο Θοδωρής Φέρρης ετοιμάζεται για τη συναυλία αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη, δείτε βίντεο από τις πρόβες

Ο Θοδωρής Φέρρης τραγουδάει τον «Απρίλη» ενόψει της συναυλίας στις 22 Σεπτεμβρίου στον Λυκαβηττό

Ο Θοδωρής Φέρρης ετοιμάζεται για τη συναυλία αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη, δείτε βίντεο από τις πρόβες
Ο Θοδωρής Φέρρης θα είναι ο κεντρικός ερμηνευτής σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη στις 22 Σεπτεμβρίου στον Λυκαβηττό.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης θα ερμηνεύσει την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο Λυκαβηττού, μερικά από τα πιο γνωστά έργα του Μίκη Θεοδωράκη που έχουν γράψει ιστορία στην ελληνική μουσική.

Μέσα από τα social media, Θοδωρής Φέρρης μοιράστηκε ένα βίντεο από τις πρόβες, στο οποίο ερμηνεύει τον «Απρίλη», ένα από τα θρυλικά τραγούδια που έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης και πρώτος ερμήνευσε ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης.



Στη συναυλία, μια παραγωγή της Panik Live Productions, συμμετέχουν η Klavdia, ο Άγγελος Θεοδωράκης και η Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης.

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