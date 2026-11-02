Μάκης Χριστοδουλόπουλος: Δεν θα πήγαινα κριτής σε talent show, αν πεις σε ένα παιδάκι ότι δεν κάνει για τη δουλειά, θα βάλει τα κλάματα
Μάκης Χριστοδουλόπουλος: Δεν θα πήγαινα κριτής σε talent show, αν πεις σε ένα παιδάκι ότι δεν κάνει για τη δουλειά, θα βάλει τα κλάματα
Δείτε το βίντεο με όσα είπε ο τραγουδιστής σε συνέντευξή του
Κατηγορηματικά αρνητικός στο ενδεχόμενο να βρεθεί ως κριτής σε talent show δηλώνει ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Ο τραγουδιστής εξήγησε πως δεν θα μπορούσε να ασκήσει αρνητική κριτική σε κάποιον διαγωνιζόμενο, αφού τα σχόλιά του ίσως τον κάνουν ακόμη και να κλάψει.
«Κάποτε είχαμε πολλούς μεγάλους τραγουδιστές. Τώρα δεν βγαίνουν για λαϊκό τραγούδι. Είναι πιο μοντέρνα τα πράγματα, αλλάζουν. Δεν θα πήγαινα κριτής σε talent show, γιατί τι να πω σε ένα παιδάκι; Όταν του πεις “δεν κάνεις για τη δουλειά”, θα κλάψει», είπε ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος στην εκπομπή «Το Πρωινό», τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.
Δείτε το βίντεο
Μεταξύ άλλων, ο τραγουδιστής τόνισε πως όσο περιμένει κανείς επιτυχημένος δεν πρέπει να επιδεικνύει έπαρση. «Έχω κάνει πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά. Ξέρω το καλό και το κακό. Εγώ δεν έχω οικογένεια μεγάλη. Αγαπάω αυτό που κάνω. Το καλύτερο είναι όσο καλά και να τραγουδάς, όσο φίρμα και να είσαι, να μην είναι η μύτη σου ψηλά», σημείωσε.
Παράλληλα, υπογράμμισε τη πίστη του στον Θεό, λέγοντας: «Φυσικά και πιστεύω στον Θεό, πρώτα απ’ όλα είναι εκείνος και μετά όλα τα άλλα. Πάω στην εκκλησία, γιατί αυτούς έχουμε, τον Θεό, τον Χριστό και την Παναγία. Εγώ στο σπίτι μου έχω εκκλησία».
«Κάποτε είχαμε πολλούς μεγάλους τραγουδιστές. Τώρα δεν βγαίνουν για λαϊκό τραγούδι. Είναι πιο μοντέρνα τα πράγματα, αλλάζουν. Δεν θα πήγαινα κριτής σε talent show, γιατί τι να πω σε ένα παιδάκι; Όταν του πεις “δεν κάνεις για τη δουλειά”, θα κλάψει», είπε ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος στην εκπομπή «Το Πρωινό», τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.
Δείτε το βίντεο
Μεταξύ άλλων, ο τραγουδιστής τόνισε πως όσο περιμένει κανείς επιτυχημένος δεν πρέπει να επιδεικνύει έπαρση. «Έχω κάνει πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά. Ξέρω το καλό και το κακό. Εγώ δεν έχω οικογένεια μεγάλη. Αγαπάω αυτό που κάνω. Το καλύτερο είναι όσο καλά και να τραγουδάς, όσο φίρμα και να είσαι, να μην είναι η μύτη σου ψηλά», σημείωσε.
Παράλληλα, υπογράμμισε τη πίστη του στον Θεό, λέγοντας: «Φυσικά και πιστεύω στον Θεό, πρώτα απ’ όλα είναι εκείνος και μετά όλα τα άλλα. Πάω στην εκκλησία, γιατί αυτούς έχουμε, τον Θεό, τον Χριστό και την Παναγία. Εγώ στο σπίτι μου έχω εκκλησία».
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