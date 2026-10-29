Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.
H Κιμ Καρντάσιαν φόρεσε για δώρο γενεθλίων τα κοσμήματα που χάρισε ο Ρίτσαρντ Μπάρτον στην Ελίζαμπεθ Τέιλορ, το βίντεο από την ειδική επίσκεψη στην Bvlgari
H Κιμ Καρντάσιαν φόρεσε για δώρο γενεθλίων τα κοσμήματα που χάρισε ο Ρίτσαρντ Μπάρτον στην Ελίζαμπεθ Τέιλορ, το βίντεο από την ειδική επίσκεψη στην Bvlgari
Το δώρο γενεθλίων για την Κιμ Καρντάσιαν οργάνωσε ο στιλίστας Λο Ρόουτς
Το εμβληματικό σμαραγδένιο κολιέ με διαμάντια του οίκου Bvlgari που έδωσε ο Ρίτσαρντ Μπάρτον στην Ελίζαμπεθ Τέιλορ φόρεσε η Κιμ Καρντάσιαν σε ειδική επίσκεψη στον οίκο κοσμημάτων στη Ρώμη που οργάνωσε για εκείνη ως δώρο γενεθλίων ο στιλίστα της, Λο Ρόουτς.
Στο βίντεο που δημοσίευσε η Καρντάσιαν στο Instagram, φαίνεται η ομάδα της Bvlgari να της παρουσιάζει τα κοσμήματα, με τη μητέρα της Κρις Τζένερ να τη ρωτάει «πώς αισθάνεσαι, Λιζ;».
«Ουάου. Ο Λο Ρόουτς πρέπει πραγματικά να έβαλε τα μεγάλα μέσα για να το πετύχει αυτό», σχολίασε η Καρντάσιαν η οποία σε FaceTime με τον διάσημο στιλίστα του είπε «κοίτα αυτό. Τα κατάφερες. Δεν ξέρω πώς το έκανες. Αλλά αυτό είναι πραγματικά το καλύτερο δώρο γενεθλίων που θα μπορούσα να έχω… Τώρα μπορώ να ξεκινήσω τη χρονιά μου με αυτή την ενέργεια της Ελίζαμπεθ».
Στο ίδιο βίντεο η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που έβλεπε το συγκεκριμένο κόσμημα. «Όταν πέθανε, με κάλεσαν στο σπίτι της και μου έδειξαν το χρηματοκιβώτιό της με όλα τα κοσμήματά της, προτού τα απομακρύνουν. Έτσι, είχα τη δυνατότητα να δω τα πάντα στο σπίτι της, τα κοσμήματά της μέσα στο χρηματοκιβώτιο, όλα τα πράγματά της, ακόμη και τα έπιπλά της. Μπόρεσα να μπω εκεί σχεδόν αμέσως μετά τον θάνατό της. Ξέρω ότι ακούγεται απίστευτο, αλλά είχα την ευκαιρία να δω αυτά τα πράγματα μέσα στη μοβ ντουλάπα της».
Όσον αφορά το επίμαχο κολιέ η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε, επίσης, ότι «ήμουν αρκετά τυχερή ώστε να συνομιλήσω τηλεφωνικά μαζί της για αυτό το κόσμημα», πριν τον θάνατό της Ελίζαμπεθ Τέιλορ, τον Μάρτιο του 2011.
Στο βίντεο που δημοσίευσε η Καρντάσιαν στο Instagram, φαίνεται η ομάδα της Bvlgari να της παρουσιάζει τα κοσμήματα, με τη μητέρα της Κρις Τζένερ να τη ρωτάει «πώς αισθάνεσαι, Λιζ;».
«Ουάου. Ο Λο Ρόουτς πρέπει πραγματικά να έβαλε τα μεγάλα μέσα για να το πετύχει αυτό», σχολίασε η Καρντάσιαν η οποία σε FaceTime με τον διάσημο στιλίστα του είπε «κοίτα αυτό. Τα κατάφερες. Δεν ξέρω πώς το έκανες. Αλλά αυτό είναι πραγματικά το καλύτερο δώρο γενεθλίων που θα μπορούσα να έχω… Τώρα μπορώ να ξεκινήσω τη χρονιά μου με αυτή την ενέργεια της Ελίζαμπεθ».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στο ίδιο βίντεο η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που έβλεπε το συγκεκριμένο κόσμημα. «Όταν πέθανε, με κάλεσαν στο σπίτι της και μου έδειξαν το χρηματοκιβώτιό της με όλα τα κοσμήματά της, προτού τα απομακρύνουν. Έτσι, είχα τη δυνατότητα να δω τα πάντα στο σπίτι της, τα κοσμήματά της μέσα στο χρηματοκιβώτιο, όλα τα πράγματά της, ακόμη και τα έπιπλά της. Μπόρεσα να μπω εκεί σχεδόν αμέσως μετά τον θάνατό της. Ξέρω ότι ακούγεται απίστευτο, αλλά είχα την ευκαιρία να δω αυτά τα πράγματα μέσα στη μοβ ντουλάπα της».
Όσον αφορά το επίμαχο κολιέ η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε, επίσης, ότι «ήμουν αρκετά τυχερή ώστε να συνομιλήσω τηλεφωνικά μαζί της για αυτό το κόσμημα», πριν τον θάνατό της Ελίζαμπεθ Τέιλορ, τον Μάρτιο του 2011.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα