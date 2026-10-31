«Η οικογένειά του δεν σταμάτησε ποτέ να αγαπάει τον Γιώργο Μαζωνάκη, η μητέρα του τον έπαιρνε κάθε μέρα τηλέφωνο» είπε ο φίλος του Bob Dimitrov

Όπως δήλωσε, ο Γιώργος Μαζωνάκης αισθανόταν πως δεν είχε άτομα γύρω του για να μιλήσει: «Δεν είχα καμία επαφή με τη Βάσω. Δεν χρειαζόταν να έχω καμία επαφή με τη Βάσω. Η Βάσω είναι αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη. That's it. Ο Γιώργος δεν είχε με κανέναν επαφή από την οικογένεια (το τελευταίο διάστημα).

Ήταν μόνος. Ήταν πολύ μόνος. Είχα να μιλήσω με τον Γιώργο οκτώ μήνες και πριν πέντε μήνες, όταν μπαίνω στο σπίτι, μου λέει "Να σου πω κάτι; Έχω να μιλήσω σε άνθρωπο επτά μέρες". Δεν το είπε για να τον λυπηθείς. Το είπε για να καταλάβεις πόσο δυνατός είναι. Λέω, για αυτό σε γουστάρω. Είχε ανάγκη από απόλυτη αγάπη και το είχε παράπονο», είπε αρχικά.

Έπειτα πρόσθεσε: «Δεν μιλούσαμε επτά μήνες γιατί εγώ ήμουν στη μέση, μίλαγα με την οικογένεια. Να ξέρετε κάτι, ότι η μάνα του, ο πατέρας του δεν σταματήσανε να ψάχνουν τον Γιώργο. Η μάνα του κάθε μέρα έπαιρνε τηλέφωνο. Του λέω "Γιώργο, η μάνα σου είναι, θα το σηκώσεις". Μου λέει όχι.

Κάποια στιγμή η μάνα του αρρώστησε. Και όταν μπήκαμε στο σπίτι, λέω "Γιώργο, είναι μεγάλοι άνθρωποι. Πρέπει να τους μιλήσεις". Και έτσι έγινε. Απλά, τον Αύγουστο πέρσι παραφέρθηκε ο Γιώργος και η Μαρία είπε "Τέλος". Χρειαζόταν βοήθεια ο Γιώργος, παιδιά. Σας το λέω. Είχε φτάσει σε σημείο... Έπρεπε να μπει σε ψυχιατρείο. Σας το λέω εγώ. Και σταμάτησε να μου μιλάει ο Γιώργος, γιατί θεωρούσε ότι πήγα και υπέγραψα κι εγώ. Εγώ συμφώνησα, όμως δεν υπέγραψα. Αυτός ήταν ο μόνος τρόπος. Έπρεπε να μπει. Μακάρι να είχε μπει εκεί και να έμενε. Πιστεύω ότι δεν θα είχαμε φτάσει στο σημείο αυτό. Γιατί θα έκανε στις αγωγές του και μετά τα έκανε... Γιατί πάντα πρώτα γίνεται η αγωγή, ξέρεις, στο ψυχιατρείο και μετά κάνεις αποτοξίνωση. Αν το είχε κάνει αυτό και έμενε εκεί...».





Ο Bob Dimitrov τόνισε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης αντιλήφθηκε αργά ότι η κατάσταση έπρεπε να αλλάξει: «Θα σου πω και κάτι. Βγήκε μετά από τρεις-τέσσερις μέρες και όλοι λέγανε: “Μπράβο, Γιώργο, είμαστε μαζί σου”.

Όχι, παιδιά. Ο Γιώργος δεν ήταν καλά τότε. Ήταν χάλια. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι περνούσα. Τον αγαπούσα και ήμουν δίπλα του. Ήταν ένα παιδί άρρωστο. Η λογική του υπήρχε, όμως υπήρχε και παράνοια. Ήταν πολύ δύσκολο να το αντικρίσεις αυτό. Μετά, όμως, όταν βγήκε έφτασε στο τώρα που το κατάλαβε ο ίδιος, απλά το κατάλαβε αργά. Ήθελε να καθαρίσει γιατί ήταν μόνος του. Δεν γίνεται όλοι να είμαστε τρελοί και αυτός να είναι ο σωστός. To κατάλαβε μετά από έναν χρόνο».

Και πρόσθεσε: «Όταν έγινε αυτό και μου λέει η Μαρία "Θα κάνουμε αυτό". Της είπα "Μαρία, ναι". Σας το λέω εγώ, ναι. Δεν υπήρχε άλλη λύση, παιδιά. Για αυτό σταμάτησε να μου μιλάει για 8 μήνες. Τα ξαναβρήκαμε μετά».



Περιγράφοντας τη στιγμή που έμαθε πως ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του, ανέφερε πως δεν είχε καταλάβει τι συνέβαινε μέχρι τη στιγμή που βρέθηκε στο νοσοκομείο: «Κατά τη μία, μιάμιση ώρα του στέλνω ότι έφτιαξα μακαρόνια με κιμά. Του λέω "είναι έτοιμο το φαγητό". Δεν απαντάει. Του στέλνω μήνυμα. Του παίρνω τηλέφωνο, δεν απαντάει. Λέω, κοιμήθηκε, όταν ξυπνήσει θα με πάρει τηλέφωνο. Εκατό τοις εκατό έχω το δεδομένο αυτό. Ότι ο Γιώργος κοιμάται. Εγώ, εκατό τοις εκατό, πιστεύω ότι ο Γιώργος κοιμάται. Μου έπαιρνε τηλέφωνο FaceTime η Χριστίνα Κολέτσα και μου λέει, "Ο Γιώργος πέθανε". Λέω "Αφήστε αυτό το ράδιο αρβύλα. Ο Γιώργος κοιμάται. Μη το παίρνετε τηλέφωνο τώρα, όταν τον ξυπνήσετε". Μου λέει πως έχουν ανεβάσει πως είναι στο νοσοκομείο. Λέω "πες μου σε ποιο νοσοκομείο είναι τώρα να μην το ψάχνω". Έφτασα σε τριάντα πέντε λεπτά. Είχα φτάσει πριν τη Μαρία (Μαζωνάκη). Και τρέχω με το σκεπτικό ότι ο Γιώργος δεν έχει πεθάνει. Ότι έχει πάθει κάτι. Ότι σώζεται η κατάσταση. Φεύγω και στον δρόμο να παίρνει η Μαρία και να κλαίει. Της λέω "Μαρία, περίμενε να δούμε. Δεν είναι σίγουρο. Κατάλαβες;"».

ήθελε να ηχογραφήσει αγγλόφωνο τραγούδι και να κάνει ντοκιμαντέρ για τη ζωή του.

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