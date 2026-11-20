Μια νέα μέθοδο εξαπάτησης πολιτών, με όχημα αυτή τη φορά την ίδια την, επιχειρούν να αξιοποιήσουν άγνωστοι δράστες, οι οποίοι εμφανίζονται να ενεργούν εξ ονόματός της, χρησιμοποιώντας παράνομα το λογότυπο και τα στοιχεία της. Οι επιτήδειοι επιχειρούν να προσδώσουν αξιοπιστία στις ενέργειές τους, εκμεταλλευόμενοι το κύρος της ανεξάρτητης δημόσιας αρχής, με απώτερο στόχο να παραπλανήσουν ανυποψίαστους πολίτες και να αποσπάσουν χρηματικά ποσά.Οι καταγγελίες που έχουν ήδη περιέλθει σε γνώση της ανεξάρτητης Αρχής έχουν προκαλέσει άμεση κινητοποίηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν τις αναφορές και να προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση των περιστατικών και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.Η παρέμβαση κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς στόχος είναι να ανακοπεί εγκαίρως η δράση των απατεώνων και να αποτραπεί η εξάπλωση μιας πρακτικής που θα μπορούσε να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, όπως έχει συμβεί και με άλλες περιπτώσεις ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής εξαπάτησης πολιτών.Το βασικό μήνυμα που εκπέμπει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος είναι σαφές: κανένας πολίτης δεν πρέπει να ανταποκρίνεται σε αιτήματα που εμφανίζονται να προέρχονται από την ίδια και ζητούν προσωπικές ή τραπεζικές πληροφορίες.Όπως διευκρινίζεται με επίσημη ανακοίνωση, η Αρχή και τα στελέχη της δεν ζητούν σε καμία απολύτως περίπτωση από πολίτες κωδικούς πρόσβασης σε τραπεζικούς ή άλλους λογαριασμούς, προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες που αφορούν την οικονομική τους δραστηριότητα με τρόπο που να απαιτεί την αποκάλυψη ευαίσθητων στοιχείων. Επιπλέον, δεν ζητούν από κανέναν την πραγματοποίηση χρηματικών μεταφορών ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής συναλλαγής.Η προειδοποίηση απευθύνεται προς όλους τους πολίτες, οι οποίοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι σε μηνύματα, τηλεφωνικές επικοινωνίες ή έγγραφα που φέρουν το λογότυπο της Αρχής, Η σύσταση της Αρχής είναι ξεκάθαρη: Καμία κοινοποίηση προσωπικών ή τραπεζικών στοιχείων, καμία αποκάλυψη κωδικών και καμία οικονομική συναλλαγή κατόπιν τέτοιων αιτημάτων.