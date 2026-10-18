Με τραγούδια και χορούς το μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη: Θαυμαστές άφηναν σημειώματα και λουλούδια στο μνήμα του, φώναζαν «όσο ζω Μαζώ»
Με τραγούδια και χορούς το μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη: Θαυμαστές άφηναν σημειώματα και λουλούδια στο μνήμα του, φώναζαν «όσο ζω Μαζώ»
Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη Νίκαια για να τιμήσει τον τραγουδιστή στο 40ήμερο μνημόσυνο που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας - Ακολούθησε τρισάγιο στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών
Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη, τιμώντας με τραγούδια, λουλούδια και μηνύματα αγάπης τον καλλιτέχνη που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.
Το πρωί της Κυριακής 18 Οκτωβρίου συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές του τραγουδιστή βρέθηκαν στη Νίκαια, όπου τελέστηκε αρχικά η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Στη συνέχεια, ακολούθησε τρισάγιο στο μνήμα του, στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών.
Εκεί συγκεντρώθηκε κόσμος που αγάπησε όλα αυτά τα χρόνια τον Γιώργο Μαζωνάκη. Στον χώρο ακούγονταν αγαπημένα τραγούδια του, μεταξύ των οποίων το «Ανήκω σε Μένα» και το «Θέλω να Γυρίσω στα Παλιά». Ορισμένοι κρατούσαν μπαλόνια, λευκά και κόκκινα λουλούδια, φωνάζοντας «ρίξτε λουλούδια για τον Γιώργο».
Άλλοι είχαν μαζί τους φωτογραφίες του, ενώ συχνά ακουγόταν το χαρακτηριστικό σύνθημα που έχει συνδεθεί με το όνομά του «όσο ζω Μαζώ», εκφράζοντας έτσι την αγάπη τους για τον καλλιτέχνη.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το πρωί της Κυριακής 18 Οκτωβρίου συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές του τραγουδιστή βρέθηκαν στη Νίκαια, όπου τελέστηκε αρχικά η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Στη συνέχεια, ακολούθησε τρισάγιο στο μνήμα του, στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών.
Εκεί συγκεντρώθηκε κόσμος που αγάπησε όλα αυτά τα χρόνια τον Γιώργο Μαζωνάκη. Στον χώρο ακούγονταν αγαπημένα τραγούδια του, μεταξύ των οποίων το «Ανήκω σε Μένα» και το «Θέλω να Γυρίσω στα Παλιά». Ορισμένοι κρατούσαν μπαλόνια, λευκά και κόκκινα λουλούδια, φωνάζοντας «ρίξτε λουλούδια για τον Γιώργο».
Άλλοι είχαν μαζί τους φωτογραφίες του, ενώ συχνά ακουγόταν το χαρακτηριστικό σύνθημα που έχει συνδεθεί με το όνομά του «όσο ζω Μαζώ», εκφράζοντας έτσι την αγάπη τους για τον καλλιτέχνη.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ξεχωριστή θέση είχαν τα σημειώματα που άφησαν οι θαυμαστές του στο μνήμα του. Σε ένα από αυτά αναγραφόταν: «Μου λείπεις μου έπεσε βαρύ, με αναμνήσεις σιγοκαίγομαι. Η "οικογένειά σου". Σε αγαπάμε πάντα».
Ανάμεσα στους ανθρώπους που βρέθηκαν στο μνημόσυνο ήταν και μια θαυμάστριά του, η οποία δεν είχε καταφέρει να παραστεί στην κηδεία του. Μιλώντας για τη γνωριμία τους από τα εφηβικά τους χρόνια, θυμήθηκε τον άνθρωπο που είχε γνωρίσει πολύ πριν γίνει ευρέως γνωστός.
Όπως είπε η ίδια: «Εγώ τον είχα γνωρίσει όταν ήμασταν 14 ετών, σε μία ντισκοτέκ στο Περιστέρι. Είχαμε γνωριστεί και κάναμε παρέα, μετά χαθήκαμε. Ήταν το καλύτερο παιδί, ένα γελαστό, αδύνατο παιδί, με τα πιο ωραία μπλε μάτια. Αυτά έχω να θυμάμαι. Τον παρακολουθούσα μεγαλώνοντας, ήταν πολύ ζεστός άνθρωπος. Από μικρός ήταν δοτικός, σε κοιτούσε μέσα στα μάτια. Ήταν ιδιαίτερος και δεν άλλαξε αυτό με τα χρόνια».
Συγκινητικές ήταν και οι στιγμές έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, όπου θαυμαστές τραγουδούσαν και χόρεψαν ζεϊμπέκικο στους ρυθμούς των επιτυχιών του.
Στην εκκλησία βρέθηκε από νωρίς το πρωί η οικογένειά του. Λίγο μετά τις 8 έφτασε η μητέρα του, Κλειώ, συνοδευόμενη από την κόρη της, Μαρία, ενώ λίγο πιο πίσω ακολουθούσε ο πατέρας του, Μανώλης. Στο εσωτερικό του ναού ήταν και η μεγαλύτερη αδερφή του τραγουδιστή, Βάσω, ενώ το «παρών» έδωσε και ο σύντροφός της, Δημήτρης Μακρυνιώτης.
Ανάμεσα στους ανθρώπους που βρέθηκαν στο μνημόσυνο ήταν και μια θαυμάστριά του, η οποία δεν είχε καταφέρει να παραστεί στην κηδεία του. Μιλώντας για τη γνωριμία τους από τα εφηβικά τους χρόνια, θυμήθηκε τον άνθρωπο που είχε γνωρίσει πολύ πριν γίνει ευρέως γνωστός.
Όπως είπε η ίδια: «Εγώ τον είχα γνωρίσει όταν ήμασταν 14 ετών, σε μία ντισκοτέκ στο Περιστέρι. Είχαμε γνωριστεί και κάναμε παρέα, μετά χαθήκαμε. Ήταν το καλύτερο παιδί, ένα γελαστό, αδύνατο παιδί, με τα πιο ωραία μπλε μάτια. Αυτά έχω να θυμάμαι. Τον παρακολουθούσα μεγαλώνοντας, ήταν πολύ ζεστός άνθρωπος. Από μικρός ήταν δοτικός, σε κοιτούσε μέσα στα μάτια. Ήταν ιδιαίτερος και δεν άλλαξε αυτό με τα χρόνια».
Συγκινητικές ήταν και οι στιγμές έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, όπου θαυμαστές τραγουδούσαν και χόρεψαν ζεϊμπέκικο στους ρυθμούς των επιτυχιών του.
Στην εκκλησία βρέθηκε από νωρίς το πρωί η οικογένειά του. Λίγο μετά τις 8 έφτασε η μητέρα του, Κλειώ, συνοδευόμενη από την κόρη της, Μαρία, ενώ λίγο πιο πίσω ακολουθούσε ο πατέρας του, Μανώλης. Στο εσωτερικό του ναού ήταν και η μεγαλύτερη αδερφή του τραγουδιστή, Βάσω, ενώ το «παρών» έδωσε και ο σύντροφός της, Δημήτρης Μακρυνιώτης.
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