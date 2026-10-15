Βασίλης Τερλέγκας για Γιώργο Μαζωνάκη: Πιστεύω ότι κάποιες αόρατες σκοτεινές δυνάμεις λειτούργησαν έτσι ώστε να τον χάσουμε
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Βασίλης Τερλέγκας Γιώργος Μαζωνάκης

Βασίλης Τερλέγκας για Γιώργο Μαζωνάκη: Πιστεύω ότι κάποιες αόρατες σκοτεινές δυνάμεις λειτούργησαν έτσι ώστε να τον χάσουμε

«Δεν τον πήρε ο Θεός, τον σκότωσαν και αυτό με πονάει», πρόσθεσε ο τραγουδιστής

Βασίλης Τερλέγκας για Γιώργο Μαζωνάκη: Πιστεύω ότι κάποιες αόρατες σκοτεινές δυνάμεις λειτούργησαν έτσι ώστε να τον χάσουμε
Γεωργία Κοτζιά
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Το δικό του σχόλιο αναφορικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε ο Βασίλης Τερλέγκας, υποστηρίζοντας πως «αόρατες δυνάμεις» λειτούργησαν με τέτοιο τρόπο ώστε ο τραγουδιστής να φύγει από τη ζωή.

Ο Βασίλης Τερλέγκας, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, δήλωσε πως στενοχωρήθηκε πολύ με την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς έτρεφε μεγάλη αγάπη για εκείνον. Παρόλα αυτά, τόνισε πως η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης και πιστεύει ότι θα παρθούν οι σωστές αποφάσεις.

Ο Βασίλης Τερλέγκας είπε χαρακτηριστικά: «Και βέβαια το γνώριζα το παλικάρι. Το σκοτώσανε. Πιστεύω ότι κάποιες αόρατες σκοτεινές δυνάμεις λειτούργησαν έτσι, ώστε να "χάσουμε" το παιδί. Τον λέω "παιδί", γιατί τον αγαπούσα. Δεν τον πήρε ο Θεός, τον σκότωσαν. Αυτό με πονάει. Από κει και πέρα, πιστεύω πως η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της».

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών. Ο τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Η Ελπίς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Γεωργία Κοτζιά
11 ΣΧΟΛΙΑ

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