Περισσότερες από 70 γυναίκες, οι οποίες έπεσαν θύματα εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής εκμετάλλευσης σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες, έχουν ταυτοποιηθεί στο πλαίσιο μεγάλης διεθνούς έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου με έδρα τη Ρουμανία Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να αποκόμιζε κέρδη εκατομμυρίων ευρώ από τη σεξουαλική εκμετάλλευση των γυναικών, τις οποίες στρατολογούσε χρησιμοποιώντας ψεύτικες υποσχέσεις αγάπης και προσποιούμενη τη δημιουργία ερωτικών σχέσεων. Η διεθνής αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις, στις 5 και στις 19 Νοεμβρίου 2026, οδηγώντας στη σύλληψη 38 υπόπτων. Παράλληλα, περισσότερα από 50 άτομα έχουν ταυτοποιηθεί ως ύποπτα για συμμετοχή στο δίκτυο.Τα θύματα διακινούνταν σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστρία, η Γερμανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με την έρευνα της Europol, τα μέλη του κυκλώματος προσέγγιζαν ευάλωτες γυναίκες στη Ρουμανία, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο «lover boy». Συγκεκριμένα, προσποιούνταν ότι βρίσκονταν σε ερωτική σχέση μαζί τους, κέρδιζαν την εμπιστοσύνη τους και στη συνέχεια τις εξανάγκαζαν να εκδίδονται σε άλλες χώρες. Τα θύματα σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστρία, η Γερμανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.



38 συλλήψεις και 61 έρευνες σε κατοικίες

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Η οργάνωση φέρεται να λειτουργούσε με συγκεκριμένη δομή, με τα μέλη της να αναλαμβάνουν διαφορετικούς ρόλους, από τη στρατολόγηση των γυναικών έως τη μεταφορά τους στο εξωτερικό και την οργάνωση της σεξουαλικής τους εκμετάλλευσης.Η διεθνής επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Στις 5 Νοεμβρίου διεξήχθησαν συντονισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις στην Αυστρία, τη Γερμανία και τη Ρουμανία, ενώ στις 19 Νοεμβρίου ακολούθησε δεύτερη επιχείρηση στην Ιρλανδία και τη Ρουμανία.Ο απολογισμός των επιχειρήσεων περιλαμβάνει:- 38 συλλήψεις υπόπτων.- 61 έρευνες σε κατοικίες στη Ρουμανία, τη Γερμανία και την Ιρλανδία.- 51 πιθανά θύματα που τέθηκαν υπό προστασία.- Κατάσχεση χρημάτων και πολυτελών οχημάτων που φέρονται να συνδέονται με την εγκληματική δραστηριότητα.