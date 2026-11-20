Συναγερμός για τεχνολογικό sell off στη Wall Street – Ολα τα κέρδη του 2026 έχασε ο Nasdaq
Συναγερμός για τεχνολογικό sell off στη Wall Street – Ολα τα κέρδη του 2026 έχασε ο Nasdaq
Βαριές απώλειες για τoν Nasdaq, που πέρασε σε αρνητικό έδαφος για το 2026 - Στο στόχαστρο Nvidia, AMD και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί - Στροφή στo ασφαλές καταφύγιο των κρατικών ομολόγων
Αντιμέτωπες με νέο κύμα ισχυρών ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τεχνολογικές μετοχές της Wall Street στη συνεδρίαση της Παρασκευής, καθώς η αμφισβήτηση των υπέρογκων αποτιμήσεων στην τεχνητή νοημοσύνη εντείνεται και οι επενδυτές απομακρύνονται από τις μετοχές υψηλού κινδύνου. Η απότομη υποχώρηση της Anthropic, μόλις μία ημέρα μετά την είσοδό της στο χρηματιστήριο, επιβαρύνει περαιτέρω το κλίμα, ενώ οι ανησυχίες για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων περιορίζουν τις προοπτικές άμεσης ανάκαμψης.
Στο ταμπλό, αυτή την ώρα, ο Nasdaq δέχεται τις εντονότερες πιέσεις με πτώση 3,21% στις 23.101 μονάδες, καθώς οι απώλειες εξαπλώνονται από τις εταιρείες ανάπτυξης μοντέλων AI στους κατασκευαστές μικροεπεξεργαστών, στις εταιρείες cloud και στους παρόχους υποδομών data centers. Μάλιστα στα επίπεδα αυτά ο τεχνολογικός δείκτης έπεσε πλέον σε αρνητικό έδαφος για το 2026, χάνοντας όλα τα κέρδη της χρονιάς!
Αντιστοίχως ο S&P 500 υποχωρεί κατά 1,95% στις 7.035 μονάδες και ο Dow Jones σημειώνει πτώση 0,47% στις 48.867 μονάδες, παρουσιάζοντας καλύτερες αντιστάσεις χάρη στη σταθεροποίηση του κλάδου υγείας και ασφάλισης μετά την πολυήμερη διόρθωση δεικτοβαρών εταιρειών, όπως η UnitedHealth.
Η σημερινή επιδείνωση έρχεται μετά τη συνεδρίαση της Πέμπτης, κατά την οποία και οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street έχασαν περισσότερο από 2%. Ο Dow Jones υποχώρησε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 50.000 μονάδων για πρώτη φορά από τον Ιούνιο, πλησιάζοντας πλέον σε επίπεδα τεχνικής διόρθωσης, καθώς οι απώλειές του από το ιστορικό υψηλό κλεισίματος βρίσκονται λίγο κάτω από το 10%.
Ο S&P 500 έχει συμπληρώσει έξι διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις και οδεύει για την έβδομη, καταγράφοντας το μεγαλύτερο σε διάρκεια αρνητικό σερί από τον Απρίλιο του 2024.
Αντίστοιχα, ο Nasdaq έχει περιορίσει τα κέρδη του από την αρχή του 2026 στο 2,7%, ενώ στο κλείσιμο της Πέμπτης βρισκόταν 13,6% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό της 6ης Οκτωβρίου.
Σε εβδομαδιαία βάση, ο Dow Jones καταγράφει απώλειες 6,2%, οδεύοντας προς τη χειρότερη επίδοσή του από τον Απρίλιο του 2025. Ο S&P 500 και ο Nasdaq υποχωρούν περίπου 5%, με τους δύο δείκτες να βρίσκονται επίσης αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.
Η κλιμάκωση των ρευστοποιήσεων αποτυπώνεται και στον δείκτη μεταβλητότητας VIX, τον αποκαλούμενο «δείκτη φόβου» της Wall Street, ο οποίος ξεπέρασε πρόσκαιρα τις 30 μονάδες, πριν σταθεροποιηθεί κοντά στις 29 μονάδες, που αποτελεί υψηλό από την περασμένη άνοιξη.
Η άνοδος του VIX αντανακλά την αυξανόμενη ζήτηση για προστασία έναντι νέων χρηματιστηριακών απωλειών, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για ενδεχόμενη συνέχιση της αναταραχής.
Στο επίκεντρο των πιέσεων βρίσκεται η Anthropic, η οποία χάνει περίπου 10%, έπειτα από άνοδο μεγαλύτερη του 17% κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής της την Πέμπτη.
Η εισαγωγή της εταιρείας που αναπτύσσει το chatbot Claude είχε δημιουργήσει προσδοκίες ότι θα μπορούσε να αναθερμάνει το ενδιαφέρον των επενδυτών για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, ύστερα από εβδομάδες έντονης μεταβλητότητας.
Ωστόσο, η απότομη αναστροφή της μετοχής εντείνει τις αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσον οι σημερινές αποτιμήσεις μπορούν να δικαιολογηθούν από τη μελλοντική κερδοφορία των επιχειρήσεων.
Στο ταμπλό, αυτή την ώρα, ο Nasdaq δέχεται τις εντονότερες πιέσεις με πτώση 3,21% στις 23.101 μονάδες, καθώς οι απώλειες εξαπλώνονται από τις εταιρείες ανάπτυξης μοντέλων AI στους κατασκευαστές μικροεπεξεργαστών, στις εταιρείες cloud και στους παρόχους υποδομών data centers. Μάλιστα στα επίπεδα αυτά ο τεχνολογικός δείκτης έπεσε πλέον σε αρνητικό έδαφος για το 2026, χάνοντας όλα τα κέρδη της χρονιάς!
Αντιστοίχως ο S&P 500 υποχωρεί κατά 1,95% στις 7.035 μονάδες και ο Dow Jones σημειώνει πτώση 0,47% στις 48.867 μονάδες, παρουσιάζοντας καλύτερες αντιστάσεις χάρη στη σταθεροποίηση του κλάδου υγείας και ασφάλισης μετά την πολυήμερη διόρθωση δεικτοβαρών εταιρειών, όπως η UnitedHealth.
Η σημερινή επιδείνωση έρχεται μετά τη συνεδρίαση της Πέμπτης, κατά την οποία και οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street έχασαν περισσότερο από 2%. Ο Dow Jones υποχώρησε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 50.000 μονάδων για πρώτη φορά από τον Ιούνιο, πλησιάζοντας πλέον σε επίπεδα τεχνικής διόρθωσης, καθώς οι απώλειές του από το ιστορικό υψηλό κλεισίματος βρίσκονται λίγο κάτω από το 10%.
Ο S&P 500 έχει συμπληρώσει έξι διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις και οδεύει για την έβδομη, καταγράφοντας το μεγαλύτερο σε διάρκεια αρνητικό σερί από τον Απρίλιο του 2024.
Αντίστοιχα, ο Nasdaq έχει περιορίσει τα κέρδη του από την αρχή του 2026 στο 2,7%, ενώ στο κλείσιμο της Πέμπτης βρισκόταν 13,6% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό της 6ης Οκτωβρίου.
Σε εβδομαδιαία βάση, ο Dow Jones καταγράφει απώλειες 6,2%, οδεύοντας προς τη χειρότερη επίδοσή του από τον Απρίλιο του 2025. Ο S&P 500 και ο Nasdaq υποχωρούν περίπου 5%, με τους δύο δείκτες να βρίσκονται επίσης αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.
Η κλιμάκωση των ρευστοποιήσεων αποτυπώνεται και στον δείκτη μεταβλητότητας VIX, τον αποκαλούμενο «δείκτη φόβου» της Wall Street, ο οποίος ξεπέρασε πρόσκαιρα τις 30 μονάδες, πριν σταθεροποιηθεί κοντά στις 29 μονάδες, που αποτελεί υψηλό από την περασμένη άνοιξη.
Η άνοδος του VIX αντανακλά την αυξανόμενη ζήτηση για προστασία έναντι νέων χρηματιστηριακών απωλειών, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για ενδεχόμενη συνέχιση της αναταραχής.
Στο επίκεντρο των πιέσεων βρίσκεται η Anthropic, η οποία χάνει περίπου 10%, έπειτα από άνοδο μεγαλύτερη του 17% κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής της την Πέμπτη.
Η Anthropic δεν κατάφερε να ανακόψει το sell off στην AI
Η εισαγωγή της εταιρείας που αναπτύσσει το chatbot Claude είχε δημιουργήσει προσδοκίες ότι θα μπορούσε να αναθερμάνει το ενδιαφέρον των επενδυτών για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, ύστερα από εβδομάδες έντονης μεταβλητότητας.
Ωστόσο, η απότομη αναστροφή της μετοχής εντείνει τις αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσον οι σημερινές αποτιμήσεις μπορούν να δικαιολογηθούν από τη μελλοντική κερδοφορία των επιχειρήσεων.
Η αρχική δημόσια προσφορά της Anthropic και τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia θεωρούνταν δύο κρίσιμες δοκιμασίες για την ανθεκτικότητα του επενδυτικού ενδιαφέροντος γύρω από την AI. Παρά τις υψηλές προσδοκίες, καμία από τις δύο εξελίξεις δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη.
Οι επενδυτές συνεχίζουν να προβληματίζονται για το τεράστιο κόστος κατασκευής υποδομών AI, την απόδοση των σχετικών επενδύσεων και την αυξανόμενη εξάρτηση του κλάδου από τον δανεισμό.
Πρόσθετη αβεβαιότητα προκαλούν οι ρυθμιστικοί κίνδυνοι μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, αλλά και η διοικητική αναταραχή στη Nvidia μετά την αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ.
Οι ρευστοποιήσεις επεκτείνονται σε ολόκληρο το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης, με τις εταιρείες ημιαγωγών να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των απωλειών.
Η Nvidia υποχωρεί κατά 1,8%, με τη μετοχή να οδεύει προς το μεγαλύτερο σε διάρκεια εβδομαδιαίο πτωτικό σερί από το 2008.
Ακόμη ισχυρότερες πιέσεις δέχονται οι AMD, Broadcom, Marvell και Micron, οι οποίες καταγράφουν απώλειες μεταξύ 3,6% και 7%.
Στο κόκκινο βρίσκονται επίσης οι εταιρείες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών cloud. Οι CoreWeave και Nebius υποχωρούν περίπου 6%, ενώ οι μετοχές των IREN, Applied Digital και Core Scientific, που συνδέονται με την ανάπτυξη και λειτουργία data centers, χάνουν περίπου 5%.
Το κύμα πωλήσεων παρασύρει και τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες των ΗΠΑ. Οι Amazon και Microsoft σημειώνουν πτώση μεγαλύτερη του 2%, η Meta χάνει 4,5% και η Alphabet υποχωρεί κατά 0,8%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Amazon και η Alphabet συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους επενδυτές της Anthropic, γεγονός που συνδέει ακόμη περισσότερο τις χρηματιστηριακές επιδόσεις των τεχνολογικών κολοσσών με τις εξελίξεις γύρω από την εταιρεία.
Οι πιέσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης έχουν πλέον επισκιάσει ακόμη και την ισχυρή εικόνα των εταιρικών αποτελεσμάτων.
Σύμφωνα με ανάλυση της LSEG Data and Analytics, από τις 462 εταιρείες του S&P 500 που είχαν ανακοινώσει αποτελέσματα έως την Τετάρτη, το 83,5% ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών για την κερδοφορία.
Παρά τις θετικές επιδόσεις, οι επενδυτές φαίνεται να εστιάζουν περισσότερο στους κινδύνους που συνδέονται με τις αποτιμήσεις, τη χρηματοδότηση των επενδύσεων και τη νομισματική πολιτική.
Η απομάκρυνση των επενδυτών από τις μετοχές συνοδεύεται από στροφή προς τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, τα οποία συγκεντρώνουν αυξημένη ζήτηση ως ασφαλέστερες τοποθετήσεις.
Η απόδοση του δεκαετούς αμερικανικού ομολόγου υποχωρεί κατά έξι μονάδες βάσης, στο 4,989%, ενώ αντίστοιχη πτώση καταγράφει η απόδοση του διετούς τίτλου, στο 4,713%.
Στα ομόλογα τριακονταετούς διάρκειας, η απόδοση διαμορφώνεται στο 5,361%, μειωμένη κατά τέσσερις μονάδες βάσης.
Η υποχώρηση των αποδόσεων αντανακλά την αυξημένη ζήτηση για κρατικούς τίτλους, παρά το γεγονός ότι οι αγορές εξακολουθούν να προεξοφλούν περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.
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Οι επενδυτές συνεχίζουν να προβληματίζονται για το τεράστιο κόστος κατασκευής υποδομών AI, την απόδοση των σχετικών επενδύσεων και την αυξανόμενη εξάρτηση του κλάδου από τον δανεισμό.
Πρόσθετη αβεβαιότητα προκαλούν οι ρυθμιστικοί κίνδυνοι μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, αλλά και η διοικητική αναταραχή στη Nvidia μετά την αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ.
Οι ρευστοποιήσεις επεκτείνονται σε ολόκληρο το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης, με τις εταιρείες ημιαγωγών να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των απωλειών.
Βουτιά στις μετοχές των ημιαγωγών και των τεχνολογικών κολοσσών
Η Nvidia υποχωρεί κατά 1,8%, με τη μετοχή να οδεύει προς το μεγαλύτερο σε διάρκεια εβδομαδιαίο πτωτικό σερί από το 2008.
Ακόμη ισχυρότερες πιέσεις δέχονται οι AMD, Broadcom, Marvell και Micron, οι οποίες καταγράφουν απώλειες μεταξύ 3,6% και 7%.
Στο κόκκινο βρίσκονται επίσης οι εταιρείες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών cloud. Οι CoreWeave και Nebius υποχωρούν περίπου 6%, ενώ οι μετοχές των IREN, Applied Digital και Core Scientific, που συνδέονται με την ανάπτυξη και λειτουργία data centers, χάνουν περίπου 5%.
Το κύμα πωλήσεων παρασύρει και τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες των ΗΠΑ. Οι Amazon και Microsoft σημειώνουν πτώση μεγαλύτερη του 2%, η Meta χάνει 4,5% και η Alphabet υποχωρεί κατά 0,8%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Amazon και η Alphabet συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους επενδυτές της Anthropic, γεγονός που συνδέει ακόμη περισσότερο τις χρηματιστηριακές επιδόσεις των τεχνολογικών κολοσσών με τις εξελίξεις γύρω από την εταιρεία.
Οι πιέσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης έχουν πλέον επισκιάσει ακόμη και την ισχυρή εικόνα των εταιρικών αποτελεσμάτων.
Σύμφωνα με ανάλυση της LSEG Data and Analytics, από τις 462 εταιρείες του S&P 500 που είχαν ανακοινώσει αποτελέσματα έως την Τετάρτη, το 83,5% ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών για την κερδοφορία.
Παρά τις θετικές επιδόσεις, οι επενδυτές φαίνεται να εστιάζουν περισσότερο στους κινδύνους που συνδέονται με τις αποτιμήσεις, τη χρηματοδότηση των επενδύσεων και τη νομισματική πολιτική.
Η απομάκρυνση των επενδυτών από τις μετοχές συνοδεύεται από στροφή προς τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, τα οποία συγκεντρώνουν αυξημένη ζήτηση ως ασφαλέστερες τοποθετήσεις.
Στροφή στα αμερικανικά ομόλογα – Ισχυρή πτώση των αποδόσεων
Η απόδοση του δεκαετούς αμερικανικού ομολόγου υποχωρεί κατά έξι μονάδες βάσης, στο 4,989%, ενώ αντίστοιχη πτώση καταγράφει η απόδοση του διετούς τίτλου, στο 4,713%.
Στα ομόλογα τριακονταετούς διάρκειας, η απόδοση διαμορφώνεται στο 5,361%, μειωμένη κατά τέσσερις μονάδες βάσης.
Η υποχώρηση των αποδόσεων αντανακλά την αυξημένη ζήτηση για κρατικούς τίτλους, παρά το γεγονός ότι οι αγορές εξακολουθούν να προεξοφλούν περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.
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