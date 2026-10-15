Βασίλης Τερλέγκας για Γιώργο Μαζωνάκη: Πιστεύω ότι κάποιες αόρατες σκοτεινές δυνάμεις λειτούργησαν έτσι ώστε να τον χάσουμε
Βασίλης Τερλέγκας για Γιώργο Μαζωνάκη: Πιστεύω ότι κάποιες αόρατες σκοτεινές δυνάμεις λειτούργησαν έτσι ώστε να τον χάσουμε
«Δεν τον πήρε ο Θεός, τον σκότωσαν και αυτό με πονάει», πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Το δικό του σχόλιο αναφορικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε ο Βασίλης Τερλέγκας, υποστηρίζοντας πως «αόρατες δυνάμεις» λειτούργησαν με τέτοιο τρόπο ώστε ο τραγουδιστής να φύγει από τη ζωή.
Ο Βασίλης Τερλέγκας, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, δήλωσε πως στενοχωρήθηκε πολύ με την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς έτρεφε μεγάλη αγάπη για εκείνον. Παρόλα αυτά, τόνισε πως η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης και πιστεύει ότι θα παρθούν οι σωστές αποφάσεις.
Ο Βασίλης Τερλέγκας είπε χαρακτηριστικά: «Και βέβαια το γνώριζα το παλικάρι. Το σκοτώσανε. Πιστεύω ότι κάποιες αόρατες σκοτεινές δυνάμεις λειτούργησαν έτσι, ώστε να "χάσουμε" το παιδί. Τον λέω "παιδί", γιατί τον αγαπούσα. Δεν τον πήρε ο Θεός, τον σκότωσαν. Αυτό με πονάει. Από κει και πέρα, πιστεύω πως η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της».
Δείτε το βίντεο
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών. Ο τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Η Ελπίς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Ο Βασίλης Τερλέγκας, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, δήλωσε πως στενοχωρήθηκε πολύ με την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς έτρεφε μεγάλη αγάπη για εκείνον. Παρόλα αυτά, τόνισε πως η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης και πιστεύει ότι θα παρθούν οι σωστές αποφάσεις.
Ο Βασίλης Τερλέγκας είπε χαρακτηριστικά: «Και βέβαια το γνώριζα το παλικάρι. Το σκοτώσανε. Πιστεύω ότι κάποιες αόρατες σκοτεινές δυνάμεις λειτούργησαν έτσι, ώστε να "χάσουμε" το παιδί. Τον λέω "παιδί", γιατί τον αγαπούσα. Δεν τον πήρε ο Θεός, τον σκότωσαν. Αυτό με πονάει. Από κει και πέρα, πιστεύω πως η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της».
Δείτε το βίντεο
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών. Ο τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Η Ελπίς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα