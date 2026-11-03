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Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε με γκρι δημιουργία που είχε εφέ κροκόδειλου και κορσέ
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Κιμ Καρντάσιαν Πρεμιέρα Φόρεμα All’s Fair

Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε με γκρι δημιουργία που είχε εφέ κροκόδειλου και κορσέ

Η τηλεπερσόνα φωτογραφήθηκε στην πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν του «All’s Fair»

Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε με γκρι δημιουργία που είχε εφέ κροκόδειλου και κορσέ
Ιωάννα Μαρίνου
Μια εντυπωσιακή εμφάνιση με γκρι δημιουργία που είχε εφέ κροκόδειλου και κορσέ, έκανε η Κιμ Καρντάσιαν στην πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν του «All’s Fair» στη Νέα Υόρκη.

Η τηλεπερσόνα που είναι μία από τις πρωταγωνίστριες της σειράς, σε σκηνοθετική και δημιουργική παραγωγή του Ράιαν Μέρφι, πόζαρε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στους φωτογράφου με ένα custom σύνολο του οίκου υψηλής ραπτικής Ashi Studio, σε ανοιχτή γκρι απόχρωση, με γλυπτική γραμμή και υφή που παρέπεμπε σε δέρμα κροκόδειλου.

Το φόρεμα διέθετε κορσέ, λεπτομέρειες από δαντέλα Chantilly, διαφάνειες και σουέτ κορδόνια που έπεφταν κατά μήκος της σιλουέτας, ενώ ολοκληρωνόταν με μια αέρινη ουρά και ένα ιδιαίτερο δερμάτινο κόσμημα στον λαιμό, εμπνευσμένο από κορσέ. Η Καρντάσιαν είχε τα μαλλιά της τραβηγμένα σε sleek αλογοουρά, με μερικές τούφες να πλαισιώνουν το πρόσωπό της. Συνδύασε την εμφάνισή της με μεγάλα διαμαντένια σκουλαρίκια και έντονο μαύρο eyeliner.

Δείτε βίντεο και φωτογραφία

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Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε με γκρι δημιουργία που είχε εφέ κροκόδειλου και κορσέ

Στη συνέχεια, πόζαρε μαζί με συμπρωταγωνίστριές της στη σειρά, ανάμεσά τους η Σάρα Πόλσον, η Γκλεν Κλόουζ, η Νίσι Νας-Μπέτς και η Ναόμι Γουότς. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Highline Studios.

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Στο δικαστικό δράμα του Ράιαν Μέρφι, η Κιμ Καρντάσιαν υποδύεται την Αλούρα Γκραντ, μια επιτυχημένη δικηγόρο διαζυγίων. Η σειρά ακολουθεί μια ομάδα γυναικών που ειδικεύονται σε υποθέσεις διαζυγίων υψηλού προφίλ και αποφασίζουν να δημιουργήσουν τη δική τους δικηγορική εταιρεία. Ο χαρακτήρας της Καρντάσιαν είναι εμπνευσμένος από τη δικηγόρο της, Λόρα Γουάσερ, η οποία είχε συμβουλευτικό ρόλο στο σενάριο της σειράς. Η Γουάσερ είχε εκπροσωπήσει την Καρντάσιαν τόσο στο διαζύγιό της από τον Κρις Χάμφρις το 2013 όσο και σε εκείνο από τον Κάνιε Γουέστ, το οποίο οριστικοποιήθηκε το 2022. Η δεύτερη σεζόν του «All’s Fair» επιστρέφει στις πλατφόρμες Hulu και Disney+ την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου.

Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Ιωάννα Μαρίνου

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