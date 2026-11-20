Βίντεο με την στιγμή που ο 20χρονος μεταφέρει τη βαλίτσα με τη σορό της άτυχης 24χρονης στον Άγιο Παντελεήμονα
Βίντεο με την στιγμή που ο 20χρονος μεταφέρει τη βαλίτσα με τη σορό της άτυχης 24χρονης στον Άγιο Παντελεήμονα
Ο άνδρας συνελήφθη στο Στρασβούργο κατόπιν ευρωπαϊκού εντάλματος
Βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο αποτυπώνεται την στιγμή που ο νεαρός από τη Γουινέα μεταφέρει τη σορό της 24χρονης Αμαράτα από την Μπουρκίνα Φάσο μέσα στη βαλίτσα παρουσιάζει το protothema.gr.
Στις εικόνες, φαίνεται ο άνδρας, ο οποίος συνελήφθη στο Στρασβούργο, να βγαίνει από το κτίριο στο οποίο διέμενε και λίγες μέρες νωρίτερα είχε μπει αγκαλά με την ατυχή κοπέλα.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο άνδρας και η 24χρονη συναντήθηκαν στις 29 Οκτωβρίου, όταν εκείνος φέρεται να την παρέλαβε από την οδό Λιοσίων. Οι Αρχές εκτιμούν ότι την ίδια ημέρα την οδήγησε στο διαμέρισμά του και τη σκότωσε.
Βίντεο με την στιγμή που ο δράστης και το θύμα πηγαίνουν προς την πολυκατοικία
Ο βασικός ύποπτος φέρεται να παρέμεινε στο διαμέρισμα για αρκετές ημέρες, ενώ στις 5 Νοεμβρίου κατέβασε τη βαλίτσα με τη σορό στον δρόμο και την εγκατέλειψε στο σημείο όπου εντοπίστηκε.
Δείτε βίντεο οπού ο δράστης σκουπίζει την πολυκατοικία και το πεζοδρόμιο μετά την μεταφορά της 24χρονης.
Στις εικόνες, φαίνεται ο άνδρας, ο οποίος συνελήφθη στο Στρασβούργο, να βγαίνει από το κτίριο στο οποίο διέμενε και λίγες μέρες νωρίτερα είχε μπει αγκαλά με την ατυχή κοπέλα.
Δείτε το βίντεο την στιγμή που μεταφέρει την βαλίτσα
Ο άνδρας συνελήφθη στο Στρασβούργο κατόπιν ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τον θάνατο της 24χρονης.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο άνδρας και η 24χρονη συναντήθηκαν στις 29 Οκτωβρίου, όταν εκείνος φέρεται να την παρέλαβε από την οδό Λιοσίων. Οι Αρχές εκτιμούν ότι την ίδια ημέρα την οδήγησε στο διαμέρισμά του και τη σκότωσε.
Βίντεο με την στιγμή που ο δράστης και το θύμα πηγαίνουν προς την πολυκατοικία
Ο βασικός ύποπτος φέρεται να παρέμεινε στο διαμέρισμα για αρκετές ημέρες, ενώ στις 5 Νοεμβρίου κατέβασε τη βαλίτσα με τη σορό στον δρόμο και την εγκατέλειψε στο σημείο όπου εντοπίστηκε.
Δείτε βίντεο οπού ο δράστης σκουπίζει την πολυκατοικία και το πεζοδρόμιο μετά την μεταφορά της 24χρονης.
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