«Η οικογένειά του δεν σταμάτησε ποτέ να αγαπάει τον Γιώργο Μαζωνάκη, η μητέρα του τον έπαιρνε κάθε μέρα τηλέφωνο» είπε ο φίλος του Bob Dimitrov
«Η οικογένειά του δεν σταμάτησε ποτέ να αγαπάει τον Γιώργο Μαζωνάκη, η μητέρα του τον έπαιρνε κάθε μέρα τηλέφωνο» είπε ο φίλος του Bob Dimitrov
Η στιγμή που έμαθε για τον θάνατό του, η εξομολόγηση για την οικογένειά του τραγουδιστή και τα σενάρια για τη διαθήκη του
Μία εξομολόγηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη έκανε ο συνεργάτης και φίλος του Bob Dimitrov, αποκαλύπτοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο τραγουδιστής τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Όπως δήλωσε, έπρεπε να μπει στο ψυχιατρείο, καθώς επικρατούσε γύρω του παράνοια.
Μιλώντας στην εκπομπή «For You» το Σάββατο 31 Οκτωβρίου για 15 χρόνια γνωριμίας, φιλίας και συνεργασίας με τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναφέρθηκε στην αποξένωση με την οικογένειά του αλλά και στις αμφιβολίες που είχε ο τραγουδιστής πριν επισκεφτεί το ιατρείο στην Καρνεάδου.
Όπως δήλωσε, ο Γιώργος Μαζωνάκης αισθανόταν πως δεν είχε άτομα γύρω του για να μιλήσει: «Δεν είχα καμία επαφή με τη Βάσω. Δεν χρειαζόταν να έχω καμία επαφή με τη Βάσω. Η Βάσω είναι αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη. That's it. Ο Γιώργος δεν είχε με κανέναν επαφή από την οικογένεια (το τελευταίο διάστημα). Ήταν μόνος. Ήταν πολύ μόνος. Είχα να μιλήσω με τον Γιώργο οκτώ μήνες και πριν πέντε μήνες, όταν μπαίνω στο σπίτι, μου λέει "Να σου πω κάτι; Έχω να μιλήσω σε άνθρωπο επτά μέρες". Δεν το είπε για να τον λυπηθείς. Το είπε για να καταλάβεις πόσο δυνατός είναι. Λέω, για αυτό σε γουστάρω. Είχε ανάγκη από απόλυτη αγάπη και το είχε παράπονο», είπε αρχικά.
Έπειτα πρόσθεσε: «Δεν μιλούσαμε επτά μήνες γιατί εγώ ήμουν στη μέση, μίλαγα με την οικογένεια. Να ξέρετε κάτι, ότι η μάνα του, ο πατέρας του δεν σταματήσανε να ψάχνουν τον Γιώργο. Η μάνα του κάθε μέρα έπαιρνε τηλέφωνο. Του λέω "Γιώργο, η μάνα σου είναι, θα το σηκώσεις". Μου λέει όχι. Του άρεσε που τον αναζητάνε. Ποιος είναι ο λόγος που ο Γιώργος δεν ήθελε να τους μιλήσει; Αυτοί οι άνθρωποι δεν σταμάτησαν ποτέ να τον αγαπάνε. Η Μαρία, παράδειγμα, η αδερφή του, κάθε μέρα με έπαιρνε, γιατί ο Γιώργος τους ακύρωνε. Κάποια στιγμή η μάνα του αρρώστησε. Και όταν μπήκαμε στο σπίτι, λέω "Γιώργο, είναι μεγάλοι άνθρωποι. Πρέπει να τους μιλήσεις". Και έτσι έγινε. Απλά, τον Αύγουστο πέρσι παραφέρθηκε ο Γιώργος και η Μαρία είπε "Τέλος". Χρειαζόταν βοήθεια ο Γιώργος, παιδιά. Σας το λέω. Είχε φτάσει σε σημείο... Έπρεπε να μπει σε ψυχιατρείο. Σας το λέω εγώ. Και σταμάτησε να μου μιλάει ο Γιώργος, γιατί θεωρούσε ότι πήγα και υπέγραψα κι εγώ. Εγώ συμφώνησα, όμως δεν υπέγραψα. Αυτός ήταν ο μόνος τρόπος. Έπρεπε να μπει. Μακάρι να είχε μπει εκεί και να έμενε. Πιστεύω ότι δεν θα είχαμε φτάσει στο σημείο αυτό. Γιατί θα έκανε στις αγωγές του και μετά τα έκανε... Γιατί πάντα πρώτα γίνεται η αγωγή, ξέρεις, στο ψυχιατρείο και μετά κάνεις αποτοξίνωση. Αν το είχε κάνει αυτό και έμενε εκεί...».
Δείτε το βίντεο
Ο Bob Dimitrov τόνισε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης αντιλήφθηκε αργά ότι η κατάσταση έπρεπε να αλλάξει: «Θα σου πω και κάτι. Βγήκε μετά από τρεις-τέσσερις μέρες και όλοι λέγανε: “Μπράβο, Γιώργο, είμαστε μαζί σου”. Όχι, παιδιά. Ο Γιώργος δεν ήταν καλά τότε. Ήταν χάλια. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι περνούσα. Τον αγαπούσα και ήμουν δίπλα του. Ήταν ένα παιδί άρρωστο. Η λογική του υπήρχε, όμως υπήρχε και παράνοια. Ήταν πολύ δύσκολο να το αντικρίσεις αυτό. Μετά, όμως, όταν βγήκε έφτασε στο τώρα που το κατάλαβε ο ίδιος, απλά το κατάλαβε αργά. Ήθελε να καθαρίσει γιατί ήταν μόνος του. Δεν γίνεται όλοι να είμαστε τρελοί και αυτός να είναι ο σωστός. To κατάλαβε μετά από έναν χρόνο».
Και πρόσθεσε: «Όταν έγινε αυτό και μου λέει η Μαρία "Θα κάνουμε αυτό". Της είπα "Μαρία, ναι". Σας το λέω εγώ, ναι. Δεν υπήρχε άλλη λύση, παιδιά. Για αυτό σταμάτησε να μου μιλάει για 8 μήνες. Τα ξαναβρήκαμε μετά».
Περιγράφοντας τη στιγμή που έμαθε πως ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του, ανέφερε πως δεν είχε καταλάβει τι συνέβαινε μέχρι τη στιγμή που βρέθηκε στο νοσοκομείο: «Κατά τη μία, μιάμιση ώρα του στέλνω ότι έφτιαξα μακαρόνια με κιμά. Του λέω "είναι έτοιμο το φαγητό". Δεν απαντάει. Του στέλνω μήνυμα. Του παίρνω τηλέφωνο, δεν απαντάει. Λέω, κοιμήθηκε, όταν ξυπνήσει θα με πάρει τηλέφωνο. Εκατό τοις εκατό έχω το δεδομένο αυτό. Ότι ο Γιώργος κοιμάται. Εγώ, εκατό τοις εκατό, πιστεύω ότι ο Γιώργος κοιμάται. Μου έπαιρνε τηλέφωνο FaceTime η Χριστίνα Κολέτσα και μου λέει, "Ο Γιώργος πέθανε". Λέω "Αφήστε αυτό το ράδιο αρβύλα. Ο Γιώργος κοιμάται. Μη το παίρνετε τηλέφωνο τώρα, όταν τον ξυπνήσετε". Μου λέει πως έχουν ανεβάσει πως είναι στο νοσοκομείο. Λέω "πες μου σε ποιο νοσοκομείο είναι τώρα να μην το ψάχνω". Έφτασα σε τριάντα πέντε λεπτά. Είχα φτάσει πριν τη Μαρία (Μαζωνάκη). Και τρέχω με το σκεπτικό ότι ο Γιώργος δεν έχει πεθάνει. Ότι έχει πάθει κάτι. Ότι σώζεται η κατάσταση. Φεύγω και στον δρόμο να παίρνει η Μαρία και να κλαίει. Της λέω "Μαρία, περίμενε να δούμε. Δεν είναι σίγουρο. Κατάλαβες;"».
Ο Bob Dimitrov συμπλήρωσε πως η απόφασή του Γιώργου Μαζωνάκη να επισκεφτεί το ιατρείο στην Καρνεάδου ήταν σαν «λύση ανάγκης»: «Μου είπε μια μέρα πριν ότι είχε ένα ραντεβού στην Καρνεάδου. Δεν ήξερα ότι είχε ιατρείο εκεί. Εγώ νόμιζα ότι έχει πάει για να κάνει κάτι για την Τεχνόπολη, με κανέναν σχεδιαστή κάτι για τα ρούχα, καμιά λεπτομέρεια, κάτι να διευκρινίσει και το πέρασα έτσι. Ούτε μου είπε ότι είχε κάνει συζήτηση ότι πάει να κάνει τέτοιο πράγμα. Όταν ο Γιώργος δεν το συζητάει αυτό, τι σημαίνει; Σημαίνει ότι αμφιβάλλει για αυτό που πάει να κάνει. Δεν ήταν σίγουρο. Όχι μόνο δεν ήταν.. Όσο καλά τον ξέρω, ο Γιώργος πρέπει να ήταν στο 40% να το κάνει. Γιατί ο Γιώργος όταν θέλει να κάνει κάτι και είναι 100% σίγουρος, κάθεται, σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει θα κάνω αυτό και δεν το συζητώ. Το ανακοινώνει. Όταν έφυγα και έμεινε μόνος του πρέπει εκεί να μπουχτίσε και να πει τέλος. Πάω να κάνω αυτό. Σαν να ήταν η εύκολη λύση γιατί ήταν αδύναμος σε αυτό το κομμάτι και νομίζω αυτό έκανε. Σηκώθηκε και λέει "πάω να το κάνω, να τελειώνουμε". Δεν ξέρω. Ήθελε να αλλάξει δηλαδή. Ήθελε να βρει τρόπο να καθαρίσει. Το ήθελε και σας το λέω. Αλήθεια σου το λέω. Αν δεν ήμουν σίγουρος 100% δεν θα το έλεγα. Ο Γιώργος ήθελε να καθαρίσει. Απλά θυμάμαι ότι μου έλεγε "στο ορκίζομαι εγώ δεν θα ξαναμπώ να κάνω αποτοξίνωση. Παλιότερα είχε πάει».
Ο συνεργάτης και φίλος του τραγουδιστής θέλησε να ξεκαθαρίσει τα σενάρια που κυκλοφορούν γύρω από τη διαθήκη του Γιώργου Μαζνάκη: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης μια ζωή δουλεύει. Ο ίδιος δουλεύει. Ό,τι έχει κάνει είναι δικό του. Δεν αφορά κανέναν, από εκεί και πέρα, τι θα κάνει ο Γιώργος με τα λεφτά του. Λοιπόν, από εκεί και πέρα... Το τι έχουνε μεταξύ τους είναι δικό τους θέμα. Γιατί ο κόσμος τώρα μπαίνει στη διαδικασία να κρίνει. Μην ξεχνάμε, η Βάσω ήτανε χρόνια μαζί του, παιδιά. Ασχέτως του τι έγινε στη συνέχεια. Αφορά κανέναν; Είναι δυνατόν;», είπε και πρόσθεσε: «Ο Γιώργος είχε σκοπό να ζήσει. Δεν ξέρω αν υπάρχει η διαθήκη ή δεν υπάρχει η διαθήκη», επισημαίνοντας πως είχε πολλά σχέδια για το μέλλον του και ήθελε να ηχογραφήσει αγγλόφωνο τραγούδι και να κάνει ντοκιμαντέρ για τη ζωή του.
Όταν ρωτήθηκε εάν ισχύει ότι άφησε την κληρονομιά του στον ίδιο, ο Bob Dimitrov απάντησε: «Η μεγαλύτερη διαθήκη που μου άφησε, ξέρετε ποια είναι; Η αγάπη του κόσμου. Οι άνθρωποι που τον αγαπήσανε. Να σου γράφει ένας άνθρωπος άγνωστος από επαρχία και να σου γράψει τόσο μεγάλο μήνυμα, κατεβατό, και να έχει κάτσει να χάσει τρία, πέντε λεπτά και να σου γράψει τα ωραιότερα πράγματα. Καλύτερη διαθήκη από αυτή δεν υπάρχει. Εμένα δεν με αφορά καθόλου η διαθήκη. Σου το ορκίζομαι, να ξέρεις, σου το ορκίζομαι και το λέω τόσο αληθινά. Δεν με αφορά. Γιατί η κληρονομιά είναι πολύ δύσκολο πράγμα, να ξέρεις. Είναι βαρύ πράγμα. Και ξέρεις ποιος μου το είπε αυτό; Μία πολύ καλή φίλη του Γιώργου Μαζωνάκη, η Πάολα».
«Χαίρομαι που ήμουν εκεί. Δεν έχω τύψεις για τίποτα. Χαίρομαι που κάθε ένα λεπτό ήμουν απέναντι στον Γιώργο εκατό τοις εκατό. Ούτε μία φωτογραφία δεν έχω μαζί του, για να καταλάβεις. Τόσο ήμουν εκεί. Μας έβλεπαν συνέχεια μαζί. Γιατί να έχω φωτογραφία; Για να δείξω ότι είναι φίλος μου; Αφού εγώ έχω τον φίλο μου», είπε σε άλλο σημείο με συγκίνηση, ενώ στο τέλος δήλωσε ότι αν ο Γιώργος Μαζωνάκης ζούσε, θα είχε συμφωνήσει για τη συνέντευξη αυτή.
«Ήταν ένας από τους ανθρώπους που με ήξερε πάρα πολύ καλά και ήμουν αληθινός εκατό τοις εκατό. Όπως και αυτός. Για πρώτη φορά σου το λέω εκατό τοις εκατό, ότι ο Γιώργος θα συμφωνούσε (με τη συνέντευξη) και για πρώτη φορά είμαι συνειδητοποιημένος τι κάνω και δεν θα το μετανιώσω ούτε για δευτερόλεπτο. Και δεν με αφορά αν συμφωνεί κάποιος. Δεν με αφορά καν. Δεν με αφορά αυτό. Ξέρω τι θα γίνει από αύριο... Πάντα υπάρχουν οι άνθρωποι που θα πουν χίλια και δύο. Εγώ, όμως, σε κοιτάω στα μάτια και σου λέω: αυτή είναι η αλήθεια», δήλωσε.
Μιλώντας στην εκπομπή «For You» το Σάββατο 31 Οκτωβρίου για 15 χρόνια γνωριμίας, φιλίας και συνεργασίας με τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναφέρθηκε στην αποξένωση με την οικογένειά του αλλά και στις αμφιβολίες που είχε ο τραγουδιστής πριν επισκεφτεί το ιατρείο στην Καρνεάδου.
Όπως δήλωσε, ο Γιώργος Μαζωνάκης αισθανόταν πως δεν είχε άτομα γύρω του για να μιλήσει: «Δεν είχα καμία επαφή με τη Βάσω. Δεν χρειαζόταν να έχω καμία επαφή με τη Βάσω. Η Βάσω είναι αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη. That's it. Ο Γιώργος δεν είχε με κανέναν επαφή από την οικογένεια (το τελευταίο διάστημα). Ήταν μόνος. Ήταν πολύ μόνος. Είχα να μιλήσω με τον Γιώργο οκτώ μήνες και πριν πέντε μήνες, όταν μπαίνω στο σπίτι, μου λέει "Να σου πω κάτι; Έχω να μιλήσω σε άνθρωπο επτά μέρες". Δεν το είπε για να τον λυπηθείς. Το είπε για να καταλάβεις πόσο δυνατός είναι. Λέω, για αυτό σε γουστάρω. Είχε ανάγκη από απόλυτη αγάπη και το είχε παράπονο», είπε αρχικά.
Έπειτα πρόσθεσε: «Δεν μιλούσαμε επτά μήνες γιατί εγώ ήμουν στη μέση, μίλαγα με την οικογένεια. Να ξέρετε κάτι, ότι η μάνα του, ο πατέρας του δεν σταματήσανε να ψάχνουν τον Γιώργο. Η μάνα του κάθε μέρα έπαιρνε τηλέφωνο. Του λέω "Γιώργο, η μάνα σου είναι, θα το σηκώσεις". Μου λέει όχι. Του άρεσε που τον αναζητάνε. Ποιος είναι ο λόγος που ο Γιώργος δεν ήθελε να τους μιλήσει; Αυτοί οι άνθρωποι δεν σταμάτησαν ποτέ να τον αγαπάνε. Η Μαρία, παράδειγμα, η αδερφή του, κάθε μέρα με έπαιρνε, γιατί ο Γιώργος τους ακύρωνε. Κάποια στιγμή η μάνα του αρρώστησε. Και όταν μπήκαμε στο σπίτι, λέω "Γιώργο, είναι μεγάλοι άνθρωποι. Πρέπει να τους μιλήσεις". Και έτσι έγινε. Απλά, τον Αύγουστο πέρσι παραφέρθηκε ο Γιώργος και η Μαρία είπε "Τέλος". Χρειαζόταν βοήθεια ο Γιώργος, παιδιά. Σας το λέω. Είχε φτάσει σε σημείο... Έπρεπε να μπει σε ψυχιατρείο. Σας το λέω εγώ. Και σταμάτησε να μου μιλάει ο Γιώργος, γιατί θεωρούσε ότι πήγα και υπέγραψα κι εγώ. Εγώ συμφώνησα, όμως δεν υπέγραψα. Αυτός ήταν ο μόνος τρόπος. Έπρεπε να μπει. Μακάρι να είχε μπει εκεί και να έμενε. Πιστεύω ότι δεν θα είχαμε φτάσει στο σημείο αυτό. Γιατί θα έκανε στις αγωγές του και μετά τα έκανε... Γιατί πάντα πρώτα γίνεται η αγωγή, ξέρεις, στο ψυχιατρείο και μετά κάνεις αποτοξίνωση. Αν το είχε κάνει αυτό και έμενε εκεί...».
Δείτε το βίντεο
Ο Bob Dimitrov τόνισε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης αντιλήφθηκε αργά ότι η κατάσταση έπρεπε να αλλάξει: «Θα σου πω και κάτι. Βγήκε μετά από τρεις-τέσσερις μέρες και όλοι λέγανε: “Μπράβο, Γιώργο, είμαστε μαζί σου”. Όχι, παιδιά. Ο Γιώργος δεν ήταν καλά τότε. Ήταν χάλια. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι περνούσα. Τον αγαπούσα και ήμουν δίπλα του. Ήταν ένα παιδί άρρωστο. Η λογική του υπήρχε, όμως υπήρχε και παράνοια. Ήταν πολύ δύσκολο να το αντικρίσεις αυτό. Μετά, όμως, όταν βγήκε έφτασε στο τώρα που το κατάλαβε ο ίδιος, απλά το κατάλαβε αργά. Ήθελε να καθαρίσει γιατί ήταν μόνος του. Δεν γίνεται όλοι να είμαστε τρελοί και αυτός να είναι ο σωστός. To κατάλαβε μετά από έναν χρόνο».
Και πρόσθεσε: «Όταν έγινε αυτό και μου λέει η Μαρία "Θα κάνουμε αυτό". Της είπα "Μαρία, ναι". Σας το λέω εγώ, ναι. Δεν υπήρχε άλλη λύση, παιδιά. Για αυτό σταμάτησε να μου μιλάει για 8 μήνες. Τα ξαναβρήκαμε μετά».
Περιγράφοντας τη στιγμή που έμαθε πως ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του, ανέφερε πως δεν είχε καταλάβει τι συνέβαινε μέχρι τη στιγμή που βρέθηκε στο νοσοκομείο: «Κατά τη μία, μιάμιση ώρα του στέλνω ότι έφτιαξα μακαρόνια με κιμά. Του λέω "είναι έτοιμο το φαγητό". Δεν απαντάει. Του στέλνω μήνυμα. Του παίρνω τηλέφωνο, δεν απαντάει. Λέω, κοιμήθηκε, όταν ξυπνήσει θα με πάρει τηλέφωνο. Εκατό τοις εκατό έχω το δεδομένο αυτό. Ότι ο Γιώργος κοιμάται. Εγώ, εκατό τοις εκατό, πιστεύω ότι ο Γιώργος κοιμάται. Μου έπαιρνε τηλέφωνο FaceTime η Χριστίνα Κολέτσα και μου λέει, "Ο Γιώργος πέθανε". Λέω "Αφήστε αυτό το ράδιο αρβύλα. Ο Γιώργος κοιμάται. Μη το παίρνετε τηλέφωνο τώρα, όταν τον ξυπνήσετε". Μου λέει πως έχουν ανεβάσει πως είναι στο νοσοκομείο. Λέω "πες μου σε ποιο νοσοκομείο είναι τώρα να μην το ψάχνω". Έφτασα σε τριάντα πέντε λεπτά. Είχα φτάσει πριν τη Μαρία (Μαζωνάκη). Και τρέχω με το σκεπτικό ότι ο Γιώργος δεν έχει πεθάνει. Ότι έχει πάθει κάτι. Ότι σώζεται η κατάσταση. Φεύγω και στον δρόμο να παίρνει η Μαρία και να κλαίει. Της λέω "Μαρία, περίμενε να δούμε. Δεν είναι σίγουρο. Κατάλαβες;"».
Ο Bob Dimitrov συμπλήρωσε πως η απόφασή του Γιώργου Μαζωνάκη να επισκεφτεί το ιατρείο στην Καρνεάδου ήταν σαν «λύση ανάγκης»: «Μου είπε μια μέρα πριν ότι είχε ένα ραντεβού στην Καρνεάδου. Δεν ήξερα ότι είχε ιατρείο εκεί. Εγώ νόμιζα ότι έχει πάει για να κάνει κάτι για την Τεχνόπολη, με κανέναν σχεδιαστή κάτι για τα ρούχα, καμιά λεπτομέρεια, κάτι να διευκρινίσει και το πέρασα έτσι. Ούτε μου είπε ότι είχε κάνει συζήτηση ότι πάει να κάνει τέτοιο πράγμα. Όταν ο Γιώργος δεν το συζητάει αυτό, τι σημαίνει; Σημαίνει ότι αμφιβάλλει για αυτό που πάει να κάνει. Δεν ήταν σίγουρο. Όχι μόνο δεν ήταν.. Όσο καλά τον ξέρω, ο Γιώργος πρέπει να ήταν στο 40% να το κάνει. Γιατί ο Γιώργος όταν θέλει να κάνει κάτι και είναι 100% σίγουρος, κάθεται, σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει θα κάνω αυτό και δεν το συζητώ. Το ανακοινώνει. Όταν έφυγα και έμεινε μόνος του πρέπει εκεί να μπουχτίσε και να πει τέλος. Πάω να κάνω αυτό. Σαν να ήταν η εύκολη λύση γιατί ήταν αδύναμος σε αυτό το κομμάτι και νομίζω αυτό έκανε. Σηκώθηκε και λέει "πάω να το κάνω, να τελειώνουμε". Δεν ξέρω. Ήθελε να αλλάξει δηλαδή. Ήθελε να βρει τρόπο να καθαρίσει. Το ήθελε και σας το λέω. Αλήθεια σου το λέω. Αν δεν ήμουν σίγουρος 100% δεν θα το έλεγα. Ο Γιώργος ήθελε να καθαρίσει. Απλά θυμάμαι ότι μου έλεγε "στο ορκίζομαι εγώ δεν θα ξαναμπώ να κάνω αποτοξίνωση. Παλιότερα είχε πάει».
Ο συνεργάτης και φίλος του τραγουδιστής θέλησε να ξεκαθαρίσει τα σενάρια που κυκλοφορούν γύρω από τη διαθήκη του Γιώργου Μαζνάκη: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης μια ζωή δουλεύει. Ο ίδιος δουλεύει. Ό,τι έχει κάνει είναι δικό του. Δεν αφορά κανέναν, από εκεί και πέρα, τι θα κάνει ο Γιώργος με τα λεφτά του. Λοιπόν, από εκεί και πέρα... Το τι έχουνε μεταξύ τους είναι δικό τους θέμα. Γιατί ο κόσμος τώρα μπαίνει στη διαδικασία να κρίνει. Μην ξεχνάμε, η Βάσω ήτανε χρόνια μαζί του, παιδιά. Ασχέτως του τι έγινε στη συνέχεια. Αφορά κανέναν; Είναι δυνατόν;», είπε και πρόσθεσε: «Ο Γιώργος είχε σκοπό να ζήσει. Δεν ξέρω αν υπάρχει η διαθήκη ή δεν υπάρχει η διαθήκη», επισημαίνοντας πως είχε πολλά σχέδια για το μέλλον του και ήθελε να ηχογραφήσει αγγλόφωνο τραγούδι και να κάνει ντοκιμαντέρ για τη ζωή του.
Όταν ρωτήθηκε εάν ισχύει ότι άφησε την κληρονομιά του στον ίδιο, ο Bob Dimitrov απάντησε: «Η μεγαλύτερη διαθήκη που μου άφησε, ξέρετε ποια είναι; Η αγάπη του κόσμου. Οι άνθρωποι που τον αγαπήσανε. Να σου γράφει ένας άνθρωπος άγνωστος από επαρχία και να σου γράψει τόσο μεγάλο μήνυμα, κατεβατό, και να έχει κάτσει να χάσει τρία, πέντε λεπτά και να σου γράψει τα ωραιότερα πράγματα. Καλύτερη διαθήκη από αυτή δεν υπάρχει. Εμένα δεν με αφορά καθόλου η διαθήκη. Σου το ορκίζομαι, να ξέρεις, σου το ορκίζομαι και το λέω τόσο αληθινά. Δεν με αφορά. Γιατί η κληρονομιά είναι πολύ δύσκολο πράγμα, να ξέρεις. Είναι βαρύ πράγμα. Και ξέρεις ποιος μου το είπε αυτό; Μία πολύ καλή φίλη του Γιώργου Μαζωνάκη, η Πάολα».
«Χαίρομαι που ήμουν εκεί. Δεν έχω τύψεις για τίποτα. Χαίρομαι που κάθε ένα λεπτό ήμουν απέναντι στον Γιώργο εκατό τοις εκατό. Ούτε μία φωτογραφία δεν έχω μαζί του, για να καταλάβεις. Τόσο ήμουν εκεί. Μας έβλεπαν συνέχεια μαζί. Γιατί να έχω φωτογραφία; Για να δείξω ότι είναι φίλος μου; Αφού εγώ έχω τον φίλο μου», είπε σε άλλο σημείο με συγκίνηση, ενώ στο τέλος δήλωσε ότι αν ο Γιώργος Μαζωνάκης ζούσε, θα είχε συμφωνήσει για τη συνέντευξη αυτή.
«Ήταν ένας από τους ανθρώπους που με ήξερε πάρα πολύ καλά και ήμουν αληθινός εκατό τοις εκατό. Όπως και αυτός. Για πρώτη φορά σου το λέω εκατό τοις εκατό, ότι ο Γιώργος θα συμφωνούσε (με τη συνέντευξη) και για πρώτη φορά είμαι συνειδητοποιημένος τι κάνω και δεν θα το μετανιώσω ούτε για δευτερόλεπτο. Και δεν με αφορά αν συμφωνεί κάποιος. Δεν με αφορά καν. Δεν με αφορά αυτό. Ξέρω τι θα γίνει από αύριο... Πάντα υπάρχουν οι άνθρωποι που θα πουν χίλια και δύο. Εγώ, όμως, σε κοιτάω στα μάτια και σου λέω: αυτή είναι η αλήθεια», δήλωσε.
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