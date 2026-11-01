Η Μέγκαν Φοξ μεταμορφώθηκε σε «σκοτεινή» γοργόνα: Το τραγούδι ήταν η παγίδα και η θάλασσα ήταν ο τάφος, έγραψε
Η Μέγκαν Φοξ μεταμορφώθηκε σε «σκοτεινή» γοργόνα: Το τραγούδι ήταν η παγίδα και η θάλασσα ήταν ο τάφος, έγραψε
Η ηθοποιός έκανε αναφορά στις μυθικές Σειρήνες - Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Σε μια «σκοτεινή» γοργόνα μεταμορφώθηκε η Μέγκαν Φοξ για το Χάλογουιν και δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών στο Instagram με την αμφίεσή της, συνοδεύοντάς τες με ένα ανατριχιαστικό μήνυμα.
Η 40χρονη ηθοποιός στην ανάρτηση που έκανε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου παρουσιάζεται ξαπλωμένη πάνω σε βράχια, υπό το φως του φεγγαριού, φορώντας έναν ασημένιο στηθόδεσμό, που γινόταν ένα με το κόσμημα γύρω από τον λαιμό της, το οποίο κατέληγε στην κοιλιά της.
Η ουρά της αποτελούνταν από δίχτυα σε γκρι χρώμα, ενώ κάλυψε τα χέρια της με γάντια που έκαναν ακόμη πιο αληθοφανή τη μεταμόρφωσή της. Στο πρόσωπό της είχε τοποθετήσει λαμπερά πετράδια, ενώ το μακιγιάζ της κινήθηκε σε ιριδίζουσες ασημί και μοβ αποχρώσεις.
Στη λεζάντα της ανάρτησης η Φοξ έγραψε: «Το τραγούδι ήταν η παγίδα και η θάλασσα ήταν ο τάφος», κάνοντας αναφορά στις μυθικές Σειρήνες.
Δείτε την ανάρτηση
Η 40χρονη ηθοποιός στην ανάρτηση που έκανε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου παρουσιάζεται ξαπλωμένη πάνω σε βράχια, υπό το φως του φεγγαριού, φορώντας έναν ασημένιο στηθόδεσμό, που γινόταν ένα με το κόσμημα γύρω από τον λαιμό της, το οποίο κατέληγε στην κοιλιά της.
Η ουρά της αποτελούνταν από δίχτυα σε γκρι χρώμα, ενώ κάλυψε τα χέρια της με γάντια που έκαναν ακόμη πιο αληθοφανή τη μεταμόρφωσή της. Στο πρόσωπό της είχε τοποθετήσει λαμπερά πετράδια, ενώ το μακιγιάζ της κινήθηκε σε ιριδίζουσες ασημί και μοβ αποχρώσεις.
Στη λεζάντα της ανάρτησης η Φοξ έγραψε: «Το τραγούδι ήταν η παγίδα και η θάλασσα ήταν ο τάφος», κάνοντας αναφορά στις μυθικές Σειρήνες.
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα