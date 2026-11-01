Avengers: Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και ο Πέδρο Πασκάλ αντάλλαξαν ρόλους για το Χάλογουιν, μεταμφιέστηκαν σε Doctor Doom και Mr. Fantastic
Avengers: Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και ο Πέδρο Πασκάλ αντάλλαξαν ρόλους για το Χάλογουιν, μεταμφιέστηκαν σε Doctor Doom και Mr. Fantastic
Το χιουμοριστικό βίντεο που δημοσίευσε ο 61χρονος στο Instagram αποκαλύπτοντας τα πρόσωπά τους πίσω από τις μάσκες
Στολή αντάλλαξαν ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και ο Πέδρο Πασκάλ για το Χάλογουιν, καθώς μεταμφιέστηκαν σε χαρακτήρες των ταινιών Avengers.
Ο Ντάουνι μεταμφιέστηκε στον χαρακτήρα του Πασκάλ, Mr. Fantastic, και ο Πασκάλ να μεταμορφώθηκε στον χαρακτήρα του Ντάουνι, Doctor Doom.
Ο Ντάουνι μοιράστηκε ένα χιουμοριστικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με τους δύο ηθοποιούς να εμφανίζονται αρχικά φορώντας τις μάσκες των σόυπερ ηρώων και στη συνέχεια να αποκαλύπτουν ποιος βρισκόταν πίσω από την κάθε μία. Στη λεζάντα ο 61χρονος έγραψε χαρακτηριστικά: «Βίκτορ. Ρίτσαρντ. Ανταλλαγή στολής!».
Δείτε το βίντεο
Σε λιγότερο από δύο μήνες αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρεμιέρα του «Avengers: Doomsday», με την κυκλοφορία της να έχει προγραμματιστεί στις 18 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με τη σύνοψη της ταινίας, μετά τα γεγονότα του «The Fantastic Four: First Steps», το πολυσύμπαν καταρρέει, αναγκάζοντας ήρωες από διαφορετικές Γαίες να ενώσουν τις δυνάμεις τους απέναντι στον Doctor Doom.
Στην ταινία επιστρέφουν επίσης η Βανέσα Κίρμπι ως Σου Στορμ, ο Τζόζεφ Κουίν ως Human Torch και ο Έμπον Μος-Μπακραχ ως The Thing, ενώ στο καστ συμμετέχουν ακόμη οι Κρις Χέμσγουορθ ως Thor, Άντονι Μάκι ως Captain America, Κρις Έβανς ως Στιβ Ρότζερς, Πολ Ραντ ως Ant-Man, Τένοτς Ουέρτα ως Namor, Σίμου Λιου ως Shang-Chi, Λετίσια Ράιτ ως Black Panther, Κέλσι Γκράμερ ως Beast, Ντάνι Ραμίρεζ ως Falcon και Γουίνστον Ντιουκ ως M’Baku.
Στο καστ συμπεριλαμβάνονται και οι Τομ Χίντλστον ως Loki, Πάτρικ Στιούαρτ ως Professor X, Ίαν ΜακΚέλεν ως Magneto, Άλαν Κάμινγκ ως Nightcrawler, Ρεμπέκα Ρόμιν ως Mystique, Τζέιμς Μάρσντεν ως Cyclops και Τσάνινγκ Τέιτουμ ως Gambit, μεταξύ άλλων.
Ο Ντάουνι μεταμφιέστηκε στον χαρακτήρα του Πασκάλ, Mr. Fantastic, και ο Πασκάλ να μεταμορφώθηκε στον χαρακτήρα του Ντάουνι, Doctor Doom.
Ο Ντάουνι μοιράστηκε ένα χιουμοριστικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με τους δύο ηθοποιούς να εμφανίζονται αρχικά φορώντας τις μάσκες των σόυπερ ηρώων και στη συνέχεια να αποκαλύπτουν ποιος βρισκόταν πίσω από την κάθε μία. Στη λεζάντα ο 61χρονος έγραψε χαρακτηριστικά: «Βίκτορ. Ρίτσαρντ. Ανταλλαγή στολής!».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Σε λιγότερο από δύο μήνες αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρεμιέρα του «Avengers: Doomsday», με την κυκλοφορία της να έχει προγραμματιστεί στις 18 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με τη σύνοψη της ταινίας, μετά τα γεγονότα του «The Fantastic Four: First Steps», το πολυσύμπαν καταρρέει, αναγκάζοντας ήρωες από διαφορετικές Γαίες να ενώσουν τις δυνάμεις τους απέναντι στον Doctor Doom.
Στην ταινία επιστρέφουν επίσης η Βανέσα Κίρμπι ως Σου Στορμ, ο Τζόζεφ Κουίν ως Human Torch και ο Έμπον Μος-Μπακραχ ως The Thing, ενώ στο καστ συμμετέχουν ακόμη οι Κρις Χέμσγουορθ ως Thor, Άντονι Μάκι ως Captain America, Κρις Έβανς ως Στιβ Ρότζερς, Πολ Ραντ ως Ant-Man, Τένοτς Ουέρτα ως Namor, Σίμου Λιου ως Shang-Chi, Λετίσια Ράιτ ως Black Panther, Κέλσι Γκράμερ ως Beast, Ντάνι Ραμίρεζ ως Falcon και Γουίνστον Ντιουκ ως M’Baku.
Στο καστ συμπεριλαμβάνονται και οι Τομ Χίντλστον ως Loki, Πάτρικ Στιούαρτ ως Professor X, Ίαν ΜακΚέλεν ως Magneto, Άλαν Κάμινγκ ως Nightcrawler, Ρεμπέκα Ρόμιν ως Mystique, Τζέιμς Μάρσντεν ως Cyclops και Τσάνινγκ Τέιτουμ ως Gambit, μεταξύ άλλων.
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