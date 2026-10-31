Η Ροσαλία με τσάντα τεραστίων διαστάσεων και γόβες σε στυλ πουέντ στη Νέα Υόρκη, δείτε φωτογραφίες
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Ροσαλία Νέα Υόρκη

Η Ροσαλία με τσάντα τεραστίων διαστάσεων και γόβες σε στυλ πουέντ στη Νέα Υόρκη, δείτε φωτογραφίες

«Εγώ, κουβαλώντας το συναισθηματικό μου φορτίο», έγραψαν με χιούμορ ο θαυμαστές της

Η Ροσαλία με τσάντα τεραστίων διαστάσεων και γόβες σε στυλ πουέντ στη Νέα Υόρκη, δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μία εκκεντρική εμφάνιση έκανε στη Νέα Υόρκη η Ροσαλία, κρατώντας μια τσάντα τεραστίων διαστάσεων στον ώμο της και φορώντας ψηλά παπούτσια εμπνευσμένα από τις πουέντ του μπαλέτου.

Η 34χρονη τραγουδίστρια, παρόλο που επέλεξε ένα «ήσυχο» μαύρο μίνι φόρεμα για την έξοδό της, άφησε τα αξεσουάρ της να «μιλήσουν».

Σύμφωνα με την Daily Mail, η τσάντα που κρατούσε στα χέρια της, η οποία σχεδιάστηκε από την Ντάνα Τόντερ, είχε μήκος ένα μέτρο και ύψος περίπου 60 εκατοστά, ενώ τα ψηλοτάκουνα παπούτσια με τις ροζ κορδέλες τυλιγμένες γύρω από τους αστραγάλους της προέρχονται από τη συλλογή του Junko Shimada για την άνοιξη του 2009 και στο παρελθόν είχαν φορεθεί και από τη Lady Gaga.

Η Ροσαλία ολοκλήρωσε το look της με ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου.

Δείτε φωτογραφία

Η Ροσαλία με τσάντα τεραστίων διαστάσεων και γόβες σε στυλ πουέντ στη Νέα Υόρκη, δείτε φωτογραφίες


Η εμφάνιση αυτή προκάλεσε πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς θαυμαστές να αστειεύονται για το τι μπορεί να χωράει στην τσάντα της, ενώ έδειξαν να ενθουσιάζονται με τα ψηλοτάκουνα.

«Εγώ, κουβαλώντας το συναισθηματικό μου φορτίο», «Κουβαλάει όλο της το σπίτι εκεί μέσα», «Γιατί να κουβαλάω οικειοθελώς τη βαλίτσα μου;», «Η τσάντα που παίρνω για να κρύβω τα σνακ στο σινεμά», είναι κάποια από τα σχόλια κάτω από αναρτήσεις στο TikTok.

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Η Ροσαλία με τσάντα τεραστίων διαστάσεων και γόβες σε στυλ πουέντ στη Νέα Υόρκη, δείτε φωτογραφίες
Η Ροσαλία με τσάντα τεραστίων διαστάσεων και γόβες σε στυλ πουέντ στη Νέα Υόρκη, δείτε φωτογραφίες
Η Ροσαλία με τσάντα τεραστίων διαστάσεων και γόβες σε στυλ πουέντ στη Νέα Υόρκη, δείτε φωτογραφίες
Η Ροσαλία με τσάντα τεραστίων διαστάσεων και γόβες σε στυλ πουέντ στη Νέα Υόρκη, δείτε φωτογραφίες
Η Ροσαλία με τσάντα τεραστίων διαστάσεων και γόβες σε στυλ πουέντ στη Νέα Υόρκη, δείτε φωτογραφίες


Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

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