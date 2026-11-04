Αλ Πατσίνο: Βραδινή έξοδος στο Χόλιγουντ με την πρώην σύντροφό του Νουρ Αλφαλάχ
Αλ Πατσίνο: Βραδινή έξοδος στο Χόλιγουντ με την πρώην σύντροφό του Νουρ Αλφαλάχ
Το πρώην ζευγάρι εντοπίστηκε να αποχωρεί μαζί από ξενοδοχείο στο Λος Άντζελες
Μια κοινή βραδινή έξοδο πραγματοποίησαν ο Αλ Πατσίνο και η πρώην σύντροφός του Νουρ Αλφαλάχ, οι οποίοι εθεάθησαν να αποχωρούν μαζί από ξενοδοχείο στο Λος Άντζελες, τραβώντας την προσοχή των φωτογράφων.
Η Αλφαλάχ οδηγούσε ένα μαύρο τζιπ, χαμογελώντας καθώς έβγαινε από τον χώρο του Chateau Marmont, ενώ ο 86χρονος διάσημος ηθοποιός καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Στις εικόνες, ο Πατσίνο εμφανίζεται με μαύρα γυαλιά ηλίου, ενώ η 32χρονη πρώην σύντροφός του σήκωσε το χέρι της και χαιρέτησε τους φωτογράφους, όταν αντιλήφθηκε την παρουσία τους στον χώρο.
Δείτε τη φωτογραφία
Ο Αλ Πατσίνο και η Νουρ Αλφαλάχ έχουν απασχολήσει επανειλημμένα τα δημοσιεύματα λόγω της σχέσης τους και της διαφοράς ηλικίας των 54 ετών. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο, τον Ρόμαν, ο οποίος γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2023. Η τελευταία κοινή τους εμφάνιση έρχεται να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον γύρω από την προσωπική τους ζωή, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη βραδινή τους έξοδο.
Ο Αλ Πατσίνο έχει δηλώσει ότι δεν βρίσκονται σε σχέση, αλλά διατηρούν φιλικές επαφές και πως μεγαλώνουν από κοινού τον γιο τους. Η Αλφαλάχ, από την πλευρά της, έχει μιλήσει με θερμά λόγια για εκείνον, λέγοντας ότι περνούν χρόνο μαζί καθημερινά, χωρίς όμως να επιβεβαιώνει κάποια επανασύνδεση.
Φωτογραφίες: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Η Αλφαλάχ οδηγούσε ένα μαύρο τζιπ, χαμογελώντας καθώς έβγαινε από τον χώρο του Chateau Marmont, ενώ ο 86χρονος διάσημος ηθοποιός καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Στις εικόνες, ο Πατσίνο εμφανίζεται με μαύρα γυαλιά ηλίου, ενώ η 32χρονη πρώην σύντροφός του σήκωσε το χέρι της και χαιρέτησε τους φωτογράφους, όταν αντιλήφθηκε την παρουσία τους στον χώρο.
Δείτε τη φωτογραφία
Ο Αλ Πατσίνο και η Νουρ Αλφαλάχ έχουν απασχολήσει επανειλημμένα τα δημοσιεύματα λόγω της σχέσης τους και της διαφοράς ηλικίας των 54 ετών. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο, τον Ρόμαν, ο οποίος γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2023. Η τελευταία κοινή τους εμφάνιση έρχεται να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον γύρω από την προσωπική τους ζωή, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη βραδινή τους έξοδο.
Ο Αλ Πατσίνο έχει δηλώσει ότι δεν βρίσκονται σε σχέση, αλλά διατηρούν φιλικές επαφές και πως μεγαλώνουν από κοινού τον γιο τους. Η Αλφαλάχ, από την πλευρά της, έχει μιλήσει με θερμά λόγια για εκείνον, λέγοντας ότι περνούν χρόνο μαζί καθημερινά, χωρίς όμως να επιβεβαιώνει κάποια επανασύνδεση.
Φωτογραφίες: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
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