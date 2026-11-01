Η Χάιντι Κλουμ ντύθηκε κομμένο χέρι για το Χάλογουιν, το ετήσιο πάρτι και οι «ανατριχιαστικοί» καλεσμένοι της
Χρειάστηκαν περίπου έξι ώρες για να ολοκληρωθεί η μεταμόρφωση του μοντέλου - Η «στολή» αποτελεί πιστό αντίγραφο του αριστερού της χεριού
Η στολή διέθετε τεράστια κόκκινα νύχια και αιματοβαμμένες φλέβες που ξεπρόβαλλαν από τον κομμένο καρπό, ενώ το πρόσωπο της Κλουμ ήταν τοποθετημένο μέσα σε μια ανοιχτή πληγή, με την 53χρονη να είναι εντελώς αγνώριστη. Όπως αποκάλυψε η ίδια, χρειάστηκαν περίπου έξι ώρες για να ολοκληρωθεί η μεταμόρφωσή της, με τη στολή να αποτελεί πιστό αντίγραφο του αριστερού της χεριού, από το οποίο δεν έλειπε η βέρα και το τατουάζ με το όνομα του συζύγου της.
Η ίδια έφτασε στο πάρτι συνοδευόμενη από μια πενταμελή ομάδα, τα μέλη της οποίας φορούσαν κίτρινες στολές προστασίας, ενώ στο κόκκινο χαλί βρέθηκαν επίσης μαζί της τα παιδιά της, Λου, 17 ετών, Γιόχαν, 19 ετών, και Λένι, 22 ετών.
Heidi Klum revelou sua fantasia de Halloween em sua festa anual em NYC da forma mais performática já vista.— Sérgio Santos (@ZAMENZA) November 1, 2026
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Heidi Klum arrives as a severed human hand at her Halloween party in New York City pic.twitter.com/NrjMIFyFPC— Variety (@Variety) November 1, 2026
Η κόρη της, Λένι, επέλεξε επίσης μια ιδιαίτερη μεταμφίεση, καθώς φόρεσε μύτη και αυτιά γουρουνιού, μακριά ξανθιά μαλλιά και ένα απαλό ροζ φόρεμα, μεταμορφωμένη στη Μις Πίγκι από τους «Muppets».
leni klum at heidi klum’s halloween party pic.twitter.com/TyblAEAFiq— ˖᯽ ݁˖ pop backup ˖᯽ ݁˖ (@popbackupp) November 1, 2026
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Πριν από το πάρτι, το οποίο διοργανώνει ανελλιπώς από το 2000, η Κλουμ είχε προϊδεάσει τους εκατομμύρια ακολούθους της για το φετινό της κοστούμι. Στις αναρτήσεις της είχε μοιραστεί πλάνα από την προετοιμασία, στα οποία φαίνονταν αντικείμενα καλυμμένα με ψεύτικο αίμα, αλλά και μέλη της ομάδας μακιγιάζ της να προετοιμάζονται για την εφαρμογή των ειδικών εφέ.
Πρωτότυπες στολές είχαν επιλέξει και οι καλεσμένοι του μοντέλου, οι οποίοι φωτογραφήθηκαν στο κόκκινο χαλί. Ανάμεσά τους η Μπάρμπαρα Πάλβιν και ο Ντίλαν Σπράους, ο Ντέβιντ Κιρχ και πολλοί ακόμη.
Barbara Palvin and Dylan Sprouse pose at their Halloween party in Los Angeles. pic.twitter.com/AWYcwkeP6j— Variety (@Variety) November 1, 2026
David Kirsch poses at Heidi Klum’s Halloween in NYC. pic.twitter.com/ZKfJPEbJEu— Variety (@Variety) November 1, 2026
Julia De Boer poses at Heidi Klum’s Halloween in NYC. pic.twitter.com/nf7rY8Yxc3— Variety (@Variety) November 1, 2026
Katy Bähm poses at Heidi Klum’s Halloween in NYC. pic.twitter.com/wGKrQFVhi9— Variety (@Variety) November 1, 2026
Andrew Rannells and Tuc Watkins pose at Heidi Klum’s Halloween in NYC. pic.twitter.com/LlPRzKDzq9— Variety (@Variety) November 1, 2026
Chloe Flower poses at Heidi Klum’s Halloween in NYC. pic.twitter.com/tksFG4yjMk— Variety (@Variety) November 1, 2026
Jade Thirlwall poses at Heidi Klum’s Halloween in NYC. pic.twitter.com/N7fSqlyN7E— Variety (@Variety) November 1, 2026
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