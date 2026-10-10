Η Μέγκαν Φοξ πουλάει προκλητικό περιεχόμενο σε πλατφόρμα τύπου OnlyFans, η ιστοσελίδα «έπεσε» από την αυξημένη επισκεψιμότητα

«Συνεχίζετε να ρίχνετε την ιστοσελίδα», έγραψε και πρόσθεσε: «Δουλεύουν σκληρά για να την επαναφέρουν».





Η ηθοποιός χρεώνει 19,99 δολάρια τον μήνα για την εγγραφή στη σελίδα της, ενώ έχει ήδη

αναρτήσει αρκετό περιεχόμενο επί πληρωμή, με τις τιμές να κυμαίνονται από 18 έως 88 δολάρια ανά δημοσίευση.

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