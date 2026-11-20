Σε εορταστικούς ρυθμούς μπαίνει η Ουάσινγκτον, καθώς το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο του Καπιτωλίου, ύψους περίπου 23 μέτρων, έφτασε στον προορισμό του, έπειτα από ένα μεγάλο ταξίδι που ξεκίνησε από τα δάση του Άινταχο.

Σύμφωνα με το FOX 17.com, το επιβλητικό έλατο, το οποίο θα αποτελέσει το επίκεντρο των φετινών εορταστικών εκδηλώσεων στο αμερικανικό Κογκρέσο, τοποθετήθηκε στον δυτικό προαύλιο χώρο του Καπιτωλίου, όπου θα στολιστεί και θα φωταγωγηθεί τις επόμενες ημέρες.

Η άφιξή του σηματοδοτεί ένα σημαντικό στάδιο των προετοιμασιών για μία από τις πιο χαρακτηριστικές χριστουγεννιάτικες παραδόσεις της αμερικανικής πρωτεύουσας.



Δείτε βίντεο με την άφιξη του δέντρου



Christmas is making its way to Capitol Hill, and this year’s tree stands an impressive 76 feet tall. An Engelmann spruce from Idaho’s Nez Perce-Clearwater National Forests arrives on the West Front Lawn of the U.S. Capitol, completing a roughly 2,000-mile journey across America. The arrival marks a major milestone in preparations for Washington’s annual holiday tradition. Download the FOX News app for the latest details: https://t.co/BAyV31y5kz — Fox News (@FoxNews) November 20, 2026

Ένα έλατο 23 μέτρων από τα δάση του Άινταχο

Το φετινό χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι ένα έλατο Ένγκελμαν (Engelmann spruce), ύψους 76 ποδιών, δηλαδή περίπου 23,2 μέτρων.

Προέρχεται από τα εθνικά δάση Nez Perce-Clearwater, μια εκτεταμένη προστατευόμενη δασική περιοχή στην πολιτεία του Άινταχο, που καλύπτει εκατομμύρια στρέμματα.



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Το δέντρο κόπηκε στις 24 Οκτωβρίου 2026, στην περιοχή Musselshell Meadow, στο πλαίσιο ειδικά οργανωμένης επιχείρησης, με τη συμμετοχή στελεχών της αμερικανικής Δασικής Υπηρεσίας.

Στη συνέχεια, προετοιμάστηκε για τη μεταφορά του στην Ουάσινγκτον, σε μια διαδρομή χιλιάδων χιλιομέτρων μέσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για τη μεταφορά του χρησιμοποιήθηκε ειδικό όχημα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το δέντρο θα φτάσει στον προορισμό του χωρίς σημαντικές φθορές.

Το μεγάλο ταξίδι μέχρι την Ουάσινγκτον

Η μεταφορά ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου τέτοιων διαστάσεων αποτελεί κάθε χρόνο μια ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση.

Η διαδρομή από το Άινταχο μέχρι την αμερικανική πρωτεύουσα εκτείνεται σε χιλιάδες χιλιόμετρα, ενώ η μεταφορά του φετινού δέντρου περιλαμβάνει προγραμματισμένες στάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Καπιτωλίου είναι γνωστό και ως «Το Δέντρο του Λαού» (The People's Tree), καθώς συμβολίζει τη συμμετοχή διαφορετικών πολιτειών και τοπικών κοινοτήτων στην ετήσια εορταστική παράδοση.

Κάθε χρόνο, το δέντρο προέρχεται από διαφορετικό εθνικό δάσος των Ηνωμένων Πολιτειών, αναδεικνύοντας τον φυσικό πλούτο της χώρας.

Μια χριστουγεννιάτικη παράδοση άνω των 60 ετών

Η τοποθέτηση και η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Καπιτώλιο αποτελεί παράδοση που ξεπερνά τις έξι δεκαετίες.

Η ετήσια τελετή διοργανώνεται υπό την εποπτεία του Γραφείου του Αρχιτέκτονα του Καπιτωλίου (Architect of the Capitol), το οποίο είναι αρμόδιο για τη διαχείριση και τη συντήρηση των κτιρίων και των εξωτερικών χώρων του συγκροτήματος.

Μετά την άφιξή του, το δέντρο τοποθετείται σε ειδικά διαμορφωμένο σημείο στον δυτικό προαύλιο χώρο, όπου ακολουθεί η διαδικασία του στολισμού.

Η επίσημη φωταγώγηση πραγματοποιείται παραδοσιακά στα τέλη Νοεμβρίου ή στις αρχές Δεκεμβρίου, παρουσία του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων και άλλων αξιωματούχων.

Κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, το φωτισμένο δέντρο αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα χριστουγεννιάτικα αξιοθέατα της Ουάσινγκτον, προσελκύοντας κατοίκους και επισκέπτες που επιθυμούν να το φωτογραφίσουν με φόντο το Καπιτώλιο.

Η άφιξη του φετινού ελάτου σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για τα Χριστούγεννα στην καρδιά της αμερικανικής πολιτικής ζωής, με τις επόμενες ημέρες να είναι αφιερωμένες στον στολισμό και στην προετοιμασία της επίσημης τελετής φωταγώγησης.