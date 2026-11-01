Η Χάιντι Κλουμ ντύθηκε κομμένο χέρι για το Χάλογουιν, το ετήσιο πάρτι και οι «ανατριχιαστικοί» καλεσμένοι της
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Χάιντι Κλουμ Χάλογουιν

Η Χάιντι Κλουμ ντύθηκε κομμένο χέρι για το Χάλογουιν, το ετήσιο πάρτι και οι «ανατριχιαστικοί» καλεσμένοι της

Χρειάστηκαν περίπου έξι ώρες για να ολοκληρωθεί η μεταμόρφωση του μοντέλου - Η «στολή» αποτελεί πιστό αντίγραφο του αριστερού της χεριού

Η Χάιντι Κλουμ ντύθηκε κομμένο χέρι για το Χάλογουιν, το ετήσιο πάρτι και οι «ανατριχιαστικοί» καλεσμένοι της
Ιωάννα Μαρίνου
17 ΣΧΟΛΙΑ
Το ετήσιο πάρτι της Χάιντι Κλουμ για το Χάλογουιν πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και το μοντέλο έκανε για μία ακόμη χρονιά μια θεαματική εμφάνιση, καθώς επέλεξε να ντυθεί γιγαντιαίο «κομμένο χέρι».

Η στολή διέθετε τεράστια κόκκινα νύχια και αιματοβαμμένες φλέβες που ξεπρόβαλλαν από τον κομμένο καρπό, ενώ το πρόσωπο της Κλουμ ήταν τοποθετημένο μέσα σε μια ανοιχτή πληγή, με την 53χρονη να είναι εντελώς αγνώριστη. Όπως αποκάλυψε η ίδια, χρειάστηκαν περίπου έξι ώρες για να ολοκληρωθεί η μεταμόρφωσή της, με τη στολή να αποτελεί πιστό αντίγραφο του αριστερού της χεριού, από το οποίο δεν έλειπε η βέρα και το τατουάζ με το όνομα του συζύγου της.

Η ίδια έφτασε στο πάρτι συνοδευόμενη από μια πενταμελή ομάδα, τα μέλη της οποίας φορούσαν κίτρινες στολές προστασίας, ενώ στο κόκκινο χαλί βρέθηκαν επίσης μαζί της τα παιδιά της, Λου, 17 ετών, Γιόχαν, 19 ετών, και Λένι, 22 ετών.



Η Χάιντι Κλουμ ντύθηκε κομμένο χέρι για το Χάλογουιν, το ετήσιο πάρτι και οι «ανατριχιαστικοί» καλεσμένοι της
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Η κόρη της, Λένι, επέλεξε επίσης μια ιδιαίτερη μεταμφίεση, καθώς φόρεσε μύτη και αυτιά γουρουνιού, μακριά ξανθιά μαλλιά και ένα απαλό ροζ φόρεμα, μεταμορφωμένη στη Μις Πίγκι από τους «Muppets». 

Η Κλουμ μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από τη μεταμόρφωσή της και στο Instagram, γράφοντας: «TALK TO THE HAND #HeidiHalloween 2026 HERE WE GO».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Heidi Klum (@heidiklum)


Πριν από το πάρτι, το οποίο διοργανώνει ανελλιπώς από το 2000, η Κλουμ είχε προϊδεάσει τους εκατομμύρια ακολούθους της για το φετινό της κοστούμι. Στις αναρτήσεις της είχε μοιραστεί πλάνα από την προετοιμασία, στα οποία φαίνονταν αντικείμενα καλυμμένα με ψεύτικο αίμα, αλλά και μέλη της ομάδας μακιγιάζ της να προετοιμάζονται για την εφαρμογή των ειδικών εφέ.

Πρωτότυπες στολές είχαν επιλέξει και οι καλεσμένοι του μοντέλου, οι οποίοι φωτογραφήθηκαν στο κόκκινο χαλί. Ανάμεσά τους η Μπάρμπαρα Πάλβιν και ο Ντίλαν Σπράους, ο Ντέβιντ Κιρχ και πολλοί ακόμη.



Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Ιωάννα Μαρίνου
17 ΣΧΟΛΙΑ

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